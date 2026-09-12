Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

Небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов.

Галия Гарифуллина