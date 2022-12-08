Пять домов в Московском районе Казани остались без воды из-за аварии на сетях «Водоканала»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Московском районе Казани произошла третья с начала декабря авария на сетях МУП «Водоканал». В результате без водоснабжения остались пять домов.

На данный момент без воды здания по следующим адресам: ул. Восход, 2; ул. Энергетиков, 12, а также дома по улице Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в.



Авария произошла на ул. Соловецких Юнг, 21. Воды в указанных домах не будет до завершения ремонта.

Фото: МУП «Водоканал»

Напомним, в начале декабря авария на сетях «Водоканала» произошла по улице Академика Королева, 4. Без воды оставались несколько домов на четырех улицах.

Во вторник, 6 декабря, авария произошла на улице Энергетиков, 12. В результате водоснабжения отключили для домов №8 и №12 по ул. Энергетиков и зданий №11а, №11б и №11в по ул. Шамиля Усманова.

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Татьяна Демина