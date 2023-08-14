На обновление сетей водоснабжения в поселках Казани необходимо 7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на приведение в нормативное состояние сетей поселков, подключенных к централизованному источнику водоснабжения, требуется 7 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



— В 2023 году на сумму 300 млн рублей выполняются работы по строительству и реконструкции, замене сетей водоснабжения жилых массивов Царицино, Старые Горки, Малые Клыки, Новая Сосновка, Мирный, Станционные Дербышки, — рассказал он.

По его словам, с 2021 года казанский «Водоканал» принял на свой баланс 26,6 км бесхозных сетей водоснабжения в жилых массивах города и 27 км вновь построенных сетей.

— В целом же для приведения в нормативное состояние сетей поселков, подключенных к централизованному источнику водоснабжения, необходимо в текущих ценах провести работу на 7 млрд рублей. Здесь и проектирование, ремонт, реконструкция, устройство колодцев и перекачивающих станций. К сожалению, вопрос пока не решается так, как нам бы хотелось, — уточнил Искандер Гиниятуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он также рассказал, что в 2021 году из 97 казанских поселков проблемными в плане водоснабжения считались 34. За два года вновь проложены и заменены водопроводные сети в 22 жилых массивах.



Искандер Гиниятуллин обратил внимание, что ежегодно казанские власти получали в летнее время «под 300 жалоб». Их количество сократилось в два раза — в прошлом году их было 148, а в этом — 144.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина