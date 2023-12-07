Ремонт Северного коллектора на проспекте Амирхана «продлили» до лета 2024-го

Казанский «Водоканал» не может угнаться за нарастающим износом сетей, но многократно отодвигает подрядчикам сроки исполнения договоров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», ремонт 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана закончится только в будущем году, но помехи дорожному движению в этом районе не исчезнут — они переместятся на улицу Четаева. О «медленно работающей», но быстро растущей инвестиционной составляющей в тарифах столичного «Водоканала», особенностях «надзора» за исполнением его инвестиционных программ и «плавающих» сроках их реализации — в нашем материале.



«Ждите лета… плюс-минус»

Обманулись в своих надеждах казанцы, поверив обещаниям МУП «Водоканал» завершить работы по ремонту аварийного уже несколько лет 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана в мае 2023 года. Как выяснило «Реальное время», отвечая на запросы журналистов, в организации имели в виду лишь половину участка дороги.

Оказалось, что обещания касались лишь 300-метрового участка коллектора между улицами Сибгата Хакима и Чистопольской, тогда как еще примерно 450 метров аварийного подземного сооружения между улицами Чистопольской и Четаева остаются вскрытыми, и исполнители работ сами пока не могут сказать, когда их завершат. Мало того, неудобства для автомобилистов и пешеходов в этой части Ново-Савиновского района «Водоканал» продолжит создавать и после этого.

Неудобства для автомобилистов и пешеходов в этой части Ново-Савиновского района «Водоканал» продолжит создавать и после того, как завершатся работы на Амирхана. realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Заборы на первом этапе [работ] сняли, — сообщил по телефону жительнице района Анне С. мастер участка по фамилии Галеев. — А напротив зданий КАИ работы продолжатся до следующего года, мы не обещали их завершить в этом году.

— И надолго это еще затянется?

— Если не будет никаких происшествий, до лета. До мая должны завершить, ну плюс-минус… И потом еще придется вскрывать [участки коллектора] на улице Четаева.

— Почему так долго?

— Много коммуникаций — проводка, кабели, интернет — все это надо выносить.

Следовательно, в ближайшие год-полтора, а может быть, и дольше, улучшения дорожной ситуации в этом микрорайоне ожидать не приходится. И пешеходам достанется. На «Народный контроль РТ» регулярно поступают жалобы на то, что в ходе работ по ремонту сооружений «Водоканала» то тут то там разрушается асфальт.

«Где было шесть полос — осталось четыре»

— На перекрестке Краснококшайской и Большой Крыловки тоже вскрыли дорогу, и на пересечении Халтурина, Болотникова и Фрунзе… Где было шесть полос для движения — осталось четыре, а после снегопадов и вовсе две, — пожаловался «Реальному времени» водитель Михаил Петров. — Когда работы будут завершены, кто их ведет — непонятно, объявлений нет.

На перекрестке Краснококшайской и Большой Крыловки тоже вскрыли дорогу. realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Реальное время» обратилось с запросами в «Водоканал» и Казгорисполком, в частности, мы поинтересовались, когда планируется полностью завершить ремонт коллектора на проспекте Амирхана и других участках 3-го Северного коллектора, а также запросили актуальные на текущий момент данные о том, какова общая протяженность казанских сетей водоснабжения и канализации, какова протяженность нуждавшихся в ремонте на начало года сетей, сколько из них обновлено и отремонтировано и сколько еще нуждаются в ремонте, а также о планах ремонта и ориентировочной стоимости этих работ на 2024 год.

— Ориентировочный срок завершения работ — I квартал 2024 года, — сообщили в МУП «Водоканал» на вопрос о реконструкции 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана. — Из 2300 погонных метров выполнена реконструкция коллектора протяженностью 1900 погонных метров. Завершается реконструкция участка протяженностью 400 метров на зеленой зоне возле КАИ.

В «Водоканале» уточнили, что протяженность сетей водоснабжения, отслуживших нормативный срок на текущий момент, — более тысячи километров при общей протяженности 2077 км, канализации — 800 км при общей протяженности 1426 км.

— В 2023 году произведена реконструкция 15 км сетей водопровода и 3 км канализационных коллекторов, на 2024 год запланированы работы по строительству и реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения на общую сумму 1,3 миллиарда рублей протяженностью 42,5 км, — рассказали в «Водоканале». — Общая сумма недоремонта сетей холодного водоснабжения и водоотведения составляет 126 миллиардов рублей.

«Где было шесть полос для движения — осталось четыре, а после снегопадов и вовсе две». realnoevremya.ru / Максим Платонов

Растет тариф — растет износ

В марте на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров сообщил, что почти 32% водопроводных и 32% канализационных сетей в Татарстане требуют замены в связи с износом. При этом, предупредил он, проблема нарастает: в целом износ сетей и сооружений превышает 70% и ежегодно увеличивается на 3%.

В марте на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров сообщил, что почти 32% водопроводных и 32% канализационных сетей в Татарстане требуют замены в связи с износом. скрин realnoevremya.ru сайта gossov.tatarstan.ru

Общая протяженность ветхих водопроводных сетей с износом менее 50% за пять лет — с 2018 по 2022 год — увеличилась с 950 до 1089 км, в 2018 году замене подлежало 1946 км водопровода, а в 2022-м — уже 2077 км. В 2018 году общее количество подлежащих замене в связи с износом канализационных сетей составляло 1320 км, а в 2022-м замены требовало уже 1426 км.

Получается, что резкий рост тарифов на водоснабжение и водоотведение, в составе которых предусмотрена инвестиционная составляющая, не помогает решить проблему. А ведь с 2019 по 2023 гг. стоимость кубометра воды увеличилась на 32,9%, а стоимость отвода кубометра стоков — на 83,4 %!

Контракт, на который местные не претендовали

Согласно сведениям сайта госзакупок, в 2023 году казанский «Водоканал» только на капремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и канализации заключил контрактов более чем на 1,295 млрд рублей, из них самый крупный — на реконструкцию участка 3-го Северного коллектора от ул.Ф.Амирхана, 3 до ул.Чистопольской, 26/5 стоимостью 671,5 млрд — с единственным поставщиком, петербургским АО «Пер Аарслефф», которое в апреле 2023 г., по данным сервиса «Спарк», сменило название на АО «Ноудиг Холдинг».

realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2019 году эта компания уже работала в Казани — она выиграла тендер на капремонт канализационного коллектора на проспекте Амирхана на участке от ул.Ямашева, 71а до ул. Ямашева, 69в (около «Бахетле») стоимостью 57,6 млн рублей. Первоначально в договоре был указано, что работы должны быть завершены 30 апреля 2019 года. Затем срок работ был продлен до 13 мая, а в итоге объект был окончательно сдан 30 июня.

Срок завершения нового контракта, согласно договору, — 29 февраля 2024 года.

Непредсказуемый «ребенок»…

— Инвестпрограммы должны быть предсказуемы, — заметил глава Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин на мартовском выездном заседании в «Водоканале» и добавил, что «экономически обоснованный тариф (с учетом реальных потребностей в ремонте и строительстве новых сооружений, — прим.ред.) страшно произносить вслух».

При этом Тыгин особо подчеркнул, что администрирование инвестпрограмм должно быть более регулируемым:



— Не жестким, а регулируемым! По сути, тарифный комитет мониторит, наблюдает и вздыхает, а «час пик» наступает, когда приходят на следующий год (при утверждении тарифов, — прим. ред.)… Надо четко понять, что инвестсоставляющая внутри тарифа — это как приемный ребенок: за ним наблюдает и орган опеки, и семья».

Работы по восстановлению 3-го Северного коллектора идут, хотя и под «наблюдением», но со стабильным отставанием от первоначально намеченного графика. realnoevremya.ru / Максим Платонов

Однако пока работы по восстановлению 3-го Северного коллектора стабильно идут, хотя и под «наблюдением», но со стабильным отставанием от первоначально намеченного графика. Если проследить историю дополнительных соглашений, то обнаруживается, что договор стоимостью 345 млн рублей на его реконструкцию на проспекте Амирхана между домом 69 по проспекту Ямашева и домом 62 по Чистопольской, заключенный в декабре 2022 года, «продлевался» трижды: в январе 2023 г., в июле и в ноябре. В итоге работы, которые казанское ООО «Юкна» должно было завершить к 1 марта 2023 года, должно завершить к 30 октября 2024-го. Если, конечно, сроки выполнения работ, которые стали уже «плавающими», не будут вновь отодвинуты, а договор пересмотрен.

…и парадоксы мониторинга

О причинах такой лояльности заказчика к поставщику можно только гадать. Но лояльность к нарушению первоначальных планов ремонта, из-за которого на ряде важнейших магистралей казанцы годами испытывают сложности с дорожным движением, проявляет и республиканский Госкомитет по тарифам, который проводит мониторинги исполнения МУП «Водоканал» инвестпрограмм.

— В течение года сотрудниками Госкомитета осуществлялись выезды на объекты МУП «Водоканал», последний выезд был осуществлен 14 ноября текущего года, очередной выезд запланирован на 5 декабря, — сообщили «Реальному времени» в комитете в ответ на запрос издания о результатах мониторинга, объектах, где были выявлены отставания от сроков выполнения работ и продолжительности отставания от плановых сроков. — В 2023 году были запланированы работы на четырех участках 3-го Северного коллектора. На текущий момент работы завершены полностью на участке от улицы Меридианной до улицы Бондаренко. На участке от дома №69 по проспекту Ямашева до дома №62 по улице Чистопольской проходит благоустройство мест производства работ, а также демонтаж шпунтового ограждения в районе дома №61Д по улице Чистопольской. На участках от проспекта Ямашева, 71а до проспекта Ямашева, 93 и от улицы Чистопольской, 10/8 до пересечения с улицей Бондаренко работы по санации завершены, идет благоустройство территории.

По итогам мониторинга ведомство пришло к парадоксальному, на взгляд обывателя, выводу:

— Все работы по реконструкции 3-го Северного коллектора идут с опережением плана ввиду большого износа сетей.

В комитете также сообщили, что 14 ноября был осмотрен ход работ на следующих объектах: реконструкция участка водопровода длиной 1250 м на улице Дорожной (на дату выезда реконструировано 1035 метров — выполнение работ составило 82%), реконструкция участка 3-го Северного коллектора по улице Чистопольской на участке от Меридианной до Бондаренко (на дату выезда в котлованы, на слой утрамбованного грунта грунтом, производилась засыпка щебня с последующим асфальтированием) и реконструкция участка водовода на Сибирском тракте (на дату выезда там были начаты подготовительные работы).