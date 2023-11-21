Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за работ по подключению переложенного участка водопровода Д=225 мм к централизованным сетям водоснабжения в ряде домов Приволжского района Казани отключат воду. Ее не будет с 9 часов 23 ноября по 9 часов 24 ноября.

Воду отключат по следующим адресам:

2-й Военный городок, 4, 44, 84, 89, 110, 117, 118, 142/1, 142/6, 2/11, 142/2, 142/3;

33-й Военный городок, 1, 2, 4, 5 корп.1; 5 корп. 2; 5 корп. 3; 6, 8, 10, 12, 14, 7а, 16, 22, 24б, 24в, 24и, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191;

Даурская, 10, 16, 16а, 16в, 2, 4, 4а, 8а, 8а ст. 1; 8а ст. 2; 8а ст. 3; 12; 12а, 12а корп. 1; 12а корп. 2; 14; 14а, 16б; 16г, 16д, 18, 18/1;

Оренбургский тракт, 2, 4б, 8б корп. 1; 24а, 24Б, 24в, 2/133, 3, 4; 4а, 5; 5 корп. 1; 5а, 5Б; 5в, 5д, 5/4; 5/5, 6; 6Б, 6 корп. 1; 7, 8; 8 корп. 2; 8 корп. 3; 8 корп. 4; 8 корп. 5; 8 корп. 6; 8 корп. 7; 8 корп. 8; 8 корп. 9; 8 корп. 10; 8 корп. 11; 8 павильон 1, 2, 3, 4; 8а, 8б, 8в, 8г, 8г корп. 3; 8г корп. 4; 10, 10 корп. 1; 10а, 11, 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 20, 20 корп. 1; 20а, 20а/1, 20б, 20в, 20г, 20д, 22, 22а, 22Б, 22в, 23, 23 корп. 1; 23а, 23б, 23д, 24, 44 стр.; 46, частные дома по четной стороне от №26 по №102б;

Ярдем, 25, 3 стр.;

в поселке Первомайский по улицам Барнаульской, Бутырской, Бутырский пер., Красноуральской, Майской, Майский пер., Селекционной, Шишкина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Будет понижение давления воды по улицам:

Агрономической, 2/9, 4, 6, 16/8, 18, 20, 14;

Айрата Хайруллина, 14;

Газовой, 2/104, 4, 7, 7а, 14, 17, д. — 6а, 7/1, 14 корп. 1; 16, 18, 19, 24;

Ипподромной, 13/99, 15/86, 18, 23/78, 29, 31, 14, 17;

Качалова, 64/21, 76, 77, 78, 82/19, 83/14, 84, 86/15, 95, 99/13, 103, 104/2, 120, 75, 77а, 78/1, 95а, 107;

Н. Назарбаева, 9/2, 15, 21/64, 13, 27, 27 корп. 1; 27 корп. 2; 27б, 29/111, 31;

Павлюхина, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110в, 112, 114, 114 корп. 2; 116, 118, 120, 122, 73, 73а, 75, 97а, 103Б, 106а, 110б, 112а;

Спартаковской, 78/23, 84 корп. 1; 119/25, 121, 123, 125, 141, 82, 84 корп. 2; 86, 111/29, 113, 115, 115 корп. 2; 139, 139а;

Шаляпина, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 25/119, 41, 41а, 45, 20, 39, 43.

Накануне несколько домов Казани остались без воды из-за аварии, которая произошла на сетях «Водоканала» в 10-м микрорайоне. Без воды остались дома по улице Ю. Фучика, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 105а, корп. 1, 105а, 107а, 105б.

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Айрат Назипов