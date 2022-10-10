Казанский «Водоканал» потратит 5 миллионов на капремонт решеток и щитов в снегоплавильных пунктах

Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)

МУП «Водоканал» готово потратить на капитальный ремонт решеток и щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах Казани почти 5,1 миллиона рублей. Такую сумму предприятие планирует выделить из собственных средств, выяснило «Реальное время».

Решетки и щиты намерены обновить по улицам: пр. Победы, Портовой, Технической, Тульской, Несмелова, Васильченко. Исполнитель обязуется выполнить работы с момента заключения контракта в течение 40 дней.

Цена договора включает в себя затраты на оборудование, материалы, транспортировку и разгрузку всех материалов, транспортные расходы. Также в общую стоимость услуги входят расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

Фото: yandex.ru/maps

Напомним, казанское МУП «Водоканал» также планирует закупить средства индивидуальной защиты на 583 тысячи рублей. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование и на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

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Елизавета Пуншева