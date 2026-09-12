Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов.
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