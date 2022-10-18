Казанский «Водоканал» потратит почти 7 миллионов рублей на реконструкцию водопровода по ул. Зеленой

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Казанское МУП «Водоканал» планирует потратить 6,9 миллиона рублей на реконструкцию участка водопровода по ул. Зеленой, выяснило «Реальное время». Сумма выделяется из собственных средств предприятия.

К работам на объекте приступят после заключения договора. Завершить их необходимо в течение двух месяцев. Требуемая гарантия на выполненные работы — 5 лет.

На объекте предстоит выполнить земляные работы и укладку трубопровода. Они затронут водопроводные колодцы, запорную арматуру и фасонные части. После работ необходимо выполнить благоустройство территории.

За нарушение правил охраны труда «Водоканалом» предусмотрены штрафы. Так, например, за нарушения правил техники безопасности при проведении земляных работ грозит штраф в размере от 2 до 5% от общей суммы договора, но не менее 50 тысяч рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

«Реальное время» писало, что «Водоканал» потратит 47,9 миллиона рублей на реконструкцию водопровода по улице Халитова. Такую сумму вложат в участок от Сибирского тракта до улицы Коновалова.

Тем временем «Водоканал» продолжает ремонтные работы на третьем северном коллекторе. Директор предприятия Андрей Егоров рассказал, что 4,7 из 8 км находятся в аварийном состоянии. На сегодняшний день продолжается реконструкция первого этапа на участке от Меридианной до ул. Бондаренко.

Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание, что количество аварий на сетях МУП «Водоканал» зашкаливает. При этом адресовать претензии из-за провалов на Третьем северном коллекторе он порекомендовал тем, кто его строил.



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Татьяна Демина