Казанский «Водоканал» планирует взять кредит на 442 миллиона на закупку оборудования для КНС «Заречная»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кредит на КНС «Заречная»

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» хочет открыть невозобновляемую кредитную линию. Предприятию, которое периодически жалуется на нехватку средств для содержания и ремонта своих сетей, она понадобилась для финансирования затрат на возведение объекта и закупку технологического оборудования по инвестиционному проекту «Строительство канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани. Этап I».

Согласно проекту договора, его планируется заключить до конца 2027 года. Погашать кредит «Водоканал» планирует в размере 1/55 от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности в конце каждого месяца, начиная с июня следующего года. Выдача кредита производится по 29 июня 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В главе «особые условия» договора указано, что сумма проекта составляет более 2,2 миллиарда рублей. Собственные средства заемщика, то есть «Водоканала», — не менее 79% от этой суммы, а заемные средства — не более 21%, то есть как максимум 442,38 млн рублей.

«Водоканал» обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи. С даты заключения договора по 23 декабря 2022 года лимит определен в размере 247,56 млн рублей, с 26 декабря по 25 марта 2023-го — 407,82 миллиона, а с 26 марта по 29 июня 2023-го — 442,38 миллиона. Оказание банковских услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии обойдется в 94,3 миллиона рублей.



С даты первой выдачи кредита по дату полного погашения кредита «Водоканал» уплачивает кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке. Она устанавливается в размере действующей ключевой ставки Банка России плюс «фиксированная маржа» — не более 1,95%. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств предприятием по возврату кредита банк вправе потребовать от него уплаты пеней в размере ключевой ставки ЦБ в процентах годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

КНС «Заречная» начали строить в 2016 году

Цель кредита — финансирование затрат на завершение первого этапа строительства КНС «Заречная» с переключением коллекторов. Ее, напомним, построили в 2021 году — в феврале первый этап строительства канализационной насосной станции с напорными коллекторами от КНС до очистных сооружений Казани получил положительное заключение Госстройнадзора Татарстана.



Ввод КНС «Заречная» должен был снять одну из злободневных проблем — перегрузку канализационной системы Казани. Мощности станции на первом этапе позволяют обеспечить канализацией северную часть города — Кировский, Московский, Авиастроительный районы и часть Ново-Савиновского — почти половину города.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Водоканал» вложил в проект 1,724 млрд рублей собственных средств по инвестпрограмме. В процессе строительства стоимость работ дорожала в связи с кризисом мировой экономики, рассказывал гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

КНС «Заречная», по оценке Минстроя России, за последние 5 лет — один из самых крупных реализованных инфраструктурных проектов. Задумывалась станция еще в 1996 году, но на тот момент дело было даже не в деньгах, сложность гидротехнических работ не позволила реализовать эту стройку — не было технологий, пояснил мэр. В 2014 году вернулись к вопросу, разработали новый проект. В декабре 2016 года стартовало строительство насосной станции, а уже в марте 2021 года она была готова.



Кредитная линия на 400 миллионов и проблемный коллектор

Напомним, летом 2022-го Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани на основании одобрения сделки президентом Татарстана Рустамом Миннихановым согласовал «Водоканалу» сделку по открытию в «Ак Барс» Банке возобновляемой кредитной линии на 400 миллионов рублей. Цель кредита — финансирование текущей деятельности предприятия.

В документации указывалось, что речь идет о рефинансировании договора возобновляемой кредитной линии, открытой в «Ак Барс» Банке 21 августа 2020 года. Кредит выдали на два года под ключевую ставку Банка России с надбавкой в 3% годовых. Дополнительные платежи по кредиту не предусмотрены.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В начале июля заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова сообщила, что из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% — ветхие. Многие находятся в аварийном состоянии, что не оставляют без внимание городские власти. Так, например, по выражению мэра Казани Ильсура Метшина, количество аварий на сетях предприятия «зашкаливает».



Одна из самых больших проблем Казани и «Водоканала» — третий северный коллектор. Он проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.



— Этот коллектор при возрасте 37 лет, который еще не дослужил до своего нормативного 50-летнего срока, уже имеет износ 100%, что говорит о возможном ненадлежащем качестве используемых при строительстве материалов, а также воздействии агрессивной химической среды, возникшей при использовании современной бытовой техники. За последние десять лет на нем произошло 53 аварии, из них только за прошедшие два года 38, — рассказал в октябре гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Реконструкция коллектора продолжается почти год. Самый серьезный провал, который вынудил приступить к реконструкции объекта, произошел в октябре 2021-го. С тех пор на «Кварталах» проблемы с воздухом. Почувствовать это можно, например, проезжая мимо остановки по ул. Чистопольской, которая закрыта для общественного транспорта, направляющегося к улице Маршала Чуйкова, уже примерно год.

Несмотря на провал за провалом, казанские власти защищают «Водоканал», списывая вину на нерадивых строителей. В октябре мэр Казани заявил, что понимает недовольство горожан ситуацией с третьим северным коллектором, но претензии лучше направить тем, кто его прокладывал.

— Но адресовать нужно тем, кто строил и обещал эксплуатировать 50 лет. «Водоканал» не та структура, которая с утра просыпается — «чем бы заняться?», — сказал Ильсур Метшин, добавив, что приходится работать с тем наследием, что досталось.

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Татьяна Демина