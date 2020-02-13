Дорогая коммуналка: Казань увеличит тарифы на мусор, Ижевск — на воду, Уфа — на тепло

Как в Поволжье изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году

Казань ожидает резкий скачок тарифов на вывоз мусора — в некоторых случаях сразу на 30%. Серьезное подорожание ЖКУ грядет еще в ряде столиц регионов Приволжского федерального округа. Основная масса изменений, причем существенных, произойдет не сейчас, а с 1 июля. Пока же основная масса коммунальных услуг остается в прежних расценках, исключением стали лишь некоторые поставщики. Аналитическая служба «Реального времени» изучила тарифы на ЖКУ в городах Поволжья и выяснила, когда и у жителей каких мегаполисов квартплата подскочит в цене.

Вывоз ТБО: Казань станет платить на треть больше, а Чебоксары — на 21%

Одно из самых заметных подорожаний ожидает жителей Приволжского федерального округа в части тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. В частности, в Казани тариф подскочит сразу на 30%. Заметно больше придется платить за эту услугу также в Чебоксарах и Ижевске. Цены у регоператоров по обращению с ТБО отличаются заметно, причем есть разница и в методике расчета тарифа.

В середине лета Казань ожидает одно из самых значительных в округе удорожание тарифа на захоронение ТБО. УК «ПЖКХ», с нового года единственный оператор по обращению с ТБО в столице Татарстана, повысит тариф почти на треть. В случае с захоронением отходов он вырастет со 111 до 145 рублей за кубометр — то есть примерно на 30%. В случае с обращением твердых бытовых отходов тариф тоже вырастет, но не так сильно — с 439 до 457 рублей, или на 4%.

Сильное подорожание, кроме того, произойдет в Ижевске, у двух из четырех операторов по утилизации отходов. «Чистый город» повысит тариф с 809 до 907 рублей за кубометр (речь идет о тарифе на захоронение), рост составит около 12%. ООО «МСК» повысит тариф на обработку с 956 до 987 рублей за кубометр.

Ощутимое повышение грядет и в Чебоксарах — тут МВК «Экоцентр» повысит тариф с 3557 до 4297 рублей за обращение тонны отходов. Рост составит почти 21%. Похожая ситуация и в Перми — местный ГУП «Теплоэнерго» повысит тариф за обращение тонны отходов с 5299 до 5825 рублей, или на 10% больше. При этом также оренбургское ООО «Природа» увеличит тариф с 481 до 662 рублей за утилизацию кубометра отходов.

Другой пермский оператор, МУП «Полигон», при этом, наоборот, снизит тариф на захоронение — с 838 до 782 рублей за тонну. Произойдет снижение и у оренбургского ООО «Экоспутник» — со 137 до 77 рублей за кубометр в случае захоронения отходов.

Тарифы на обращение с ТБО в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Утилизация ТБО, руб./куб. м

01.07.2020 - 31.12.2020 Утилизация ТБО, руб./куб. м

01.01.2020 - 30.06.2020 Утилизация ТБО, руб./куб. м

01.07.2019 - 31.12.2019 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань ООО "Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства" - - 61,14 захоронение ООО "Управляющая компания

"Предприятие жилищно - коммунального хозяйства" по Западной зоне деятельности на территории РТ 145,08 захоронение / 456,60 за куб. м обращение 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола МУП "Город" - - - ООО "Благоустройство" зона 1 485,37 за куб. м и 4412,45 за тонну 485,37 за куб. м и 4412,45 за тонну 536,62 за куб. м и 4878,29 за тонну Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (захоронение) - - 22,95 ООО "РЕМОНДИС" Саранск (региональный оператор) 385,77 обращение 383,42 обращение 492,42 обращение Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" зона 1 52,81 захоронение /

468,75 обращение 58,07 захоронение /

445,86 обращение 58,07 захоронение / 447,04 обращение Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО "Чистый город" 907,24 за тонну захоронение 809,68 за тонну захоронение 809,68 за тонну захоронение ООО "Спецавтохозяйство" (региональный оператор) 5713,56 за тонну обращение 5713,56 за тонну обращение 5719,15 за тонну обращение ООО "МСК" 987,38 за тонну обработка 956,49 за тонну обработка 956,49 за тонну обработка ООО "Строй-Инвест" 958,80 за тонну обработка 958,8 за тонну обработка Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное автохозяйство" - - - ООО "МВК "Экоцентр" 4296,53 за тонну обращение 3556,55 за тонну обращение 380,68 обращение Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь МУП "Полигон" 781,80 за тонну захоронение 838,02 за тонну захоронение 838,02 за тонну захоронение ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН" (ЗАТО "ЗВЕЗДНЫЙ") 704,04 за тонну захоронение 704,04 за тонну захоронение 764,49 за тонну захоронение ООО "Буматика" - - - ГУП "Теплоэнерго" (региональный оператор) 5824,79 за тонну обращение 5299,25 за тонну обращение 5299,25 за тонну обращение Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ООО "Сах" - - - АО "Куприт" 775,46 745,8 обращение 992,81 Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород (зона 2) 560,3 560,3 727,26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГ ГРУП», г. Нижний Новгород - - - ООО «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН»

(ИНН 5261098663), г. Нижний Новгород 636,02 636,02 665,67 Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург АО "Управляющая компания "Оренбургский областной центр вторичных ресурсов" (7 (3532) 77–48–61) - - - ООО "ЭкоСпутник" 76,66 захоронение /

356,57 за тонну захоронение 137,18 захоронение /

638,05 за тонну захоронение 183,26 захоронение /

852,40 за тонну захоронение ООО "Природа" 3341,52 за тонну / 661,62 за куб. м 2428,10 за тонну / 480,76 за куб. м 3341,52 за тонну / 661,62 за куб. м Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО "Управление благоустройства

и очистки" 3 539,83 за тонну обращение 3 539,83 за тонну обращение 3 539,83 за тонну обращение Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ГУП "Экология" - - - ЗАО "Экология - Сервис" - - - АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" (переработка ТБО) - - - ООО "Экосервис-2" (захоронение) - - - ООО "Экосервис" (захоронение) - - - ООО "ЭкоСтройРесурс" обращение: 598,16 /

3987,72 за тонну обращение: 598,16 /

3987,72 за тонну 619,32 Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов ООО "Вектор-Н - - - МУП "Дорожник Заводского района" - - - АО "Управление отходами" (филиал ЗАО "Управление отходами" в г. Саратове) 532,03 532,03 562,62 ООО "СТМ-Капитал" - - - МУП "СанСервис" - - - ООО "Сан-Сервис" - - - ООО "Сан-Сервис Групп" - - - МУП "Комбинат благоустройства" - - - ООО "Теплоэлемент" - - - Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ООО "Полигон" - - - ООО "ЦЭТ" 135,08 обработка 135,08 обработка 118,09 захоронение ООО "Контракт Плюс" (зона деятельности 2) 99,83 захоронение /

437,8 обращение 96,92 захоронение /

437,8 обращение 80,77 захоронение /

437,8 обращение ООО "УК Экостандарт" (зона деятельности 3) 99,05 захоронение /

469,57 обращение 96,5 захоронение /

469,57 обращение 96,5 захоронение /

507,9 обращение

Холодная вода подорожает в Ижевске и Нижнем Новгороде



Холодная вода в регионах Приволжского федерального округа подорожает с 1 июля 2020 года. С 1 января холодное водоснабжение не изменилось в цене практически нигде — кроме отдельных, локальных поставщиков — таких как РЖД в Кировской области и «Саратовэнергонефть» в Саратовской области.

А вот с 1 июля изменение произойдет практически повсеместно, причем в некоторых случаях подорожание будет довольно существенным. Например, в Ижевске «Ижводоканал» повысит тариф сразу на 30% — с 20 до 26 рублей за кубометр — так же сильно, как в Казани подорожает вывоз мусора. Из числа крупных поставщиков, кроме того, значительное подорожание произойдет в Нижнем Новгороде — местный «Водоканал» повысит тариф на 10%, или почти на два рубля — с 19 до 21 рубля за кубометр. Остальные заметные изменения произойдут только у локальных поставщиков.

Среди водоканалов столиц регионов подорожание с 1 июля составит в основном 2—4%. В Казани, например, тариф повысится на 4%, до 21,42 рубля. Такое же подорожание будет в Йошкар-Оле (там кубометр будет стоить 18,5 рубля). В Уфе подорожание составит 3%, тариф вырастет до 26,45 рубля, а вот в Чебоксарах рост составит целых 5,6% — правда, вода тут будет по-прежнему достаточно дешевой — 19,49 рубля за куб.

Тарифы на холодную воду в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Холодная Питьевая вода, руб./

куб. м 01.07.2020 -31.12.2020 Холодная Питьевая вода, руб./

куб. м 01.01.2020 -30.06.2020 Изменение с нового года Дополнительное изменение с 1 июля Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань МУП «Водоканал» 21,42 20,59 0% 4,0% Филиал «Казанский» ОАО «Славянка»,

потребители Лаишевского,

Высокогорского муниципальных

районов, города Зеленодольска, города

Казани ООО «Карсар» 56,22 56,21 0% 0,0% ООО «Теплоснабсервис» 19,02 18,78 0% 1,3% Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление», потребители

муниципального образования «Город Казань» 31,82 31,1 0% 2,3% ООО «РСК» - - ООО «РСК», потребители жилого района

«Салават купере» 21,38 20,56 0% 4,0% ПАО «Казаньогрсинтез», потребители с.

Шеланга Верхнеуслонского муниципального

района 36,35 35,22 3,2% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола МУП «Водоканал» 18,49 17,78 0% 4,0% ОАО «Стройкерамика» 24,49 23,88 0% 2,6% ОАО «Славянка» - - ФГКУ «Войсковая часть 95504» 5,72 5,56 0% 2,9% ФГБУ ЦЖКУ (ранее - АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») 29,94 28,93 0% 3,5% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 25,8 25,04 0% 3,0% ОАО «МордовАгроМаш» - - ОАО «Лисма» - - ООО «ЖЭК» - - для Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на питьевое водоснабжение

для потребителей, находящихся в границах следующих населенных пунктов Республики Мордовия: г.о. Саранск 36,11 34,72 0% 4,0% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП «Уфаводоканал» 26,45 25,68 0% 3,0% ОАО «Международный аэропорт «Уфа» 37,66 36,56 0% 3,0% ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» 12,43 12,07 0% 3,0% ОАО «Славянка» (население) - - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа» 17,35 16,98 0% 2,2% ООО КХ «Авдон» от МУП «Уфаводоканал" 35,14 34,12 0% 3,0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска «Ижводоканал» 25,96 19,97 0% 30,0% 8 (3412) 570-914 АО «ДП «Ижевское» 16,092 15,756 0% 2,1% ООО «Уютный дом» 10,13 9,91 0% 2,2% АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 17,54 16,92 0% 3,7% Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары АО «Водоканал» 19,49 18,46 0% 5,6% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «НОВАЯ ГОРОДСКАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ»

33,03 33,03 0% 0,0% 8(342) 238-35-53 АО «Новомет-Пермь» 39,6 38,3 0% 3,4% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ОАО «Нововятский механический завод» 48,89 42,78 0% 14,3% ЗАО «Заречье» 28,08 26,21 0% 7,1% 8 (8332) 27-27-43 (43-50) ОАО «Нововятский лыжный комбинат» - - МУМП «Лянгасово» передали в водоканал -100% КОГКУЗ «Кировская обл. психиатр. больница им. В.М. Бехтерева» передали в водоканал -100% МУП «Водоканал» 34,56 33,85 0% 2,1% ООО «Водоснабжение» - - ООО «РЭП «Костино» - - ОАО «РЖД» 147,65 144,71 -4% 2,0% МУП «Нововятский «Водоканал» - - ОАО «Кировские коммунальные системы» - - АО «ГУ ЖКХ» - - ООО «Теплоснабжающая компания» - - «Кировский автодорожный техникум» 35,75 33,42 0% 7,0% ООО «ЭК НЛПК» - - ЖСК «Доверие» - - Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ООО «Заводские сети» 10,43 10,12 0% 3,1% ОАО «Нижегородский Водоканал» 20,95 19,04 1% 10,0% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург 8(3532) 78-67-10 ООО «Оренбург Водоканал» 27,9 27,9 0% 0,0% 8(3532) 78-40-60 АО «Производственное объединение «Стрела» 14,92 14,4 0% 3,6% 8(3532) 30-43-30 ООО «Промсервис 2000» 16,5 16,33 0% 1,0% ОАО «Завод бурового оборудования» 18,19 17,56 0% 3,6% ФГБУ «ЦЖКУ» (ранее - АО «ГУ ЖКХ») 36,61 35,89 0% 2,0% Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению (за искл. Орска) 28,56 28 0% 2,0% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО «Горводоканал» 26,34 25,72 0% 2,4% 8 (8412) 92-09-09 ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова» - - ОАО «РЖД» 41,28 39,86 0% 3,6% ООО «Комэнерго» 26,3 25,39 0% 3,6% Пензенский центр ОВД филиала «Аэронавигация

Центральной Волги» 16,21 15,66 0% 3,5% ФКУ ИК-4 УФСИН России - - ФКУ ИК-8 УФСИН России - - Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 35,08 31,6 0% 11,0% 8(846)332-02-68 Анна ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» - - Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» 44,38 42,92 0% 3,4% ОАО «Славянка» филиал «Самарский» - - АО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») 38,36 38,15 0% 0,6% ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» 28,33 27,41 0% 3,4% АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») Самара 37,28 36,07 0% 3,4% МП г. Самары «Самараводоканал» городской округ Самара 19,7 19,36 1,8% МП г. Самары «Самараводоканал» п. Рубежное Куйбышевского района 30,13 29,16 0% 3,3% МП г. Самары «Самараводоканал» п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара 28,93 28,09 0% 3,0% АО «Водные технологии» 33,89 30,43 0% 11,4% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов МУП «Саратовский коммунальный комплекс» 32,62 31,49 0% 3,6% 8 (845-2) 27-10-04 АО «ГУ ЖКХ» - - ООО

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

(ранее - ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») 16,21 15,65 0% 3,6% Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 43,48 42,07 0% 3,4% МУПП «Саратовводоканал» - - ООО «Саратовэнергонефть» 32,33 30,98 -3% 4,4% ООО «Саратовэнергонефть» (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая, дом 26 24,79 23,93 0% 3,6% ООО «Саратовэнергонефть» (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая, дом 26 37,1 35,54 0% 4,4% ООО «Концессии водоснабжения –

Саратов» 26,02 25,1 0% 3,7% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск МУП «Ульяновскводоканал» 24,53 24,53 0% 0,0% ОАО «РЖД» Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» 40,82 39,6 0% 3,1% АО «Тепличное» 14,9 14,54 0% 2,5% АО «Авиастар-СП» (обособленное структурное подразделение «Международный Аэропорт "Ульяновск-Восточный») - - АО «ГУ ЖКХ» от АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный») - - ОАО «Комета» 32,82 32,21 0% 1,9%

Горячая вода — очередные ижевские рекорды и расстройство для Оренбурга



Тариф на горячую воду у большинства поставщиков состоит из двух компонентов — холодной воды и тепловой энергии. Стоимость холодной воды обычно совпадает с соответствующим тарифом, который мы изучали в предыдущей главе, поэтому сейчас смотреть будем лишь на стоимость тепловой энергии.

Как и в случае с холодной водой, тепловая энергия с нового года почти нигде не изменилась в цене. А вот с 1 июля, наоборот, изменения произойдут практически везде. В основном подорожание составит 3—4%. Казанское «Казэнерго», например, повысит тариф на 3,1% — до 1856 рублей за Гкал, а «Татэнерго» — на 3,9%, до 1810 рублей. Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 увеличит стоимость гигакалории на 3,9% — до 2027 рублей, филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» — на 3%, до 1808 рублей. На те же 3% тарифы вырастут и в Уфе — до 2198 рублей за Гкал.

Заметный скачок произойдет в Ижевске — тут «Удмуртские коммунальные системы» повысят тариф сразу на 11% — со 128 до 142 рублей за кубометр (редкий случай, когда стоимость горячей воды измеряется в кубометрах, без учета стоимости тепловой энергии). Также заметно — на 7% — подорожает тепловая энергия для потребителей из Оренбурга, подключенных к сети «Т Плюс», — гигакалория тут подорожает на 7%, до 1480 рублей.

Тарифы на горячую воду в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб. м 01.07.2020 - 31.12.2020 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2020 - 31.12.2020 Компонент на холодную

воду, руб./куб. м 01.01.2020 - 30.06.2020 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 Изменение с нового года (вода) Изменение с нового года (тепловая энергия) Дополнительное изменение с 1 июля (вода) Дополнительное изменение с 1 июля (тепловая энергия) Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань АО «Казэнерго» 21,42 1855,97 20,59 1799,56 0% 0,0% 4,0% 3,1% АО «Татэнерго», потребители

муниципального образования «г.Казань» 21,42 1809,7 20,59 1741,49 0% 0,0% 4,0% 3,9% Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению -

структурного подразделения

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 21,42 1541,9 20,59 1485,79 0% 0,0% 4,0% 3,8% ООО «Теплоснабсервис» 19,02 1504,8 18,78 1476,84 0% -6,0% 1,3% 1,9% ООО «Казанский молочный комбинат» 21,42 1541,88 20,59 1497,07 0% 0,0% 4,0% 3,0% Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства

обороны Российской Федерации - - АО «Холдинговя компания «Татнефтепродукт» - филиал «Казаньнефтепродукт» 21,42 1781,41 20,59 1726,04 0% 0,0% 4,0% 3,2% ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» - - ПАО «Казанский вертолетный завод» - - ООО «Карсар» 56,22 1726,31 56,21 1702,58 0% 0,0% 0,0% 1,4% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола МП «Троллейбусный транспорт» - - - - МП «Троллейбусный транспорт» - - - - МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 18,49 2.026,88 17,78 1.950,49 0% 0,0% 4,0% 3,9% МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» - - - - ОАО «Марбиофарм» - - - - ОАО «Марбиофарм» 18,49 1.715,80 17,78 1.742,38 0% 0,0% 4,0% -1,5% ОАО «Стройкерамика» - - - - ОАО «Стройкерамика» перевели на ТЭЦ-1 перевели на ТЭЦ-1 перевели на ТЭЦ-1 перевели на ТЭЦ-1 ООО «Марикоммунэнерго» - - - - ООО «Марикоммунэнерго» 18,49 4.852,94 17,78 4.463,75 0% 0,0% 4,0% 8,7% ФКУ «Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл» - - -100,0% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск Филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) 140,84 - 135,88 - 0% 3,7% Филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) 25,8 1807,58 25,04 1754,94 0% 0,0% 3,0% 3,0% АО «103 арсенал» 140,9 - 136,01 - 0% 3,6% АО «103 арсенал» 25,8 1829,45 25,04 1765,88 0% 0,0% 3,0% 3,6% ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») 142,99 - 138,6 - 2% 3,2% ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») 25,8 1813,8 25,04 1751,56 3% 2,0% 3,0% 3,6% ООО «Управление ЖКХ» 123,86 - 120,3 - 2% 3,0% ООО «Управление ЖКХ» 25,8 1639,58 25,04 1591,82 3% 2,0% 3,0% 3,0% ООО «Округ-С» 139,42 - 135,06 - 0% 3,2% ООО «Округ-С» 25,8 1753,71 25,04 1696,96 0% 0,0% 3,0% 3,3% МП «Саранскводоканал» 140,88 - 139,88 - 0,7% МП «Саранскводоканал» 25,8 1776,12 25,04 1771,37 3,0% 0,3% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» 26,45 1844,88 25,68 1791,28 0% 0,0% 3,0% 3,0% ОАО «Международный аэропорт «Уфа» 37,66 2141,33 36,56 2078,96 0% 0,0% 3,0% 3,0% ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» 12,43 1243,4 12,07 1207,2 0% 0,0% 3,0% 3,0% ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (закрытая система теплоснабжения) 26,45 2.198,18 25,68 2.134,16 0% 0,0% 3,0% 3,0% МУП «Уфимские инженерные сети» 26,45 2198,18 25,68 2134,16 0% 0,0% 3,0% 3,0% ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» 26,45 1511,46 25,68 1467,5 0% 0,0% 3,0% 3,0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО «Удмуртские коммунальные системы» 141,94 - 127,96 - 0% 10,9% 8 (3412)570-915 (доб. 124 или 125) АУ УР «Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.» 121,85 - 114,95 - 0% 6,0% Муниципальное унитарное предприятие г.

Ижевска «Муниципальная управляющая

компания - Спецдомоуправление»

(централизованные системы горячего

водоснабжения от котельных по адресам:

г. Ижевск, ул. Степная, д. 73б,

г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 23) 114,66 - 108,17 - 0% 6,0% Муниципальное унитарное предприятие

г. Ижевска «Муниципальная управляющая

компания - Спецдомоуправление»

(централизованная система горячего

водоснабжения от центрального теплового

пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское

шоссе, д. 116) 129,97 - 118,12 - 0% 10,0% «Муниципальная управляющая компания -

Спецдомоуправление» от котельных ул. Механизаторская, д. 22,

ул. Гагарина, д. 38а 25,96 1717,968 19,968 1.652,88 0% 0,0% 30,0% 3,9% ООО «Альтаир» 62,34 1653,036 26,676 1556,724 0% 0,0% 133,7% 6,2% ООО «Энергетическая компания «Строим аместе» 124,2 - 119,42 - 0% 4,0% ООО «Энерготерм» 25,96 1.770,78 19,97 1.710,16 0% 0,0% 30,0% 3,5% БПОУ УР «Ижевский агростроительный

техникум» 99,89 - 96,98 - 0% 3,0% ПАО «ИЖНЕФТЕМАШ» от

ЦТП по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, 40 145,97 - 141,36 - 0% 3,3% ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» 25,956 1273,596 19,968 1183,044 0% 0,0% 30,0% 7,7% ООО «Ижевский завод керамических материалов» - - - - ООО «АНК» 120,92 - 115,16 - 0% 5,0% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8»

ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826»)

г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 118 124,96 - 119,76 - 0% 4,3% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8»

ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826»)

г. Ижевск, ул. Областная, 30к 126,04 - 121,43 - 0% 3,8% АО Санаторий «Металлург» 114,62 - 110,22 - 0% 4,0% ООО «МАН» 121,24 - 114,37 - 0% 6,0% Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от источника тепловой энергии

ООО «Коммунальные технологии» - - - - 8 (8352) 64-21-91 ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

от источника тепловой энергии

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» - - - - ОАО «Санаторий «Чувашия» 12,91 2236,08 12,47 2117,77 0% 0,0% 3,5% 5,6% ООО «ПМК-4» - - -100,0% ООО «СУОР» 19,49 1423,8 18,46 1390,52 0% 0,0% 5,6% 2,4% ООО «Маштехсервис» - - #ЗНАЧ! -100,0% ООО «Фирма Три АсС» 19,49 1300,32 18,46 1255,92 0% 0,0% 5,6% 3,5% ООО «СтройТехМонтаж» 19,49 1472,62 18,46 1422,19 0% -1,4% 5,6% 3,5% МУП «Теплосеть» 19,49 1893,91 18,46 1800,8 0% 0,0% 5,6% 5,2% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 167,15 - 162,31 - 0% 3,0% 8(342) 235-16-00 ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО «Искра» 125,35 - 124,37 - 0% 0,8% 8 (342) 238-35-57 ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе 167,95 - 162,08 - 0% 3,6% 8 (342) 238-35-53 ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 129,55 - 127,01 - 0% 2,0% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 160,99 - 160,99 - 0% 0,0% ПМУЖЭП «Моторостроитель» Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - ПМУЖЭП «Моторостроитель» Горячая вода (тепловая энергия от котельных по адресу: город Пермь, ул. Гашкова, 35б, ул. Чапаева, 6, ул. Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, ул. Борцов Революции, 151, ул. Хабаровская, 139, ул. Хабаровская, 36а, ул. Г. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. О.Лепешинской, 3, ул. Белозерская, 48) Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - ПМУЖЭП «Моторостроитель» котельная по адресу: Пермский район, Кондратовское сельское поселение, деревня Кондратово, ул. Шоссейная, д. 23 Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ООО «Пермская сетевая компания» Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») 168,05 - 163,19 - 0% 3,0% ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») - - - - ПМУП «ГКТХ» (от котельных: ул. Гашкова, 35б, Чапаева, 6, Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, Борцов Революции, Хабаровская, 139, Хабаровская, 36а, Наумова, 18а, Бахаревская, 53, Чусовая, 27, Лепешинской, 3, Белозерская, 48, Деменьтева, 50) 169,4 - 165,82 - 0% 2,2% ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО «Т Плюс» за искл. зоны ТЭЦ-14 130,44 - 127,88 - 0% 2,0% ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО «Т Плюс» зона ТЭЦ-14 161,23 - 161,23 - 0% 0,0% ПМУП «ГКТХ» от ЦТП ул. Барамзиной, 42 127,1 - 127,06 - 0% 0,0% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров СПО «Кировский автодорожный техникум» 35,75 3053,16 33,42 2998,92 0% 0,0% 7,0% 1,8% 8 (8332) 64-76-55 МУП «Водоканал» (д. Малая Субботиха) 28,08 3327,82 26,21 2565,84 0% 0,0% 7,1% 29,7% 64-38-09 МУП «Водоканал» (сл. Сошени) 48,67 6228,12 47,42 4718,76 0% -6,9% 2,6% 32,0% 64-96-08 ООО «Управление недвижимостью и домами» 29,12 1.495,10 28,38 1.495,10 0% -23,5% 2,6% 0,0% АО «Коммунэнерго» 29,12 1865,74 28,38 1832,21 0% 0,0% 2,6% 1,8% КОГКУЗ «Кировская обл. психиатр. больница им. В.М. Бехтерева» 29,12 1972,86 28,42 1794,61 0% 0,0% 2,5% 9,9% ООО «Евро-Строй» 29,12 1556,1 28,38 1515,4 0% -0,4% 2,6% 2,7% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО «ККС») 29,12 2.182,32 28,38 1.990,59 0% 0,0% 2,6% 9,6% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП «Лянгасово») поверхностный водозабор 54,85 2.190,75 54,28 1.990,59 0% 0,0% 1,1% 10,1% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП «Лянгасово») подземный водозабор 54,85 2.190,75 54,28 1.990,59 0% 0,0% 1,1% 10,1% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ООО «Водоснабжение») 32,83 2.182,32 29,4 1.990,59 0% 0,0% 11,7% 9,6% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (п. Костино)) 70,34 2.337,86 59,75 1.990,59 0% 0,0% 17,7% 17,4% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (мкр. Коминтерновский)) 34,56 2.182,32 33,85 1.990,59 0% 0,0% 2,1% 9,6% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ЗАО «Заречье») 28,08 2.182,32 26,21 1.990,59 0% 0,0% 7,1% 9,6% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (Нововятский район)) 33,66 2.195,83 32,74 1.990,59 0% 0,0% 2,8% 10,3% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Н. Водоканал», Т/Э от ООО «Вятский фанерный комбинат») 33,66 2602,45 32,74 2438,69 0% 0,0% 2,8% 6,7% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Н. Водоканал», Т/Э от ООО Управляющая компания «Азбука быта» (ранее - ОАО «НЛК») 33,66 3640,1 32,74 4756,26 0% 0,0% 2,8% -23,5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "НМЗ», Т/Э от ОАО «Ново-Вятка») 48,89 2672,58 42,78 2716,73 0% 0,0% 14,3% -1,6% АО «Кировские коммунальные системы» - - -100,0% «Российские железные дороги» (котельная локомотивное депо г. Киров ТЧ-8) 29,12 3355,68 28,38 3010,92 0% 0,0% 2,6% 11,5% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ», г. Нижний Новгород по схеме подключения к тепловым сетям на район ООО «Теплосети» - - - - ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к теплотрассе «Прибрежная» ООО «Коммунальная сетевая компания» 10,42 2221,58 10,12 2188,75 0% 0,0% 3,0% 1,5% ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения от котельных ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490) 31,64 2553,37 30,59 2515,63 3,4% 1,5% ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к тепловым сетям на район 13,03 2221,58 12,71 2188,75 2,5% 1,5% ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород 31,64 2453,89 30,59 2382,42 61% 0,0% 3,4% 3,0% ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород 150,16 - 147,93 - 0% 1,5% ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД «СТАРТ» 31,64 2209,52 30,59 2159,41 61% 0,0% 3,4% 2,3% ООО «СнабСпецПром» - - - - ООО «НПК «Скрудж» 31,64 2565,19 30,59 2508,02 61% 0,0% 3,4% 2,3% ОАО «Вимм-Билль-Данн» - - - - Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс»

для потребителей муниципального образования

«город Оренбург», имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок (ранее -

филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального

образования г. Оренбург, подключенных к сетям

МУП ГОИИ и прочим источникам и сетям) 29,02 1860,5 27,9 1788,95 0% 0,0% 4,0% 4,0% 78-67-10 Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс»

для потребителей муниципального образования

«город Оренбург»,

фактически подключенных

на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям,

принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве

собственности, которые непосредственно

присоединены к источникам тепловой энергии,

принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности (ранее -

филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального

образования г. Оренбург, подключенных к сетям

ОТС филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс») 27,9 1480,39 27,9 1383,54 0% 0,0% 0,0% 7,0% АО «ГУ ЖКХ» - - -100,0% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 26,34 1889.9 25.72 1848.96 92-09-06 92-09-06 АО «Пензтеплоснабжение» 26,34 2008.62 25.72 1979.38 ФКУ ИК №4 УФСИН России - - - - ООО «Строй-Газ-Сервис» 26,34 1792,19 11,75 1687,69 0% 0,0% 124,2% 6,2% ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» 26,34 1462,26 25,72 1411,56 0% 0,0% 2,4% 3,6% МКП «Теплоснабжение г. Пенза» 26,34 1821,88 25,72 1760,99 0% 0,0% 2,4% 3,5% Пензенским территориальным участком

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурным подразделением

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» 26,34 1842,98 25,72 1778,94 0% 0,0% 2,4% 3,6% МУП по очистке города 26,34 2065,44 25,72 1956,77 0% 0,0% 2,4% 5,6% ООО «СКМ Энергосервис» - - - - ООО ПКФ «Энергетик-2001» 26,34 1672,09 25,72 1620,49 0% 0,0% 2,4% 3,2% ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

потребителям на территории города Пензы Пензенской области от котельной БПК, кор. 74

ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС РФ» - - - - ФГБУ «ЦЖКУ» на территории г. Пензы от

котельной №116 ранее -

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории г. Пензы от котельной №1/116 (г. Пенза-5, ВУ-НЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ») 26,34 1931,96 25,72 1870,69 0% 0,0% 2,4% 3,3% ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

потребителям на территории города Пензы Пензенской области - - - - ООО «ГКС Энерго» 26.34 1983.61 25.72 1955.44 ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского» - - - - ЛПУ Санаторий им. С.М. Кирова - - - - ООО «Теплоцентраль» 26,34 1685,27 25,72 1635,41 2,4% 3,0% АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории г. Пензы от котельной №3/1 Пензенского гарнизона филиала 354 ОВКГ - - - - Самарская область (Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области) Самара ОАО «Предприятие тепловых сетей» закрытая система 35,08 1740 29,05 1682,4 0% 0,0% 20,8% 3,4% 8 (846) 332-09-86 ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (ЗАО «СУТЭК») закрытая система - - - - 332-02-68 ООО «ЗИМ — Энерго» 35,08 2124 29,05 2054,4 0% 0,0% 20,8% 3,4% ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский»СЦТ — г.о. Самара) - - - - 332-27-48 АО «РЭУ» филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» п. Кряж - - - - ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» (дом-интернат для престарелых и инвалидов) 33,35 1970,4 29,05 1916,4 0% 0,0% 14,8% 2,8% ООО «Волгатеплоснаб» закрытая система н/д н/д н/д н/д ООО «Электрощит – «Энерготехстрой» - - - - АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») 37,28 1756,8 36,07 1699,2 0% 0,0% 3,4% 3,4% АО «РКЦ «Прогресс» (общежитие, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Земеца, 13) 35,08 2007,6 28,78 1936,8 0% 0,0% 21,9% 3,7% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» (водоснабжение от внутриквартальных теплосетей) 26,02 2.016,66 25,1 1.909,72 0% 0,0% 3,7% 5,6% 8 (845-2) 27-10-04 Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» (водоснабжение от котельных (поставщик холодной воды МУПП «Саратовводоканал») 26,02 2 314,62 25,1 2.201,13 0% 0,0% 3,7% «Центральное жилищно-коммунальное

управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов» по адресу:

город Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 5 - - -100,0% «Центральное жилищно-коммунальное

управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории

муниципального образования «Город Саратов» по адресу: город Саратов, ул. Верхняя, 26 - - -100,0% АО «Торговый дом «ТЦ-Поволжье» 26,02 1942,92 25,1 1887,65 0% 0,0% 3,7% 2,9% АО «Теплосервис» 26,02 1923,21 25,1 1856,3 0% 0,0% 3,7% 3,6% ООО «Теплосервис» 26,02 2.221,35 25,1 2162,06 0% 0,0% 3,7% 2,7% ООО «Техэнерго-Монтаж» 26,02 1999,98 25,1 1906,67 0% 0,0% 3,7% 4,9% ООО «ТЭГК»

(ул. Б. Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15) 26,02 1915,52 25,1 1849 0% 0,0% 3,7% 3,6% ООО «ТЭГК»

(ул. Вавилова, д. 8/26 «А») 26,02 2393,61 25,1 2275,69 0% 0,0% 3,7% 5,2% ООО «ТЭГК»

(проспект 50 лет Октября, д. 60, д. 74, д. 108 (ЦТП Луговая)) 26,02 1851,97 25,1 1787,58 0% 0,0% 3,7% 3,6% ООО «ТЭГК»

(Танкистов, 89) 26,02 2231,05 25,1 2166,47 0% 0,0% 3,7% 3,0% ООО «ТЭГК»

улица Деловая, дом 22, поселок Юбилейный 26,02 1980,24 25,1 1922,96 0% 0,0% 3,7% 3,0% ООО «ТЭГК»

ООО «Энергосбыт» (ул. Соколовая, д.145/153 (ЦТП), Волочаевский проезд, д.5 (ЦТП) ) Сейчас относится к ООО «Энергосбыт-Техстекло» ООО «ТЭГК»

(улица Политехническая, 47; улица Московская, 43) 26,02 1915,52 25,1 1848,92 0% 0,0% 3,7% 3,6% ООО «ТЭГК»

(улица Огородная, 77) 26,02 2083,14 25,1 1974,26 0% 0,0% 3,7% 5,5% ООО «Энергосбыт-Техстекло», (улица Гвардейская, Волочаевский проезд, улица Соколовая) 26,02 1892,83 25,1 1852,58 0% 0,0% 3,7% 2,2% ООО «Энергосбыт-Шелковичная» 26,02 1824,86 25,1 1786,71 0% 0,0% 3,7% 2,1% ООО «СК ВОЛГА» 26,02 2.271,59 25,1 2198,54 0% 0,0% 3,7% 3,3% ООО «Тепло-Ресурс» - - -100,0% ООО «Тепловой ресурс» 26,02 1881,84 25,1 1881,84 0% -4,3% 3,7% 0,0% ООО «Медицинский центр» 26,02 своб. цена 25,1 своб. цена 0% 3,7% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ФГОУВПО «УВАУГА(И)» 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора -1% 2,6% 24-16-31 ПАО «Т плюс» (ОАО «ВоТГК») вода от ТУТС 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора -1% 2,6% «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» публичного акционерного общества «Т Плюс»)

через сети Ульяновского МУП «Теплоком» с использованием компонента на холодную воду от Ульяновского МУП водопроводно- канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% по сетям ТУТС и УМУП «Городской теплосервис» 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора -1% 2,6% по сетям ТУТС и УМУП «Теплоком» 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора -1% 2,6% по сетям ТУТС и АО «ГУ ЖКХ» - - - - АО «ГУ ЖКХ» через сети ПАО «Т Плюс» - - - - АО «ГУ ЖКХ» через сети УМУП «Городской теплосервис» - - - - по сетям УМУП «Теплоком» - - - - ООО УК «Авион» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» н/д н/д н/д н/д ОГКП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ранее - «ОБЛКОМХОЗ») 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% через сети ОГКП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% ООО «Теплогенерирующая компания» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% АО «УКБП» из сетей УМУП «Городской теплосервис» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% ООО «РТС «Репина» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% УМУП «Городская теплосеть» см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже Котельная «Квартал 11» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 267» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 273» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 279» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 280» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 298» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 304» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 324-2» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 337-1» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Квартал 337-2» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «ДИБ» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «ИУЗУ» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Облхимчистка» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «УНИПТИМАШ» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «УПИ» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Училище связи» (УФВУС) 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Запад-1» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Агропром» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Баратаевка» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Карамзина - верхняя» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Карамзина - нижняя» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Областная больница» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Облвоенкомат» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Школа №55» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная ЮРК 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Заволжье-4» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Заволжье-5» (ЦГБ) 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «МО-121» 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Моторный завод» от сетей 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0% Котельная «Патронный завод» через сети УМУП «Городская теплосеть» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 0% 0,0%

Водоотведение и отопление: продолжение тарифов на воду



Неотъемлемо связана с обеспечением водоснабжения и еще одна коммунальная услуга — водоотведение. Порядок изменения цен здесь примерно такой же, как с холодной водой: с 1 января подорожания не было практически нигде, а с 1 июля почти все поставщики повысят тариф на 2—4%. При этом стоимость водоотведения почти такая же, как стоимость холодной воды. У казанского «Водоканала», например, тариф с середины года будет составлять 18,72 рубля — при стоимости кубометра холодной воды в 21,42 рубля.

30%-ное подорожание ждет жителей Ижевска и в случае с водоотведением — тариф вырастет до 18,77 рубля за куб. Уфимцы начнут платить по 32,5 рубля — тариф увеличится на 6,2%. На 16,4% (до 18,1 рубля) повысится стоимость услуги в Нижнем Новгороде, а на 7,3% (до 24,82 рубля за кубометр) — в Перми, у «Новой городской инфраструктуры Прикамья».

Тарифы на водоотведение в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Водоотведение руб./куб. м 01.07.2020 - 31.12.2020 Водоотведение руб./куб. м 01.01.2020 - 30.06.2020 Изменение с нового года Дополнительное изменение с 1 июля Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань МУП «Водоканал» 18,72 18,06 0% 3,7% Филиал «Казанский» ОАО «Славянка», потребители

Лаишевского, Высокогорского муниципальных районов, города Зеленодольска, города Казани - - АО «Главное управление жилищно-коммунального

хозяйства», для потребителей Лаишевского муниципального района, г. Зеленодольска,

муниципального образования г. Казань - - ООО «РСК» потребители жилого района

«Салават купере» 20,36 19,58 0% 4,0% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола МУП «Водоканал» 21,7 20,84 0% 4,1% ОАО «Славянка» - - ФГБУ ЦЖКУ (ранее - АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») 25 24,5 0% 2,0% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 13 12,49 0% 4,1% ОАО «МордовАгроМаш» - - ООО «ЖЭК» - - Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП «Уфаводоканал» 32,5 30,59 0% 6,2% ОАО «Уралсибнефтепровод» - - ОАО «Международный аэропорт «Уфа» (хозбытовые сточные воды) - - ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» 13,78 13,38 0% 3,0% ОАО «Славянка» (население) - - Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска «Ижводоканал» 18,77 14,44 0% 30,0% 8 (3412) 570-914 ООО «Уютный дом» г. Ижевск 20,18 19,74 0% 2,2% АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 18,3 17,65 0% 3,7% Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары АО «Водоканал» 22,56 21,37 0% 5,6% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 24,82 23,14 0% 7,3% 8(342) 238-35-53 АО «Новомет-Пермь» 41,4 40,6 0% 2,0% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров МУМП «Лянгасово» - - ЗАО «Заречье» - - ООО «РЭП «Костино» - - ОАО «Кировские коммунальные системы» - - МУП «Водоканал» 59,68 58,32 0% 2,3% ООО «Управляющая компания «Наш дом» - - ООО «Областной водоканал» 68,8 68,4 -17% 0,6% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ОАО «Нижегородский Водоканал» 18,1 15,55 0% 16,4% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО «Оренбург Водоканал» 19,61 19,61 -1% 0,0% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО «Горводоканал» 17,32 16,9 0% 2,5% 92-09-09 ЛПДС «Пенза» филиала АО «Транснефтепродукт-

Самара» «Сызранское районное

нефтепродуктопроводное управление» - - ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное

управление» АО «Транснефть-Дружба» 15,03 14,6 0% 2,9% МУП по очистке города 26,62 26,24 0% 1,4% ОАО «РЖД» 33,23 32,09 0% 3,6% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 19,3 17,39 0% 11,0% ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» - - Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» 34,52 33,4 0% 3,4% ОАО «Славянка» филиал «Самарский» - - АО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») 57,05 55,18 0% 3,4% АО «Водные технологии» 31,92 30,58 0% 4,4% МП г. Самары «Самараводоканал» городской округ Самара 16,74 16,26 3,0% МП г. Самары «Самараводоканал» п. Березный, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара 28,27 27,41 0% 3,1% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов АО «ГУ ЖКХ» - - ООО

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

(ранее - ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») 12,82 12,37 0% 3,6% ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (биологическая очистка сточных вод) 11,26 10,88 3,5% ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (механическая очистка сточных вод) 21,36 20,87 2,3% Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 18,47 17,84 0% 3,5% МУПП «Саратовводоканал» - - ООО «Саратов-тепло» 17,9 17,29 0% 3,5% ООО «Саратовэнергонефть» (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая, дом 26 11,68 11,17 0% 4,6% ООО «Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая, дом 26 17,77 16,64 0% 6,8% ГУП СО «Облводоресурс» (за исключением с. Усовка Воскресенского МР и с. Клевенка Ивантеевского МР) - - ООО «Концессии водоснабжения –

Саратов» 12,86 12,29 0% 4,6% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск МУП «Ульяновскводоканал» 21,84 21,08 0% 3,6% ОАО «Комета» 32,65 32,17 0% 1,5% ООО «Форвард» - - ОАО «УАЗ» хозяйственно-бытовые сточные воды 10,1 9,96 0% 1,4% ОАО «УАЗ» сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов 14,11 13,81 0% 2,2%

Тарифы на отопление также примерно совпадают с одним из описанных видов коммунальных услуг — горячей водой, а точнее, компонента на подогрев. Почти во всех случаях изменений с нового года не наступило, но стоит их ожидать с 1 июля. В основном изменение составит «стандартные» 2—4%. «Казэнерго» и «Татэнерго», например, повысят тарифы на 3,1% и 3,9% (тарифы совпадают с компонентом на подогрев в составе горячей воды), на те же 3,9% вырастут тарифы в Йошкар-Оле.

В Ижевске, где тариф на горячую воду состоит из одного компонента, непосредственно тепловая энергия от Удмуртского филиала «Т Плюс» подорожает на 7,4% — до 2074 рублей (это больше, чем в Казани, но меньше, чем в Уфе). Кроме того, как и в случае с горячей водой, нельзя не отметить Оренбург с ростом тарифа на тепло от «Т Плюс» на 7%, но при этом стоит учитывать, что даже после такого значительного роста тариф тут остается одним из самых низких по ПФО — 1480 рублей за Гкал.



Тарифы на отопление в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2020 -31.12.2020 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.01.2020 -30.06.2020 Изменение с нового года Дополнительное изменение с 1 июля Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань АО "Казэнерго" 1855,97 1799,56 0% 3,1% АО "Татэнерго" 1809,7 1741,49 0% 3,9% Филиал "Казаньнефтепродукт" АО ХК "Татнефтепродукт" 1.781,41 1.726,04 0% 3,2% АО "ТГК-16" 1.629,13 1566,47 0% 4,0% ЗАО "Альтон" - - ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" 1.658,04 1.611,67 0% 2,9% ООО "Казанский молочный комбинат" 1.541,88 1.497,07 0% 3,0% ОАО "Казанский вертолетный завод" - - ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Российской Федерации 1.857,76 1.857,01 0% 0,0% ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" - - Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по

тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" 1541,9 1485,79 0% 3,8% ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" 1691,9 1651,44 0% 2,4% ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" 1040,04 1007,84 0% 3,2% ОАО "Судоходная компания "Татфлот" - - АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" 1500,97 1465,94 0% 2,4% ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" 1.640,21 1.579,39 0% 3,9% ООО "КАРСАР" 1726,31 1702,58 0% 1,4% ООО "Казанская строительно-сервисная компания" 1772,29 1771,03 -1% 0,1% ООО "Энергосистема" 1.529,66 1.473,97 0% 3,8% ООО "Теплоснабсервис" 1.504,80 1.476,84 -6% 1,9% АО "Кулонэнергомаш" 1.636,66 1.587,83 0% 3,1% ООО "ЗЖБИИК "Элеваторстрой" 1.776,80 1.742,03 0% 2,0% ООО "УК "Стройконцепт" - - ООО "УК "ЖК Видный" 1.434,96 1.402,79 0% 2,3% ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 1611,49 1549,66 0% 4,0% ООО "Энергоресурс" 1.745,51 1.726,58 -2% 1,1% ООО "РСК" 1.901,68 1.824,54 0% 4,2% ООО "Теплоснабинвест" 1.543,86 1.526,60 0% 1,1% ООО "ТеплоЭнергоСнабжение" 1.515,95 1.473,97 2,8% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола МП "Троллейбусный транспорт" - - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 2.026,88 1.950,49 0% 3,9% ОАО "Марбиофарм" 1.715,80 1.742,38 0% -1,5% ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) 3.231,48 3.135,38 0% 3,1% АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (котельная №21, в/г 15, в/ч 40278-22) - - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (потребители: в/г 10 а ул. Лебедева , д. 2, в/г 10 ул. Лобачевского, д. 2, д. 4 - - ФГКУ "Авиационная база" (ранее - ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации") 1.497,57 1.441,87 0% 3,9% ООО "Автотест" 1.799,70 1.740,82 0% 3,4% ОАО «Стройкерамика» перевели на ТЭЦ-1 перевели на ТЭЦ-1 ООО "Марикоммунэнерго" 4.852,94 4.463,75 0% 8,7% ООО "Стройтерм" перевели на ТЭЦ-1 перевели на ТЭЦ-1 ФГКУ "Войсковая часть 95504" 1.368,17 1.330,68 0% 2,8% ПАО "Т Плюс" 1.215,60 1.170,16 0% 3,9% ФКУ "Исправительная колония №6 УФСИН России по Республике Марий Эл" 1.925,00 1.919,95 0% 0,3% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 1.753,31 1.685,63 0% 4,0% ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" 1.307,79 1.277,75 0% 2,4% ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" 1.405,84 1.357,12 0% 3,6% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" 1.845,50 1.793,22 0% 2,9% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и АО "Деревообрабатывающий завод" 1.943,55 1.872,59 0% 3,8% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО "Марикоммунэнерго" 2.493,00 2.371,49 0% 5,1% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

(ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") 1.807,58 1.754,94 0% 3,0% АО «103 арсенал» 1829,45 1765,88 0% 3,6% ООО "Тепло-Люкс М" - - ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") 1813,8 1751,56 0% 3,6% АО ГУ ЖКХ (ранее ОАО "РЭУ" от котельной № 8/10) - - ОАО "РЭУ" от котельной № 8/25 - - ОАО "РЭУ" от котельной военкомата - - ОАО "РЭУ" от сторонних поставщиков на объекты Минобороны - - АО ГУ ЖКХ от котельной 8/101 - - ООО "Управление ЖКХ" 1639,58 1591,82 0% 3,0% ООО "Округ-С" 1753,71 1696,96 0% 3,3% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО "Международный аэропорт "Уфа" 2141,33 2078,96 0% 3,0% ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" 1243,4 1207,2 0% 3,0% ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" - - ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) 1844,88 1791,28 0% 3,0% АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" 1167,26 1133,34 0% 3,0% ФКУ ИК-3 ГУФСИН - - ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" 1511,46 1467,5 0% 3,0% Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» - - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" 809,41 799,57 0% 1,2% МУП " Уфимские инженерные сети" 2198,18 2134,16 0% 3,0% ООО"Башкирские распределительные тепловые сети" 2198,18 2134,16 0% 3,0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ПАО «Т Плюс» (филиал "Удмуртский") (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал "Удмуртский") 2.074,32 1.931,40 0% 7,4%

ООО "ИРЗ-Энерго" 1.778,70 1.710,24 0% 4,0% ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") 1.793,13 1733,1 0% 3,5% АУ УР "РССК им. Демидова" 1.767,64 1.700,79 0% 3,9% ООО " Ижевский завод керамических материалов" - - АО "ДП Ижевское" 1327,44 1.283 0% 3,4% ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" 1.296,24 1.224,18 0% 5,9% МУП СпДУ ("Спецдомуправление") ул. Степная, д. 73б; ул. Дружбы, д. 23 1.598,71 1537,81 0% 4,0% ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) 1452,25 1385,9 0% 4,8% ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) 2059,02 1918,54 0% 7,3% ОАО "Удмуртгеофизика" - - БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 1290,01 1283,08 -5% 0,5% ООО "КОТЕЛЬНАЯ ДВАДЦАТОГО ЭНЕРГОРАЙОНА" (000 «Котельная 20») 1573,68 1505,88 0% 4,5% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" 1576,31 1518,6 0% 3,8% АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "НАГОРНЫЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" 1648,4 1645,25 0% 0,2% ООО "МАН" 1838,75 1734,79 0% 6,0% АО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" 1473,1 1427,17 0% 3,2% ООО "ТЭС" 1754,84 1.709,11 0% 2,7% ООО "АВТОКОТЕЛЬНАЯ" 1.234,32 1.192,64 0% 3,5% Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ОАО "Росспиртпром" (филиал – "Ликероводочный завод "Чебоксарский") - - ПАО "Ростелеком" Чебоксары 1858,58 1825,8 -2% 1,8% ОАО «Санаторий «Чувашия» 2236,08 2117,77 0% 5,6% ООО «Коммунальные технологии» - - ПАО "Т Плюс" по собственным сетям 1151,92 1112 0% 3,6% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП Теплосеть, ООО Коммунальные технологии 1611,44 1556,02 0% 3,6% ПАО "Т Плюс" по сетям ООО "ЭнергоСистемы" 1274,7 1230,68 0% 3,6% ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Хлебопродукт" 1353,96 1290,78 0% 4,9% АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" 1222,8 1191,86 0% 2,6% АО "ЧПО им. В.И. Чапаева"

(по сетям ООО "Коммунальные технологии") - - ООО "ПМК-4" - - ООО "Аверс" - - ООО "СУОР" 1423,8 1390,52 0% 2,4% ООО "Чувашгосснаб" - - ООО "Маштехсервис" - - ООО "Фирма Три АсС" 1300,32 1255,92 0% 3,5% ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление" - - ООО "СтройТехМонтаж" 1472,62 1422,19 -1% 3,5% ООО "КлиматСфера" 1838,39 1796,57 0% 2,3% МУП "Теплосеть" МО г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики 1893,91 1800,8 0% 5,2% ОАО "Чебоксарский электротехнический завод" 1755,66 1738,9 0% 1,0% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО "Пермская сетевая компания" (Пермск. гор. округ за искл. зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 ПАО Т Плюс) 2025,85 1952,82 0% 3,7% ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» 2025,85 1937,68 0% 4,6% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ-14 1461,48 1423,06 0% 2,7% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-14 1923,48 1923,48 0% 0,0% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-9 1322,26 1259,29 0% 5,0% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона БТЭЦ-2 1472,21 1429,23 0% 3,0% ПМУЖЭП «Моторостроитель» - - ПМУП «ГКТХ» 2011,45 1958,57 0% 2,7% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ЗАО "Сувенир" 829,8 829,8 -41% 0,0% ОАО "Кировские коммунальные системы" - - ОАО "Ново-Вятка" с учетом передачи по тепловым сетям открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» 2648,39 2513,23 0% 5,4% Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (г. Киров) с учетом передачи по

тепловым сетям акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания»

(ранее - ОАО "Нововятский лыжный комбинат") - - потребителям

обществом с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров)

с учетом передачи по тепловым сетям

акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» - - ООО "Лидоу" по сетям "Водоканала" - - ООО "Жилой фонд" - - ООО "Теплоснабжение" 1.528,20 1472,16 0% 3,8% ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" 2.084,30 2.072,10 0% 0,6% КОГКУСО "Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - - МУП "Водоканал" (слобода Сошени города Кирова) 4718,76 4718,76 0% 0,0% МУП "Водоканал" (в деревне Малая Субботиха города Кирова) 2629,56 2565,84 0% 2,5% МУП "Водоканал" (в слободе Талица города Кирова) 6543,6 6349,44 -3% 3,1% МУП "Водоканал" (котельная Советский тракт, 12 города Кирова) - - ООО "Теплотехник" 4.502,90 4.314,90 0% 4,4% ООО "Энергетическая компания Нововятского ЛПК" - - ООО "Управление недвижимостью и домами" Дзержинского, 100 1.754,40 1.587,60 0% 10,5% ООО "Управление недвижимостью и домами" Московская, 107 1.495,10 1.495,10 -23% 0,0% ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 2.569,08 2494,44 0% 3,0% ООО "Энергетик" - - ООО "Теплоком" по сетям Водоканала 5.073,00 4.372,70 -1% 16,0% Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8) 3355,68 3010,92 0% 11,5% ООО "Матрица" 1594,4 1531,6 0% 4,1% СПО "Кировский автодорожный техникум" 3053,16 2998,92 0% 1,8% ООО "Евро-строй" 1.556,10 1.515,40 0% 2,7% АО "Кировская теплоснабжающая компания" 2077,41 1920,14 0% 8,2% ООО «ДокВуд» - - ООО «Производственный комплекс» - - ООО "Газпром газораспределение Киров" микрорайон Радужный города Кирова - - ООО ТСО "Зиновы" 1.752,60 1.650,30 0% 6,2% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ОАО хладокомбинат "Заречный" 2454,66 2393,44 0% 2,6% ОАО "Теплоэнерго" 1104,46+319,52 1072,3+343,13 ООО "Санаторий им. ВЦСПС" 2317,63 2262,54 0% 2,4% ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) 2163,34 2135,34 0% 1,3% ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул. Цветочной) 2717,26 2663,96 -2% 2,0% НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 2100,94 2041,93 0% 2,9% ООО "Профит" 2301,58 2243,81 0% 2,6% ОАО "170 РЗ СОП" 1861,27 1805,69 0% 3,1% ОАО "ПКО "Теплообменник" 2560,97 2493,91 0% 2,7% «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» 1758,5 1730,48 0% 1,6% ООО "Нижновтеплоэнерго" 2453,89 2382,42 0% 3,0% ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" 2073,03 2016,57 0% 2,8% ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" 2241,25 2189,92 0% 2,3% ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." 1649,41 1601,76 0% 3,0% ЗАО "Механический завод "РИЛС" 2031,35 1997,07 0% 1,7% ООО "Нижегородский завод "Старт" 2209,52 2159,41 0% 2,3% ОАО "НИТЕЛ" (телевизионный завод им Ленина) 1831,22 1788,78 0% 2,4% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18

(ранее - АО "ГУ ЖКХ") 2502,1 2429,88 0% 3,0% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка №98 г. Нижний Новгород от котельной № 39

(ранее - АО "ГУ ЖКХ") 2480,24 2408,38 0% 3,0% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка №53, г. Нижний Новгород от котельной № 104

(ранее - АО "ГУ ЖКХ") 1567,87 1522,52 0% 3,0% ОАО "Оргсинтез" 1749,41 1705,92 0% 2,5% ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" 2444,65 2373,46 0% 3,0% ООО "НПК "Скрудж" 2565,19 2508,02 0% 2,3% МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "НИЖЕГОРОДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ", г. Нижний Новгород от котельной по ул. Кима 1790,09 1742,03 0% 2,8% ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" 2614,04 2538,54 0% 3,0% ЗАО "Гражданстрой-НН" - - #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" 1177,43 1160,11 0% 1,5% ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" 2514,28 2498,24 0% 0,6% ООО "Автозаводская ТЭЦ"

для потребителей, подключенных к тепловым сетям на район 2221,58 2188,75 0% 1,5% ООО "Автозаводская ТЭЦ"

для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5262054490), г. Нижний Новгород 2553,37 2515,63 0% 1,5% ООО ЦТО "Меркурий" - - Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ОАО "Волжская ТГК" - - ООО «ТеплоСервис» - - филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) Для потребителей г. Оренбурга, фактически подключенных на 01.01.2019 г. к

магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО "Т

Плюс" на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам ПАО "Т Плюс" 1480,39 1383,54 0% 7,0% филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" (вода) для потребителей г. Оренбурга, имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок 1735,28 1735,28 -3% 0,0% ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России

потребителям МО город Оренбург

(ранее - АО "ГУ ЖКХ" система теплоснабжения город Оренбург) 1505,62 1476,1 0% 2,0% ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России

потребителям, опосредованно

присоединенным к сетям ПАО "Т Плюс"

(ранее - АО "ГУ ЖКХ" система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям ПАО "Т Плюс") 1475,89 1450,09 0% 1,8% ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России

потребителям, опосредованно присоединенным к сетям МУП "ГОИИ"

(ранее - АО "ГУ ЖКХ" система теплоснабжения город Оренбург для населения, опосредованно присоединенных к сетям МУП "ГОИИ" и других источников тепловой энергии) 1865,85 1829,18 0% 2,0% ЗАО "Комфорт" не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены ОАО "Торговый Дом Форштадт"

5610070583-561001001 Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению -100% ООО "Восток"

5612160962-561201001 Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению -100% ООО "Лидер СП"

5638059734-563801001 1515,53 1486,52 0% 2,0% ООО "Теплогенерирующая компания"

5610152282-561001001 1336,3 1248,84 0% 7,0% ООО "Теплоком"

5610222740-561001001 1702,38 1.591 0% 7,0% ООО "КВАНТА"

5612036482-561201001 Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению АО "ПО "Стрела"

5609061432-560901001 1320,22 1294,28 0% 2,0% ГУП Оренбургской области "Аэропорт Орск"

5616010319-561601001 не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены ОАО "Завод бурового оборудования"

5612002652-561201001 не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"

5611017705-561101001 не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены ООО "Газпром добыча Оренбург"

5610058025-997250001 только передача только передача ООО "Наш городок"

5610056740-561001001 2053,42 2053,42 0,0% ООО "Оренбургский хладокомбинат"

5609026340-561501001 692,68 679,04 0% 2,0% ООО "Сервисэнергогаз"

5609027713-560901001 не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены Оренбургский ЛРЗ ОАО "Желдорреммаш"

7715729877-561143001 1280,96 1255,8 0% 2,0% Орская дистанция гражданских сооружений ЮУ ДЭЗ филиала ОАО "РЖД"

7708503727-561145047 Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению -100% ПАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие"

5611003710-561101001 1819,25 1783,51 0% 2,0% Пассажирское вагонное депо Оренбург Южно - Уральского филиала АО "ФПК"

7708709686-745143001 не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены ФБУ "КП-13" УФСИН России по Оренбургской области"

5609031004-561001001 не регулируются, договорные (свободные) цены не регулируются, договорные (свободные) цены ФГУ СИЗО-1

5610036825-561001001 Продают ПАО "Т Плюс", а оно реализует населению -100% Федеральное казенное учреждение Исправительная колония - 8

5610059886-561001001 1224,54 1201,06 0% 2,0% ФКУ "ИК-1" УФСИН России по Оренбургской области

5612029005-561201001 1294,34 1268,84 0% 2,0% ООО "Теплострой плюс"

5609183938-560901001 (квартальная котельная) 1606,78 1576,1 0% 1,9% ООО "Теплострой плюс"

5609183938-560901001 (крышные котельные) 1497,64 1467,34 0% 2,1% ООО "Управляющая компания "СтройСити"

5609096450-560901001 1743,11 1710,25 0% 1,9% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза филиал Пензенский ОАО "Волжская ТГК" - - ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Пензенской области - - ГАПОУ ПО ПМПК - - ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 1889,9 1848,96 0% 2,2% ООО "Гипромаш" 1926,27 1882,3 0% 2,3% Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" 1310,65 1242,64 0% 5,5% МУП по очистке города 2065,44 1956,77 0% 5,6% МКП "Теплоснабжение г. Пензы" - - МУП "Пензадормост" не регулируется тариф не регулируется тариф ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть - Дружба" ранее -

Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" 1579,73 1547,59 -14% 2,1% ЛПУ санаторий им. С.М. Кирова - - МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" 1486,18 1448,17 0% 2,6% Пензенский участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" 1842,98 1778,94 0% 3,6% ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского не регулируется тариф не регулируется тариф ООО Многопрофильное инновационное предприятие "Энергоресурс" - - Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО "Самарский…"

(ПТЖТ - филиал СамГУПС) не регулируется тариф не регулируется тариф Филиал "Саратовский" ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" на территории г. Пензы Пензенской области - - ООО "ГК "ЦеСИС" не регулируется тариф не регулируется тариф ООО "ГКС Энерго" 1983,61 1955,44 0% 1,4% ГБУ "Пензенский областной центр реабилитации" - - ООО "Комэнерго" 1578,93 1517,45 0% 4,1% ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 21222) г. Пенза 1561,64 1516 0% 3,0% ООО "ЭнергоСервис": (котельная: г. Пенза, ул.

Набережная реки Пензы, 3а) 2012,34 1906,35 0% 5,6% ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области не регулируется тариф не регулируется тариф ООО "Теплоцентраль" 1685,27 1635,41 0% 3,0% ООО «Пивоваренный завод «Самко» - - АО "Пензтеплоснабжение" 2008,62 1979,38 0% 1,5% ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:

Мироносицкая, пл. 2т; ул. Володарского, 6) 2087,09 2021,07 0% 3,3% ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:

ул. Набережная р. Мойки, 2в) 2062,11 1994,81 0% 3,4% ПАО «Т Плюс» потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям,

эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» 1.462,26 1411,56 0% 3,6% ПАО «Т Плюс» потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям,

эксплуатируемым МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 1821,88 1760,99 0% 3,5% ООО "Строй-Газ-Сервис" 1792,19 1687,69 0% 6,2% ООО "Регион-Энерго" - - Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ОАО "Предприятие тепловых сетей" (вода) 1740 1682,4 0% 3,4% ООО "Завод приборных подшипников" 1923,6 1867,2 0% 3,0% ООО "Волгатеплоснаб" (СЦТ — от МП г.о. Самара) н/д н/д ЗАО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" (ЗАО "СУТЭК") - - ООО "ЗИМ — Энерго" 2124 2054,4 0% 3,4% Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение КбшЖД – Филиала ОАО "РЖД" - - ОАО "РЭУ" (филиал ОАО "РЭУ" "Самарский" СЦТ — г.о. Самара, п. Кряж) 1725,6 1669,2 0% 3,4% ООО "Газпром трансгаз Самара" (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) 1563,6 1524 0% 2,6% ООО "Газпром трансгаз Самара" (филиал – Управление технологического транспорта и специальной техники) 1771,2 1728 0% 2,5% ООО "АВИАСПЕЦМОНТАЖ" 1752 1695,6 0% 3,3% ГБУ СО "Самарский областной геронтологический центр" 1970,4 1916,4 0% 2,8% ООО «Энергоресурс» 1881,6 1834,8 0% 2,6% ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" 2024,4 1963,2 0% 3,1% ООО "СамРЭК-эксплуатация" ("Жигулевские сады") 1708,8 1652,4 0% 3,4% ФКП "ПОУМТС МВД России" 1530 1480 0% 3,4% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов МУП Саратовский коммунальный комплекс 1874,98 1811,06 0% 3,5% ООО "РеалТек" с 01.01.2017 г (ООО Риолит -2016 г) 1847,59 1820,3 -5% 1,5% ООО ПКП "Теплострой комплект"(Б.Долинная) в СК "Волга" в СК "Волга" ООО ПКП «Теплострой комплект» (на Пономарева, 27) - - ООО «Региональная

Теплогенерирующая Компания – Центр» - - Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 1425,67 1376,1 0% 3,6% ЗАО "Санаторий Октябрьское ущелье" 1709,87 1650,76 0% 3,6% АО "Теплосервис" Саратов 1923,21 1856,3 0% 3,6% ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина 1686,56 1627,97 0% 3,6% ООО "Техэнерго-Монтаж" 1917,1 1826,2 0% 5,0% ООО "Саратовэнергонефть" 2010,92 1941,04 0% 3,6% ОАО "Саратовнефтепродукт" - - ФГУП "Производственное объединение "Корпус" (Центр им. Пилюгина) 1378,08 1330,39 0% 3,6% ОАО "РЖД" (Приволжская дирекция

по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО "РЖД") по имущественному комплексу, расположенному на территориях Аткарского, Вольского, Ершовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных

районов и «Город Саратов» 1852,24 1787,84 0% 3,6% ОАО Торговый дом "ТЦ-Поволжье" 1759,6 1709,56 0% 2,9% ООО СМП "Народный водопровод" 1574,68 1520,17 0% 3,6% ООО "Энергосбыт-Техстекло" 1892,83 1852,58 0% 2,2% ООО "Энергосбыт-Техстекло"

по имущественному комплексу, расположенному

на территории муниципального образования

«Город Саратов», по адресам:

ул. Гвардейская, д. 2 А,

ул. Героев Краснодона, д. 14 1972,45 1904,15 0% 3,6% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

(проспект 50 лет Октября 108, Московское шоссе-14 А, 1851,97 1787,58 0% 3,6% ТЭГК

ООО "Энергосбытовая компания"(Соколовая, 323, Политехническая, 47, Московская, 43) 1915,52 1848,92 0% 3,6% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

(ул. Мясницкая, 65/71) 2022,98 1952,96 0% 3,6% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

( ул. Шехурдина - 4г, ул. Новоузенская - 176, ул. Большая Садовая - 151/8, Московское шоссе - 15) 1915,52 1849 0% 3,6% ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному

комплексу в г. Саратове: ул. Аткарская - 51, ул.

1-я Гуселка, ул. Деловая - 22, с/х «Комбайн», ул. Лысая гора б/н, ул. Танкистов - 89, ул.Танкистов - 191а, пос. Юбилейный 1980,24 1922,96 0% 3,0% ООО Энергосбыт-Шелковичная 1824,86 1786,71 0% 2,1% ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства

обороны Российской Федерации (ранее - АО "ГУ ЖКХ"), г.Саратов,ул Артиллерийская 2 (до 1 ноября 2015 года-Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Саратовский") 1899,78 1833,71 0% 3,6% АО ПБО "Заря" - - ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов» 1297,55 1252,82 0% 3,6% ПАО "Т-Плюс" 2016,66 1909,72 0% 5,6% «Центральное жилищно-коммунальное

управление» Министерства обороны Российской Федерации, подключенные к сетям Т Плюс - - ООО «Тепло-Ресурс») - - ООО "Тепловой ресурс" 1881,84 1881,84 0,0% ООО строительно - монтажное предприятие «Народный водопровод» 1574,68 1520,17 0% 3,6% ООО «СК ВОЛГА» 1956,18 1890,26 0% 3,5% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ООО "Элегант" 1.389,73 1.238,36 12,2% ООО УК "Авион" 1.636,02 1.542,24 0% 6,1% ООО "РТС "Репина" н/д н/д ООО "РТС "Репина" конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" 1.980,35 1.980,35 0% 0,0% ООО «Тепломагистраль» конечный тариф от коллекторов ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" н/д н/д ООО «Тепломагистраль» собственное производство н/д н/д Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 2.817,67 2.484,98 -10% 13,4% УМУП "Теплоком" н/д н/д УМУП "Городская теплосеть" в т. ч.: см. ниже см. ниже Котельная "Квартал 11" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 260" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 267" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 273" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 279" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 280" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 298" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 304" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 324-1" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 324-2" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 337-1" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Квартал 337-2" н/д н/д Котельная "Госплемобъединение" (ГПО) 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "ДИБ" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "ИУЗУ" 2361,56 2361,56 8% 0,0% Котельная "Карлинское" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Лаишевка" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Ленина 38" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "МО-92" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Облхимчистка" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Поливно" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Спецполиклиника" н/д н/д Котельная "УНИПТИМАШ" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "УПИ" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Училище связи" (УФВУС) 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Шевченко 87" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Школа №32" 2361,56 2361,56 0% 0,0% Котельная "Запад-1" 2361,56 2361,56 8% 0,0% Котельная "Агропром" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Баратаевка" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "ДЭП № 148" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная «Кадьяна" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Карамзина - верхняя" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Карамзина -нижняя" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Областная больница" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Облвоенкомат" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Отрада" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Плодовое" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Школа №55" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная ЮРК 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Арсенал" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Заволжье-4" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Заволжье-5"(ЦГБ) 2361,56 2361,56 8% 0,0% Котельная "МО-121" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Электромаш" 2177,32 2177,32 0% 0,0% Котельная "Моторный завод" 1944,92 1944,92 0% 0,0% Котельная "Пригородный" 2361,56 2361,56 0% 0,0% УМУП "Городской теплосервис" н/д н/д Котельная "Патронный завод" 1926,22 1915,48 0,6% Котельная "Патронный завод" через сети УМУП "Городская теплосеть" н/д н/д АО "Ульяновский патронный завод" н/д н/д АО "Ульяновский патронный завод" конечный по собственным сетям от котельной УМУП "Городская теплосеть" в горячей воде н/д н/д Котельная "Заволжье-5, ЦТП" через сети УМУП "Городская теплосеть" 1.856,48 1.761,80 5,4% УМУП "Городской теплосервис" конечный тариф от ООО "Континент" н/д н/д ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО УЛЬЯНОВСК " вместо ООО «Симбирск-Теплосервис» н/д н/д ЗАО "Завод ЖБИ №4" н/д н/д МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска" 1.623,13 1.525,62 0% 6,4% ООО "Континент" 939,5 907,36 0% 3,5% АО "УКБП" н/д н/д АО "УКБП" конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" н/д н/д АО "Авиастар-СП" конечный тариф от коллекторов ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" н/д н/д ФГБОУ ВО "УИ ГА им Б.П. Бугаева"

(ранее - ФГОУВПО "УВАУГА(И)" котельная №1) 1.876,91 1.801,92 4,2% ФГБОУ ВО "УИ ГА им Б.П.Бугаева"

(ранее - ФГОУВПО "УВАУГА(И)" конечный тариф от сетей ТУТС ПАО "Т Плюс") 1.769,23 1.705,87 0% 3,7% ФНПЦ АО "НПО "Марс" 1420,956 1375,992 0% 3,3% конечный по сетям АО "Комета" н/д н/д конечный по собственным сетям от котельной ФНПЦ АО "НПО "Марс" н/д н/д ПАО "Т Плюс" от ТУТС (Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" ) 1.594,33 1490,3 -13% 7,0% ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ -1 н/д н/д ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ-2 н/д н/д ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП Теплоком" 1.862,65 1.773,95 0% 5,0% ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" 1.926,22 1.917,74 0% 0,4% ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ-1 по сетям ОАО "УАЗ" 1.413,65 1.267,73 11,5% ОАО "Симрыба" н/д н/д ФГБУ "ЦЖКУ"МИНОБОРОНЫ РОССИИ 2.654,94 2.654,94 0% 0,0% от собственных источников через сети УМУП "Городской теплосервис н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №3 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №18 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №33 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №34 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №36 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №67 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №111, 157 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №115 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №294 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная №4787 в горячей воде н/д н/д АО "ГУ ЖКХ" Котельная п.Новоспасское в горячей воде н/д н/д конечный на тепловую энергию от ПАО "Т Плюс"через сети УМУП "Городской теплосервис" н/д н/д от сетей ПАО "Т Плюс" н/д н/д от УМУП "Городская теплосеть" н/д н/д от ОАО "Спектр-Авиа" по сетям ЗАО "Авиастар-СП" н/д н/д от собственных источников через сети УМУП "Городской теплосервис" н/д н/д ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ранее - "ОБЛКОМХОЗ") 1.973,45 1973,45 0% 0,0% На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области через сети ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 2.107,42 2.107,42 0% 0,0% ОГКП "Облкомхоз" конечный через сети ОГКП "Облкомхоз" н/д н/д ОГКП "Облкомхоз" конечный тариф через сети МУП "Гортепло" н/д н/д АО "Спектр-Авиа" н/д н/д АО "Спектр-Авиа" конечный через сети АО "Авиастар-СП" н/д н/д ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС" н/д н/д ООО "КОНСАЛТИНГПРОФИ" ул. Панорамная, д. 75, стр. 2, г. Ульяновск н/д н/д ООО "КОНСАЛТИНГПРОФИ" п. Силикатный н/д н/д ООО "КОНСАЛТИНГПРОФИ" конечный через сети ООО "Управляющая компания" н/д н/д ООО "Теплогенерирующая компания" конечный через собственные сети 2.121,62 2.121,62 0% 0,0%

Газ и электричество: региональная однородность



Гораздо более сглаженная ситуация — благодаря единому тарифу на регион вне зависимости от поставщика — с газом и электричеством. Газоснабжение, помимо того, что повсюду обеспечивается дочерними подразделениями «Газпрома», еще не изменилось в цене с нового года нигде по ПФО. При этом величина, на которую вырастут тарифы с 1 июля, пока неизвестна. Можно лишь отметить, что стоимость кубометра газа по округу варьируется от 5,53 рубля за кубометр в Удмуртии до 9,2 рубля в Саратове. В Татарстане тариф — один из самых низких: 5,72 рубля за куб. В Йошкар-Оле он составляет 6,74 рубля, в Уфе — 7,2 рубля, в Самаре — 7,48, а в Нижнем Новгороде — 6,11 рубля за кубометр.

Тарифы на газ в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Природный газ, руб./куб. м

01.01.2020 - 30.06.2020 Изменение с нового года Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань 5,72 0% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола 6,74 0% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск 5,63 0% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа 7,2 0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск 5,53 0% Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары 5,72 0% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь 6,12 0% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров 8,45 0% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород 6,10711 0% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург 5,85 0% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза 5,772 0% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара 7,48 0% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов 9,2 0% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск 5,68 0%

Электричество с нового года также нигде не изменилось в цене, а с 1 июля подорожает на 3—5%. Наиболее заметный рост — на 5% — произойдет в Башкортостане — до 3,33 рубля за киловатт-час. Тем не менее это один из самых низких тарифов. Меньше за электричество будут платить только жители Оренбургской области — 3,19 рубля с учетом роста на 3,6%, или 11 копеек. Дороже всего — 4,32 рубля — электричество будет стоить в Самарской области, рост тут так же составит 3,6%. Дорогое электричество, кроме того, в Перми — 4,25 рубля за киловатт-час (рост на 2,9% с 1 июля), и в Кирове — 4,1 рубля (рост на 3,8%). В Татарстане с 1 июля киловатт-час будет стоить 3,93 рубля — на 4% больше, чем сейчас.



Тарифы на электричество в регионах ПФО в 2020 году

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.07.2020 - 31.12.2020 Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.01.2020 - 30.06.2020 Изменение с нового года Дополнительное изменение с 1 июля Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань 3,93 3,78 0% 4,0% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар-Ола 3,89 3,75 0% 3,7% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск 3,79 3,64 0% 4,1% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа 3,33 3,17 0% 5,0% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск 3,97 3,82 0% 3,9% Чувашская Республика - Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары 3,48 3,36 0% 3,6% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь 4,25 4,13 0% 2,9% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров 4,1 3,95 0% 3,8% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород 3,84 3,71 0% 3,5% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург 3,19 3,08 0% 3,6% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза 3,63 3,51 0% 3,4% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара 4,32 4,17 0% 3,6% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов 3,68 3,55 0% 3,7% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск 3,9 3,77 0% 3,4%