Владимир Путин заявил, что вся система международных отношений дает сбой
Президент России выступил на саммите БРИКС в Индии — главное
Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели (Индия). Приводим главные тезисы.
- состав Совбеза ООН должен расшириться за счет стран Глобального Юга;
- авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают;
- необходимо вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене, все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем;
- на мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования;
- однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке;
- формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли»;
- деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков;
- вся система международных отношений дает сбой.
Денис Петров
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