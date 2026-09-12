Новости общества

16:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

53% казанцев заявили о положительном влиянии счастливых отношений на карьеру

14:55, 12.09.2026

При этом 9% опрошенных полагают, что взаимные чувства мешают работе

53% казанцев заявили о положительном влиянии счастливых отношений на карьеру
Фото: Динар Фатыхов

53% экономически активных жителей Казани считают, что счастливые отношения способствуют карьерному росту. Опрос проводился сервисом SuperJob с 25 по 28 августа 2026 года среди экономически активного населения города.

При этом 9% опрошенных полагают, что взаимные чувства мешают работе, а 32% не видят никакой связи между романтическими успехами и профессиональным развитием.

Влияние несчастной любви респонденты оценивают иначе: 35% уверены, что безответные чувства тормозят карьеру, 11% — что они ей помогают, а 31% не находят взаимосвязи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мужчины чаще женщин считают, что неразделенная любовь мешает профессиональному развитию (40% против 29%), однако в оценке счастливой любви представители сильного пола настроены оптимистичнее (57% против 49%). Горожане до 35 лет чаще старшего поколения отмечают негативное влияние безответных чувств на рабочие процессы.

Ранее на этой неделе в Татарстане втрое увеличили выплаты семьям при рождении тройни.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоБизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также