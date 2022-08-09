Казанский «Водоканал» за четыре года потратил на спецодежду 82,6 миллиона рублей

Более 82 млн на 2,5 тысячи сотрудников

Казанский «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.

Только в этом году МУП потратило на спецодежду почти 31,4 млн рублей. Первый договор на почти 15,6 млн рублей предприятие заключило в самом начале 2022-го. Второй, на сумму почти 15,8 млн, появился этим летом.

Договоры более чем на 36,5 млн рублей «Водоканал» заключил в прошлом году, на 7,2 млн — в 2020 году, на почти 11,4 млн — в 2019-м.

Фото: kzn.ru

Как объяснили «Реальному времени» в «Водоканале», закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там, посоветовав обратиться за разъяснениями в контрактную службу предприятия. С ней связаться не удалось.



Согласно Трудовому кодексу России, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов производственной среды и загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты, к которым и относится спецодежда, спецобувь и тому подобное. Нормы бесплатной выдачи устанавливаются работодателем на основании единых типовых норм с учетом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, а также мнения профсоюза. Делает это работодатель за счет своих средств.

Типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды работникам сферы водопроводно-канализационного хозяйства действительно есть, они установлены еще в 2008 году. В них прописаны 23 рабочие профессии и две, относящиеся к категории «руководители и специалисты». Для каждой из них прописаны свои комплекты. Так, например, монтажнику наружных трубопроводов «Водоканал» обязан выдать один хлопчатобумажный костюм с водоотталкивающей пропиткой, непромокаемый плащ, сигнальный жилет, кожаные ботинки и резиновые сапоги, шесть пар комбинированных рукавиц, восемь пар перчаток с полимерным покрытием, одну защитную каску до ее износа, подшлемник под каску — один на два года.

По данным сайта «Водоканала», на предприятии работают 2 450 специалистов. В пересчете на одного работника выходит 33,7 тысячи рублей.

От косынки до термостойких зимних сапог

Последняя закупка спецодежды с начальной ценой почти в 15,8 млн рублей прошла в конце июля. На портале госзакупок указано, что «закупка завершена». Однако, как заявили «Реальному времени» в «Водоканале», договор пока не заключили, его подпишут спустя девять дней после составления протокола. Известно, что на контракт претендовали пять участников.

Для контраста — на капитальный и текущий ремонт аварийных участков коллектора канализации казанского МУП «Водоканал» выделили спустя некоторое время в пять раз меньше, чем на спецодежду, — почти 3 миллиона рублей.



Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

За 15,8 млн рублей, которые предприятие выделило из собственных средств, оно приобретет более 28,5 тысячи комплектов спецодежды на третий и четвертый кварталы этого года. В перечне 70 наименований, включая десять пар перчаток для работы в условиях высоких температур, 240 наушников с двойным оголовьем, восемь пар термостойких зимних сапог и одна треугольная косынка. К слову, если перчатки, наушники и сапоги в типовых нормах действительно прописаны, то косынка там не встречается. Для чего и для кого она понадобилась «Водоканалу» в единственном экземпляре, остается загадкой.

Также «Водоканал» закупается нательным трикотажным бельем, кремом от УФ для газосварщиков, наколенниками, суконными рукавицами, садовыми галошами, женскими сабо и так далее. В перечне, к примеру, нет респираторов, хотя в типовых нормах они предусмотрены для слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-ремонтников, дробильщиков, оператора на фильтрах и даже подсобного рабочего. Нет в списке и противогазов, хотя их должны предоставлять слесарю аварийно-восстановительных работ, слесарям-ремонтникам и некоторым другим рабочим. Не фигурировали они и в закупке спецодежды на первый и второй квартал этого года, зато были семь треугольных косынок, синие и серые футболки, такого же цвета бейсболки и полушерстяные шапки.



Среди более стандартных позиций 600 женских и 189 сигнальных летних костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, сезонные костюмы для инженерно-технических работников, жаростойкие и зимние комбинированные костюмы для сварщиков и 573 сигнальных флуоресцентных оранжевых жилета. В списке также 150 прорезиненных фартуков, рабочие сапоги, ботинки и полуботинки, синие и серые кепки-бейсболки, перчатки и так далее.



Фото: kzn.ru

К слову, что касается поставщиков спецодежды для казанского «Водоканала», ни в одной карточке закупки не указано, с кем предприятие заключило договор.

Число разрушений на сетях водоснабжения удвоилось

Как сообщала в начале июля зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова, из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии.



В целом с 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



Количество разрушений на сетях водоснабжения за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Только за пять месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

Фото: Максим Платонов

Проблемы все же пытаются решать. В этом году казанский «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора. За десять лет на нем произошел 41 провал. Именно из-за этих работ на Чистопольской уже полгода местные жители и другие казанцы жалуются на зловоние, которое ощущается даже в салоне проезжающего мимо транспорта.

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Татьяна Демина