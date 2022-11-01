Казанский «Водоканал» планирует взять кредит на 442 миллиона на закупку оборудования для КНС «Заречная»
Кредит на КНС «Заречная»
Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» хочет открыть невозобновляемую кредитную линию. Предприятию, которое периодически жалуется на нехватку средств для содержания и ремонта своих сетей, она понадобилась для финансирования затрат на возведение объекта и закупку технологического оборудования по инвестиционному проекту «Строительство канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани. Этап I».
Согласно проекту договора, его планируется заключить до конца 2027 года. Погашать кредит «Водоканал» планирует в размере 1/55 от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности в конце каждого месяца, начиная с июня следующего года. Выдача кредита производится по 29 июня 2023 года.
В главе «особые условия» договора указано, что сумма проекта составляет более 2,2 миллиарда рублей. Собственные средства заемщика, то есть «Водоканала», — не менее 79% от этой суммы, а заемные средства — не более 21%, то есть как максимум 442,38 млн рублей.
«Водоканал» обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи. С даты заключения договора по 23 декабря 2022 года лимит определен в размере 247,56 млн рублей, с 26 декабря по 25 марта 2023-го — 407,82 миллиона, а с 26 марта по 29 июня 2023-го — 442,38 миллиона. Оказание банковских услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии обойдется в 94,3 миллиона рублей.
С даты первой выдачи кредита по дату полного погашения кредита «Водоканал» уплачивает кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке. Она устанавливается в размере действующей ключевой ставки Банка России плюс «фиксированная маржа» — не более 1,95%. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств предприятием по возврату кредита банк вправе потребовать от него уплаты пеней в размере ключевой ставки ЦБ в процентах годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
КНС «Заречная» начали строить в 2016 году
Цель кредита — финансирование затрат на завершение первого этапа строительства КНС «Заречная» с переключением коллекторов. Ее, напомним, построили в 2021 году — в феврале первый этап строительства канализационной насосной станции с напорными коллекторами от КНС до очистных сооружений Казани получил положительное заключение Госстройнадзора Татарстана.
Ввод КНС «Заречная» должен был снять одну из злободневных проблем — перегрузку канализационной системы Казани. Мощности станции на первом этапе позволяют обеспечить канализацией северную часть города — Кировский, Московский, Авиастроительный районы и часть Ново-Савиновского — почти половину города.
«Водоканал» вложил в проект 1,724 млрд рублей собственных средств по инвестпрограмме. В процессе строительства стоимость работ дорожала в связи с кризисом мировой экономики, рассказывал гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.
КНС «Заречная», по оценке Минстроя России, за последние 5 лет — один из самых крупных реализованных инфраструктурных проектов. Задумывалась станция еще в 1996 году, но на тот момент дело было даже не в деньгах, сложность гидротехнических работ не позволила реализовать эту стройку — не было технологий, пояснил мэр. В 2014 году вернулись к вопросу, разработали новый проект. В декабре 2016 года стартовало строительство насосной станции, а уже в марте 2021 года она была готова.
Кредитная линия на 400 миллионов и проблемный коллектор
Напомним, летом 2022-го Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани на основании одобрения сделки президентом Татарстана Рустамом Миннихановым согласовал «Водоканалу» сделку по открытию в «Ак Барс» Банке возобновляемой кредитной линии на 400 миллионов рублей. Цель кредита — финансирование текущей деятельности предприятия.
В документации указывалось, что речь идет о рефинансировании договора возобновляемой кредитной линии, открытой в «Ак Барс» Банке 21 августа 2020 года. Кредит выдали на два года под ключевую ставку Банка России с надбавкой в 3% годовых. Дополнительные платежи по кредиту не предусмотрены.
В начале июля заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова сообщила, что из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% — ветхие. Многие находятся в аварийном состоянии, что не оставляют без внимание городские власти. Так, например, по выражению мэра Казани Ильсура Метшина, количество аварий на сетях предприятия «зашкаливает».
Одна из самых больших проблем Казани и «Водоканала» — третий северный коллектор. Он проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.
— Этот коллектор при возрасте 37 лет, который еще не дослужил до своего нормативного 50-летнего срока, уже имеет износ 100%, что говорит о возможном ненадлежащем качестве используемых при строительстве материалов, а также воздействии агрессивной химической среды, возникшей при использовании современной бытовой техники. За последние десять лет на нем произошло 53 аварии, из них только за прошедшие два года 38, — рассказал в октябре гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.
Реконструкция коллектора продолжается почти год. Самый серьезный провал, который вынудил приступить к реконструкции объекта, произошел в октябре 2021-го. С тех пор на «Кварталах» проблемы с воздухом. Почувствовать это можно, например, проезжая мимо остановки по ул. Чистопольской, которая закрыта для общественного транспорта, направляющегося к улице Маршала Чуйкова, уже примерно год.
Несмотря на провал за провалом, казанские власти защищают «Водоканал», списывая вину на нерадивых строителей. В октябре мэр Казани заявил, что понимает недовольство горожан ситуацией с третьим северным коллектором, но претензии лучше направить тем, кто его прокладывал.
— Но адресовать нужно тем, кто строил и обещал эксплуатировать 50 лет. «Водоканал» не та структура, которая с утра просыпается — «чем бы заняться?», — сказал Ильсур Метшин, добавив, что приходится работать с тем наследием, что досталось.
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