Разин vs Яковлев: огненная пресс-конференция после матча «Ак Барс» — «Металлург»

Матч в Казани выдался шикарным, но запомнят не игру, а откровения наставника уральцев

«Ак Барс» завершил домашнюю серию поражением от «Металлурга» в серии буллитов (3:2 по булл.). Казанцы вели со счетом 2:1 за минуту до конца основного времени, однако не смогли дотерпеть девять секунд в третьем периоде. Об огненной пресс-конференции Андрея Разина и деталях камбэка «Металлурга» — в материале «Реального времени».

Матч-продолжение полуфинальной серии прошедшего плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» завершал первую в новом сезоне домашнюю серию матчем против «Металлурга» во главе с эпатажным наставником Андреем Разиным. Минувшей весной команды встречались в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Тогда казанцы достаточно легко одолели уральцев в серии со счетом 4-1.

По сложившейся традиции КХЛ «Ак Барс» и «Металлург» проводят свое дебютное очное противостояние в регулярном чемпионате уже в сентябре. На старте этого сезона обе команды шли без поражений. Казанцы до встречи с «лисами» расправились с «Сибирью», «Адмиралом» и «Трактором». «Металлург» дважды обыграл «Амур».

взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» стремительно, реактивно вышел вперед. Отличился снова нападающий Семен Терехов. По первым играм нового сезона форвард производит исключительно положительное впечатление. Еще летом в беседе с корреспондентом «Реального времени» Терехов признавался, что рассчитывает провести наконец-таки полноценный регулярный чемпионат за «Ак Барс», без лишних командировок в «Нефтяник». Судя по всему, личные амбиции нападающий сразу решил подкреплять результативными действиями.

«Металлург» уверенно забрал буллитную серию после камбэка за девять секунд до конца третьего периода

«Металлург» во вчерашнем матче не сумел произвести цельного впечатления. Да, уральцы дважды в игре сумели «камбэкнуть» по счету. Сначала это сделал Руслан Исхаков, а за девять секунд до конца основного времени спасительную шайбу мощным щелчком организовал Дмитрий Силантьев, когда казалось, что гол Артема Галимова в третьем периоде (49-я минута) непременно станет победным.

Но, как говорится, жизнь — лучший драматург. И в этом плане матч «Ак Барс» — «Металлург» явно подарил незабываемые эмоции как болельщикам, собравшимся на «Татнефть Арене», так и тем, кто наблюдал за трансляцией встречи.

взято с сайта ak-bars.ru

В серии буллитов уральцы были намного лучше в качестве исполняемых попыток. У «Ак Барса» посредственно пробили Александр Хмелевский и Егор Соколов. А вот у «Металлурга» без труда забросили Сергей Толчинский и Руслан Исхаков.

«Металлург» добыл волевую победу над «Ак Барсом». Наставник уральцев Андрей Разин похвалил характер своих подопечных, в то же время заметив, что по справедливости команда не должна была набирать два очка в Казани. «Много исполнительского брака было у нас сегодня», — отметил Разин на пресс-конференции.

Разин выдал в очередной раз огненную пресс-конференцию!

В целом пресс-конференции главного тренера «Металлурга» — это всегда определенного рода шоу. Андрей Разин — истинный правдоруб в российском хоккее. Ему почти несвойственно сглаживать углы, отвечая на вопросы. Наставник уральцев естественен и очень эмоционален сам по себе. Он говорит, что думает, поступает так, как считает нужным. Непосредственность на пресс-конференциях не раз заставляла тренера платить штрафы КХЛ. Однако по сей день наставник продолжает быть предельно честным и искренним в своих высказываниях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Корреспонденту «Реального времени» удалось разговорить Андрея Разина на очень щепетильную тему на старте этого сезона КХЛ. Капитан «Металлурга» Егор Яковлев еще ни разу не сыграл в нынешнем регулярном чемпионате, хотя он полностью здоров. 34-летний хоккеист обладает многими регалиями и наградами на уровне сборной России. Однако ему Андрей Разин в начале этого сезона предпочитает молодых воспитанников системы «Металлурга».

— Какие игровые качества не позволяют Егору Яковлеву попадать в состав?

— Вот у «Ак Барса» в игре с «Сибирью» в первой паре обороны играл защитник 2008 года рождения? Ушли Фальковский, Карпухин, Миллер был дисквалифицирован. Появилось место для молодого парня. Одни люди уходят — другие приходят. У нас играли Гребенкин, Юров, Канцеров, Набоков — они заходили на те же места. Если бы остались иностранцы, то эти молодые ребята не заиграли бы. Они становились сильнее, в чемпионский сезон у нас в первой пятерке выходили Денис Зернов, Карпов и Акользин. В плей-офф мы со скрипом обыграли «Амур» в первом раунде, и стали выходить Силантьев и Канцеров — это плюс для магнитогорского хоккея?

Я не буду обсуждать хоккейные качества Егора Яковлева. Егор — олимпийский чемпион, он ведет благотворительные проекты — молодец. Но я вам назову две цифры из предыдущего сезона. Меня обвиняют в том, что я не дал Ткачеву сыграть в последнем матче регулярного чемпионата и он из-за этого не выбил бонус в 100 миллионов. А кому он проиграл? Лиможу, Энасу и Окулову. Лимож играл в связке с Энасом, Окулов играет в большинстве слева на полборта там же, где Вова Ткачев. Окулов отдавал Шарипзянову, сколько забил последний от синей линии? Рекорд сезона был, минимум пять голов. Сколько Яковлев забил с этой позиции? Два. Ткачев проиграл одно очко Окулову. Еще у нас был Валерий Орехов. Есть бонус за показатель полезности, он идет от лиги. Орехов играл в паре с Яковлевым, регулярный чемпионат он закончил четвертым по этому показателю и не выбил бонус. Имел показатель полезности «+30», а какой был у его партнера по паре обороны? Ноль! Такова статистика.

— То есть Яковлева ждет обмен?

— Нет ответа на этот вопрос.

Обменяют ли Яковлева из «Металлурга» в другой клуб КХЛ в ближайшее время — вопрос очень хороший. В частности, поговаривают, что «Ак Барс» имеет виды на опытного защитника. Линия обороны в казанском клубе весьма ограниченна, и Яковлев ей однозначно не помешает.

Следующий матч в КХЛ казанцы проведут 14 сентября против «Торпедо» на новом, недавно открывшемся стадионе в Нижнем Новгороде — «VOLGA Арене».

«Ак Барс» — «Металлург» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 Терехов Сем. (Семенов, Миллер, 00:20)

1:1 Исхаков (05:38, 4х5)

2:1 Галимов (Семенов, Миллер, 49:48)

2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев, 59:51, 6х5)

2:3 Исхаков (65:00, ПБ)

Серия послематчевых бросков: Толчинский — гол, Хмелевский — вратарь, Исхаков — гол, Соколов — вратарь.

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8 467 зрителей.

