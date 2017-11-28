МУП Водоканал Казань
Общая информация
МУП «Водоканал Казань» — коммунальное водопроводно-канализационное хозяйство города Казани, основным видом деятельности которого является снабжение питьевой водой жителей Казани, предприятий бюджетной и социальной сфер, а так же предприятий различной форм собственности.
Основные виды деятельности предприятия:
- Снабжение питьевой водой жителей Казани, предприятий бюджетной и социальной сфер, а так же предприятий различной форм собственности
- Контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям
- Очистка и обработка стоков
- Отведение сточных до очистных сооружений
- Контроль качества сбрасываемых сточных вод предприятиями и организациями города в городскую систему водоотведения
- Эксплуатация сетей и сооружений
- Проведение капитального ремонта
- Реконструкция и строительство инженерных сетей, сооружений систем водоснабжения и водоотведения
- Текущее содержание объектов гидротехнических сооружений, проведение противопаводковых мероприятий, откачка поверхностных и дренажных вод.
Руководитель -Егоров Андрей Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Горького, 34
- Телефон: (843) 231-61-31
- Сайт: www.kznvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017