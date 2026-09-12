Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности во время выборов в Госдуму 18—20 сентября

Раис Татарстана призвал организовать бесперебойную работу избирательных комиссий и проверить готовность участков к голосованию

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности во время выборов в Госдуму, которые пройдут 18—20 сентября. На республиканском совещании он призвал организовать бесперебойную работу избирательных комиссий и проконтролировать готовность участков.

— Необходимо проверить надежность системы электроснабжения и линий связи, обеспеченность транспортными средствами, а также организацию питания членов комиссий, — приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба раиса Татарстана.

Как сообщили в ЦИК России, на предстоящих выборах готовы принять участие в голосовании 68,1% опрошенных россиян, 22,2% — «скорее придут» на избирательные участки. Ответили отрицательно или затруднились с ответом около 10% респондентов. Из тех, кто собирается голосовать, более 80% планируют сделать это на участках, 6,3% — на дому, 5,4% выберут дистанционное электронное голосование, 0,9% — систему «Мобильный избиратель».

Денис Петров