«Люди города Н»: можно ли оставить молодежи такой автогигант?

В Набережных Челнах поставили второй юбилейный спектакль про КАМАЗ — теперь на русском

Для спектакля команда нашла большегруз первой серии. Фото: Сергей Козлов

Диана Сафарова поставила первый в театре «Мастеровые» мюзикл «Люди города Н» (16+) — о том, как строился КАМАЗ и что с ним происходило в эти годы — при поддержке фонда «Живой город» и на средства самого автозавода. Как на сцене воспели комсомольскую юность, пожурили молодежь и выкатили грузовик первой серии — в репортаже «Реального времени».

Человеческий реализм

Для Набережных Челнов это второй спектакль в сезоне, где развивается тема автогиганта — до этого в татарском театре показывали «Вышел конь мой из тени» («Чыкты атым күләгәдән», 12+) по пьесе Артура Шайдуллина, о создании машины семейства «Мустанг». «Мастеровые» ответили мюзиклом.

Перед показом журналисты отправляются на КАМАЗ, сначала — на завод каркасов кабин, открытый в 2019 году. Здесь наряду с людьми орудуют роботы, за смену собираются 28 каркасов разной конфигурации, мощности позволяют выпускать 90 за сутки.

Следующий этап — автомобильный завод, а точнее — его второй конвейер, где работает около 300 человек на 53 позициях. Завод поражает масштабами — все движется, собирается, проверяется. Журналисты застревают на «свадьбе» — это когда две основные части автомобиля соединяются вместе в едином порыве механики и рабочих. Здесь многое модернизировано, но также это выглядит, как ожившая история. Опять же, завод работает в одну смену, а может и в три. Увеличение объема и спроса — ожидают в следующие годы.

Как рассказала со сцены одна из учредителей «Живого города» Инна Яркова, фонд получил возможность осуществить эту постановку, работа над которой заняла два года. На сцене же репетиции шли две недели. Как упомянула режиссер Диана Сафарова, пьеса Дины Сафиной пережила четыре драфта, причем первый был похож на киносценарий.

— В феврале мы приехали сюда на праздник КАМАЗа и потихонечку начали так наездами приезжать, — говорит Сафарова добавляя, что, в основном, актеры — не местные. — Они очень хорошо подключились ко всей этой истории, потому что они живут в этом городе. Да, они не являются теми людьми, которые родились здесь, они почти все приезжие. Но они рассказывают историю про тех людей, которые сами приехали во время этой огромной всесоюзной стройки.

Наиль Магдеев и Диана Сафарова. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Как это все соединить в одну историю? Это было тяжело, — заметил Гарифуллин, — Поэтому у нас очень много перестроек, мы достаточно сильно скачем по временным отрезкам. Мы рассказываем историю за пятьдесят лет. Нам пришлось двигаться по событийному ряду. То есть взять главные вехи истории — и через них простроить историю людей. Как сплетается жизнь большого монументального предприятия — и как в этом скользит жизнь человека.

Для Сафаровой это четвертый большой спектакль. Дипломный она ставила в этих же «Мастеровых», еще в старом здани «Маугли». Выстроила масштабный иммерсив «Анна Каренина». Подружила ТЮЗ с анимацией в «Книге силы».

«Люди города Н» роднит с тюзовской постановкой музыка — песни писал казанский композитор Тимур Валеев, а тексты к ним — Анна Валеева.

Также вместе с Сафаровой над спектаклем работал режиссер-постановщик Ильнур Гарифуллин, исполнительный продюсер Наргис Самигуллина, художник-постановщик Алексей Лобанов, хореографы Марсель и Мария Нуриевы, а также художник по свету Евгений Ганзбург и медиа-студия «Взмах».

— Я хотел бы поблагодарить Сергея Анатольевича Когогина, — говорит мэр Наиль Магдеев. — Это была его инициатива, чтобы в юбилейный год — четырёхсотлетие основания Набережных Челнов, пятидесятилетие со дня выпуска первого грузового автомобиля КамАЗ такой театральный праздник состоялся в городе.

— Челны — второй город в республике, город рабочих людей. Город, который строили со всего Советского Союза, — говорит глава администрации раиса РТ Асгат Сафаров. — Здесь кого только нет, довольно талантливые люди во все времена жили и работали.

Он пошутил, что как-то уже бывал в «Мастеровых», смотрел «Маугли»: «Одна девушка поставила свой дипломный проект, закончила ГИТИС. Было интересно. Надеюсь, сегодня она меня не разочарует».

Альфия и Витя. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Как в чистом поле завод возвели

Первым на сцену выходит Вадим Викторович (Георгий Задворнев, Румиль Ихсанов) в роли нарратора. На нем камазовская джинсовая спецовка, а в голове — нотки морализаторства. Он возвращает нас в годы строительства КамАЗа: множество людей с надписями городов на одежде, весело проводящие время на перекуре.

А вот и главный герой — Виктор Шаповалов (Дмитрий Жуков). Усатый, с гитарой, кучей книг, только что из армии, с направлением на работу, полученным два года назад. Кое-как устроившись на какую-то должность, он становится соседом в вагончике с добряком Павлом (Евгений Баханов). У того в Свердловске жена Светлана (Александра Петрова). Скоро и Виктор познакомится на танцах под музыку ABBA и Boney M с учительницей-водительницей трамвая Альфией (Анастасия Константинова, Алина Егошина).

У Паши со Светой все сложится — он переведется в цеха, получит жилплощадь, она к нему приедет с малышом, который вскоре станет Дмитрием Павловичем (Михаил Шаповал). А вот Виктор и Альфия разлетятся. Он получит место в конструкторском отделе, а она уедет преподавать в Казань. Встретятся они лишь в 90-е на рынке, где бывшая учительница торгует сигаретами. Но все закончится хорошо.

Первое отделение спектакля — это вдохновенный социалистический реализм с заряженными на труд людьми. Люди борятся либо за любовь, либо за техническое решение, за что также отвечает красивый медиа-дизайн. Также конфликты и юмористический флер создается благодаря комменданту Матвеичу (яркая роль Кирилла Имерова). Люди работают, красиво танцуют на танцах, мечтают, а в конце выкатывают на сцену КамАЗ, который символизирует безмятежное детство. Как человек, проживший в Челнах 14 лет, в эти моменты не мог скрыть слез.

О других Челнах говорится, например, в спектакле «Город. Точка. Брежнев» по Шамилю Идиатуллину, который до сих пор идет в драматическом театре города. Там производственная тема переплетается с историей местных группировок. При строительстве завода в Челны приехали и люди с темным прошлым.

Но странно было бы увидеть подобное в «Людях города Н». Это спектакль-воспоминание, а запоминается хорошее. Порой, когда актеры пускаются в длинные монологи, вспоминается, что Дина Сафина готовила этот текст и по принципам театра горожан, собирая вербатимы и встраивая их в контекст спектакля. Поэтому, при всей оптимистичности первой части, она звучит достоверно и ярко. А где пафоса становится много, всегда находится какая-то удачная фраза: «Я не дурак, я дизелист».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Движки горят»

Первая часть завершается пожаром на заводе двигателей 1993 года. Тяжелое, непростое время для Челнов, на которое Матвеич реагирует так: в чистом поле завод построили, неужели отремонтировать не сможем?

Вторая часть — это уже история с минимумом песен, как вторая часть фильма. Герои из 10-го комплекса повзрослели, а потом они ругают молодежь, которая только и делает, что снимает «тренды». У них выросли дети.

Дмитрию уже 40, он работает на заводе, а еще у него распался первый брак. У него роман с 20-летней девушкой — гуманитарием Софьей (Анастасия Тарасова, Василиса Сунарчина), которая устроилась на работу к технологу-Светлане, невероятно жесткой женщине, которая не особо хочет видеть девушку рядом со своим мальчиком, а еще она на все ее беспокойные вопросы о переменах уверенно отвечает: руководство все решит. У нее, кстати, уже и дочь есть — работающая в скорой Нина (Аделина Нестерова), которая вносит в социалистический реализм дух легкой иронии.

У Виктора же нелады с Вадимом, вернувшегося из экспедиции с полюса холода. Юношу заманивают к себе скандинавы и немцы. Бодро начавшаяся история в наше время, что соответствуют его духу, неясно, как завершится. Но в итоге Вадим все правильно сделает — и с отцом посоветуется, и родину выберет, и девушку себе найдет. Как она сама скажет в финале: я всех в этом городе знаю.

Да, от спектакля, заказанного предприятием, странно ожидать какой-либо критики автогиганта, но зрители, сидящие на показе перед открытой премьерой, говорят: я 25 лет проработал на заводе, все так и было — с поправкой на то, что это спектакль. Актеры на ведущих ролях умело балансируют между советским оптимизмом и юмором, напоминая нам своих отцов и матерей. Красивая массовка дает и романтику эпохи застоя, и интернет-движ.

От первой части, когда бравурная патетика сменяется эстетикой рынка, хочется чего-то больше, но это, хоть и ностальгически занятно, репутационно никому не выгодно. Как говорит Павел — 90-е просвистели. А вторая тема может, наверное, стать поводом для семейных разговоров разных поколений. Завершается спектакль сложным 2016 годом и цветами от руководства.

Одной из последних сцену выходит Альфия Когогина. Депутат Госдумы застала только несколько минут спектакля: «Только войдя в зал, я кожей почувствовала, какое теплое душевное получилось зрелище! Я вижу, что многие из вас кивают — вы прожили целую жизнь, годы своей юности вместе с любимыми актерами».

«Мастеровые» будут играть этот спектакль только в сентябре шесть раз, в целом постановке уготована долгая жизнь, ведь помимо эстетической, у нее есть и цель патриотического воспитания. А может, когда-нибудь по ней снимут еще и фильм.

1 / 40 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов