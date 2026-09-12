В России предложили упростить снижение платы за некачественную работу УК

Депутат ГД считает, что в случае подтверждения несоблюдения «уменьшение платы должно происходить максимально автоматически»

Фото: Артем Дергунов

Процедуру уменьшения платы за некачественное содержание многоквартирного дома управляющей компанией (УК) предложил ввести зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Она, по его словам, есть и сейчас, но на практике жителю зачастую приходится самому фиксировать нарушение, обращаться в УК, добиваться составления актов, а затем отдельно требовать уменьшения платы.

Аксененко считает, что в случае подтверждения несоблюдения «уменьшение платы должно происходить максимально автоматически», пишет РИА «Новости». «Человек не должен несколько раз доказывать одно и то же», — заключил он.

Ранее в Казани обсудили предстоящее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое ожидается с 1 октября 2026 года. Это уже вторая индексация, первая состоялась 1 января, тогда услуги подорожали на 1,7% для всех регионов России. Причиной стало увеличение ставки НДС с 20 до 22%. Осенью же пройдет основная индексация, которая станет дифференцированной. Для Татарстана в большинстве муниципальных образований рост составит 13,4%, однако в 73 муниципалитетах он достигнет 18,2%. Подробности — в материале «Реального времени».

Денис Петров