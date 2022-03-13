Минобороны РФ: ударами по учебным центрам ВСУ уничтожены до 180 иностранных наемников

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ на военном полигоне Яворовский и в населенном пункте Старичи во Львовской области Украины уничтожены около 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.



Вооруженные силы РФ за время спецоперации вывели из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1 234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сбиты самолет Су-24 ВВС Украины и 11 беспилотников, среди которых два Bayraktar TB2. За сутки оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ поразила 46 объектов украинских вооруженных сил.

Установлен полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка.

Сегодня утром в Минобороны РФ сообщили, что ВС России освободили около 300 граждан, которых националисты держали в заложниках в монастыре украинского поселка Никольское.



Дарья Акимова