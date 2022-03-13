ВС России освободили около 300 граждан, которых держали в заложниках националисты

ВС России освободили около 300 граждан, которых националисты держали в заложниках в монастыре украинского поселка Никольское, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской армии за сутки продвинулись на расстояние до 14 км в ходе спецоперации. Подразделения установили контроль над районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

За время операции из строя вывели 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Авиация и ПВО ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника, сообщает ТАСС.

Вчера в Минобороны сообщили, что гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко