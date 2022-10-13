Казанский «Водоканал» выделит 1,78 миллиона на ремонт верхнего бьефа и откосов Южной дамбы

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Казанское МУП «Водоканал» планирует направить на текущий ремонт верхнего бьефа и откосов Южной дамбы 1,78 миллиона рублей. Такую сумму предприятие выделит из собственных средств, выяснило «Реальное время».

Работы требуется завершить до 30 ноября 2022 года. Их необходимо выполнить, сохранив целостность прилегающих газонов, травяного покрытия и других зеленых насаждений. В случае нанесения повреждений, подрядчик должен восстанавить их за свой счет.

Планируется засыпать несанкционированные переезды площадью 735,49 кв. метра, выполнить щебнение гребня дамбы на 313 «квадратах», а также одерновку ее откосов на 893 квадратных метрах, в том числе расчистить вручную площадь от кустарника и мелколесья.

Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

За нарушение правил охраны труда «Водоканалом» предусмотрены штрафы. Так, например, за выполнение работ с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска подрядчику придется выплатить 3 тысячи рублей.

«Реальное время» писало, что «Водоканал» готово потратить на капитальный ремонт решеток и щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах Казани почти 5,1 миллиона рублей из собственных средств. Работы необходимо завершить с момента заключения контракта в течение 40 дней.



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Татьяна Демина