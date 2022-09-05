Терпящий коммунальное бедствие на ветхих сетях казанский «Водоканал» купит дорогую систему автополива

«Водоканал» выделяет 2,3 миллиона при отсутствии средств на решение проблем с сетями

Как стало известно «Реальному времени», казанское МУП «Водоканал» ищет подрядчика для устройства системы автоматического полива на территории предприятия. Пока же «полив» обеспечивают сети предприятия, три четверти которых ветхие.



Систему автополива «Водоканал» оценил в 2,3 миллиона рублей. Такую сумму предприятие готово выложить из собственных средств предприятия, которых не хватает ни на обеспечение водой жилых массивов Казани, ни на решение проблем ветхих сетей, которые больше чем на полгода обеспечили Ново-Савиновский район города зловонием.

В качестве обоснования необходимости установки системы для обеспечения равномерного и регулярного полива территории казанского «Водоканала» на ул. Горького, 34 указана производственная программа. Какая именно — не уточняется.

Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

На устройство системы автоматического полива «Водоканал» отводит своему будущему подрядчику всего месяц с момента заключения контракта и требует пятилетнюю гарантию выполненных работ. За нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды казанское предприятие планирует штрафовать. Например, за каждый факт утери или приведения в негодность пропуска работниками подрядчика, нахождение работников на объекте без касок или курение на строительной площадке штраф составит 5 тысяч рублей. Куда более серьезный штраф прописан за выявление попытки или факта прохода на территорию «Водоканала» работников подрядчика по поддельному или чужому пропуску или за передачу пропуска другому лицу — 20 тысяч рублей. А за масштабное нарушение техники безопасности или злостное невыполнение требований предписаний сумма штрафа может быть увеличена по приказу директора до 1 миллиона рублей.

Сети «Водоканала» обеспечивают автополив улиц

Пока «Водоканал» планирует обзавестись автоматической системой для обеспечения равномерного и регулярного полива своей территории, этим занимаются сети, которые обсуживает предприятие. К слову, они не просто «поливают» дороги, они их затапливают. Реки, которые берут истоки из сетей «Водоканала», можно сравнить с последствиями сильного дождя.

Так, например, «река Водоканалка» на прошлой неделе образовалась на ул. Академической. В последний день лета прямо из асфальта пробился небольшой фонтан, который быстро превратился в реку, которая разлилась на ул. Вишневского и ул. Николая Ершова.

«Река», к слову, оказалась мутной — на асфальт осел ржавый осадок. Из-за аварии, в которой первоначально заподозрили земляную течь, без воды остались близлежащие здания, в том числе и дом №2 по ул. Академической. За последний месяц здание регулярно на время оставалось без водоснабжения из-за прорывов труб.



К месту новой реки сотрудники «Водоканала» спешили — она текла примерно с полудня до ночи. И лишь на следующий день появились аварийные службы. «Река» исчезла, а место, откуда бил ключ, засыпали камнями.

Фото: realnoevremya.ru

В таком виде «заплатка» на ул. Академической остается и по сей день. Сегодня службы «Водоканала» вновь появились на месте истока «реки», однако после их скорого отъезда на месте ничего не изменилось. Лишь по периметру засыпанного камнями участка дороги остался мокрый след.

Фото: realnoevremya.ru

Улица Академическая не единственная приняла на себя удар вод, которые не могут удержать сети «Водоканала». В начале июля «Реальное время» писало, что на улице 2-й Азинской несколько дней подряд протекает канализация — вода заливала и пешеходную зону, и проезжую часть.

Фото: Максим Кокунин

В мае рядом с этим же местом, на пересечении улиц Академика Губкина и Зур Урам, также прорвало канализацию. Вода затопила две автобусные остановки и дошла до проспекта Победы. В МУП «Водоканал» сообщили, что заявка на чистку засора канализации действительно поступала и работы были выполнены тем же вечером.



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Татьяна Демина