Лауреаты Филдсовской премии заявили об угрозах ИИ для математики

При этом ученые признали способность искусственного интеллекта ускорять научную работу

Фото: Динар Фатыхов

25 ведущих математиков, которые являются лауреатами Филдсовской премии, заявили, что стремительное развитие искусственного интеллекта и использование математических задач для оценки эффективности ИИ могут негативно повлиять на научную деятельность и математическое сообщество. Их письмо опубликовано на сайте движения Math and AI («Математика и искусственный интеллект»).

Ученые считают, что быстрое распространение решений, полученных с помощью ИИ, может мешать их полноценному осмыслению и интеграции в существующие исследования. При этом они признали способность искусственного интеллекта ускорять научную работу.

Ранее сообщалось, что в России могут обязать бизнес использовать отечественные модели искусственного интеллекта. Если проект примут, компании должны будут выбирать российское решение, когда его цена не превышает стоимость национальной модели более чем в полтора раза. Об этом и других новостях из мира технологий, которые произошли на этой неделе, — в материале «Реального времени».

Денис Петров