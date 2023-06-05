Затягивание реконструкции третьего Северного коллектора в Казани объяснили устранением выявленных разрушений

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Работы по реконструкции третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани идут по графику. Продление изначально установленных сроков завершения работ связано с выявлением большого количества скрытых разрушений, которые решили устранять, чтобы не прекращать предоставление услуг по водоотведению и водоснабжению, объяснил на «деловом понедельнике» заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

С начала 2022 года на объекте произошло дополнительно семь новых провалов в районе ул. Бондаренко, проспекта Ямашева и «Татнефть Арены». Также в процессе реконструкции обнаружено большое количество скрытых разрушений сводов трубопровода.

— Было принято решение развернуть работы по локализации, устранению новых провалов для недопущения прекращения канализования более 300 тысяч жителей Ново-Савиновского района и поселка Дербышки, которое потребовало бы в том числе и ограничения поставки услуг водоснабжения. В связи с вышеизложенным произошло продление ранее намеченных сроков окончания работ на всех участках коллектора. Работы идут по графику, — заявил Марат Салахов.

— Для реализации реконструкции была разработана проектная документация. Проведены конкурсные процедуры. Заключены договоры. Из 677 метров по ул. Чистопольской отреконструированы 540 метров полимерного рукава. Он запущен в эксплуатацию. Ограждения в месте производства работ демонтированы. Ведутся работы по благоустройству, — рассказал он, уточнив, что рабочие приступили к санации последних 136 метров это участках.

Работы планируют завершить в июле. Благоустройство в месте их проведения намерены закончить в августе.

— По проспекту Ямашева из 850 метров выполнена санация 560 метров на сегодняшний день. Продолжаются работы на последних 290 метрах. Работы и запуск коллектора в эксплуатацию планируем завершить в июне-июле текущего года, — добавил Марат Салахов.

На ул. Фатыха Амирхана на участке протяженностью 775 метров работы по реконструкции продолжаются в графике. По словам Марата Салахова, это один из самых сложных участков коллектора «из-за конструктивных особенностей». На нем потребовалось дополнительно вынести 14 высоковольтных кабельных линий протяженностью более 6 км, проложить более 4 км временных перекачивающих трубопроводов и так далее.

Общая протяженность третьего Северного коллектора — 8 км, из которых 4,7 км — ветхие. Он проложен от улицы Гаврилова до ул. Несмелова. Участок от ул. Гаврилова до ул. Декабристов — ветхий.

— В рамках инвестиционной программы на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции 2 300 метров. На 2 400 метров, не вошедших в инвестиционную программу, источник финансирования не определен, — сообщил Марат Салахов.

Реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани, стартовавшая в феврале прошлого года, должна завершиться до конца 2023 года. Директор «Водоканала» Андрей Егоров в апреле утверждал, что она затягивается из-за критического состояния объекта.

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Татьяна Демина