Минобороны: спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР в марте

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Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку широкомасштабного наступления на Донецкую и Луганскую народные республики в марте 2022 года.

ТАСС со ссылкой на МО РФ публикует этот приказ.

— Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове, — сообщили в российском Минобороны. Все мероприятия боевого слаживания националистов должного были завершиться до 28 февраля.

В итоге в Минобороны констатировали, что спецоперация России, которая началась 24 февраля, сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.

Напомним, в воскресенье глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готовилась к наступлению:

— По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта этого года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию Республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете.