Лауреаты Филдсовской премии заявили об угрозах ИИ для математики
При этом ученые признали способность искусственного интеллекта ускорять научную работу
25 ведущих математиков, которые являются лауреатами Филдсовской премии, заявили, что стремительное развитие искусственного интеллекта и использование математических задач для оценки эффективности ИИ могут негативно повлиять на научную деятельность и математическое сообщество. Их письмо опубликовано на сайте движения Math and AI («Математика и искусственный интеллект»).
Ученые считают, что быстрое распространение решений, полученных с помощью ИИ, может мешать их полноценному осмыслению и интеграции в существующие исследования. При этом они признали способность искусственного интеллекта ускорять научную работу.
Ранее сообщалось, что в России могут обязать бизнес использовать отечественные модели искусственного интеллекта. Если проект примут, компании должны будут выбирать российское решение, когда его цена не превышает стоимость национальной модели более чем в полтора раза. Об этом и других новостях из мира технологий, которые произошли на этой неделе, — в материале «Реального времени».
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