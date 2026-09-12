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Владимир Путин заявил, что вся система международных отношений дает сбой

13:50, 12.09.2026

Президент России выступил на саммите БРИКС в Индии — главное

Владимир Путин заявил, что вся система международных отношений дает сбой
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели (Индия). Приводим главные тезисы.

  • состав Совбеза ООН должен расшириться за счет стран Глобального Юга;
  • авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают;
  • необходимо вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене, все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем;
  • на мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования;
  • однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке;
  • формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли»;
  • деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков;
  • вся система международных отношений дает сбой.
Денис Петров

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