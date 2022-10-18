В ряде домов Советского района Казани 20 октября отключат водоснабжение

В некоторых домах Советского района Казани в четверг, 20 октября, временно отключат водоснабжение. Это связано с подключением водопровода, сообщили в МУП «Водоканал».

Так, с 9.00 до 23.00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Даурская, 9, 9а, 11, 11 корп. 2, 15 (детский сад), 24, 24а, 26 (школа), 26а, 28, 29 корп.1, 30 (колледж), 32 (институт), 32а, 34, 34а, 36, 36б, 36в, 36/1, 38в, 38г, 38ж;

ул. 2-я Даурская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Высотная, 3, 7;

ул. Отрадная, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

ул. Карбышева, 12, 14.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня водоснабжение отключат в нескольких домах Кировского района Казани. Это связано с подключением двух водопроводов.

С 9 часов утра 18 октября до 6 часов утра 19 октября прекратится подача воды по адресам:

ул. Богатырева, 8, корп.1;

ул. Болотникова, 7, 7а, 9, 11/1, 13а, 17а;

ул. Лазарева, 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 13, корп.1; 14а, 14а, корп.1;

ул. Музыкальная, 3и, 8, 13;

ул. Репина, 3, 5, 7;

ул. Серпуховская, 24;

ул. Солнечная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16;

пер. Солнечный, 1а, 4, 6а;

ул. Токарная, 5.

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Максим Кокунин