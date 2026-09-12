Дмитриев о бизнес-форуме России, США и Германии: запросы прямо шквалом идут
Мероприятие пройдет в 2027 году на нейтральной территории
Бизнес-форум Россия — США — Германия пройдет в 2027 году в стране Ближнего Востока или рядом. Конкретное место станет известно к концу года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Форум уже поддержала «Альтернатива для Германии». «Мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», — добавил он.
Само мероприятие будет посвящено тому, как вернуться к совместным бизнес-проектам и «как не давать политикам в дальнейшем обрывать бизнес-диалог между странами», пишет «Интерфакс».
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