Власти Казани о провале у театра Камала: «За два дня сделают или за два месяца — сказать невозможно»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанские власти не могут назвать сроков устранения провала, который образовался недалеко от Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев заявил, что ситуация серьезная.



— Провал на сетях фекалий и канализации. Под этим провалом проходит коллектор диаметром 1700 мм. «Водоканал» готовится к производству аварийных работ <...> После чего будет скрыто место провала, будут выяснять, насколько серьезны повреждения этого коллектора, и уже после этого будут окончательно определены сроки. Ситуация очень серьезная, сети в Казани старые, поэтому сразу сказать, что за два дня сделают или за два месяца сделают, невозможно. Надо определить сначала степень повреждения этих сетей, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

О провале стало известно 10 октября. В него провалилась девушка. Она получила травму ног.

Прокуратура Вахитовского района Казани накануне организовала проверку по факту просадки грунта. Надзорное ведомство оценит работу муниципалитета в сфере ЖКХ и благоустройства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. По факту инцидента процессуальную проверку также проводит полиция.

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Татьяна Демина