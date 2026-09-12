53% казанцев заявили о положительном влиянии счастливых отношений на карьеру

При этом 9% опрошенных полагают, что взаимные чувства мешают работе

Фото: Динар Фатыхов

53% экономически активных жителей Казани считают, что счастливые отношения способствуют карьерному росту. Опрос проводился сервисом SuperJob с 25 по 28 августа 2026 года среди экономически активного населения города.

При этом 9% опрошенных полагают, что взаимные чувства мешают работе, а 32% не видят никакой связи между романтическими успехами и профессиональным развитием.

Влияние несчастной любви респонденты оценивают иначе: 35% уверены, что безответные чувства тормозят карьеру, 11% — что они ей помогают, а 31% не находят взаимосвязи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мужчины чаще женщин считают, что неразделенная любовь мешает профессиональному развитию (40% против 29%), однако в оценке счастливой любви представители сильного пола настроены оптимистичнее (57% против 49%). Горожане до 35 лет чаще старшего поколения отмечают негативное влияние безответных чувств на рабочие процессы.

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Зульфат Шафигуллин