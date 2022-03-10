Минобороны России: военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе украинскими националистами

Заявления об ударе являются провокацией, отметили в МО РФ

Министерство обороны России опровергло информацию западных СМИ о том, что якобы российская авиация вчера нанесла удар по мариупольской больнице №3. В российском ведомстве заявили, что это «полностью срежиссированная провокация», сделанная для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. И подчеркнули — все военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе украинскими националистами.

По данным МО РФ, вчера в Мариуполе был объявлен «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города и никаких задач по поражению целей на земле российская авиация не выполняла.

В Минобороны напомнили — лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля, а весь персонал и пациенты были разогнаны националистами. На данный момент здание больницы переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов» (запрещен в России), о чем массово сообщают жители города. А фотоснимки территории учреждения содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей, отметили в МО РФ.

— Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания, — сообщили в Минобороны.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в обстреле роддома №1 в Мариуполе. Он, по его словам, использовался в качестве базы батальона «Азов» (запрещен в России).

— Не первый раз мы слышим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены три дня назад, поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире, — указал Лавров.

Фото: скриншот видео

Он заметил, что западные СМИ сделали очень эмоциональные сюжеты о разрушении этого роддома, однако их видение ситуации необъективно.

— К сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, особым вниманием не пользуется, — подчеркнул глава МИД РФ.

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