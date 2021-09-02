«Киндерки у нас нет — это катастрофа»: экологи переживают за приток Казанки

Причины пересыхания реки в татарстанской столице — активная жилищная застройка, иссякший Серебряный Ключ и засуха

«Это катастрофа, рыба гибнет» — бьет тревогу из-за обмелении реки Киндерки завкафедрой оптимизации водных экосистем, преподаватель кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова. В Министерстве экологии и природных ресурсов РТ считают, что причиной пересыхания притока Казанки стало уменьшение выхода подземных вод из двух родников в результате засухи. Эксперт же считает, что жара лишь показала масштаб реальной проблемы, а ситуацию назвала удручающей: Белянкинский лес, сохранявший подземные воды под Казанью, сейчас активно застраивается. Сильное обмеление Киндерки также связывают с обустройством небольшой плотины в районе села Эстачи для разведения рыб. В результате средняя ширина реки, ранее достигавшая 5-8 метров, сократилась примерно до 1-3 метров, а к концу этого лета и того меньше.

«Кто-то наверху перехватывает воду? Необходима комплексная проверка»

— Киндерки у нас нет — это экологическая катастрофа, рыба гибнет, — с тревожной новостью в редакцию «Реального времени» обратилась профессор КФУ, заведующая кафедрой оптимизации водных экосистем, преподаватель кафедры природообустройства и водопользования Нафиса Мингазова. Свое сообщение эксперт сопроводила несколькими красноречивыми снимками пересохшего русла реки с погибшей рыбой.

— Речка текла всегда много лет, весной уровень был в 2,5 м с затоплением. Сейчас второй раз исчезает вода. Прошу считать официальным сигналом для Минэкологии РТ. Второй раз за август в речке резко исчезает вода на участке поселка Аки и выше него, гибнет рыба. Кто-то наверху перехватывает воду? Необходима комплексная проверка! — заявила она.

Многочисленные жалобы на обмеление реки приходят также от жителей и садоводов поселков, где протекает Киндерка. Это один из притоков Казанки длиной 26 км, вдоль реки расположены одиннадцать населенных пунктов: Пановка, Пермяки, Нижняя Угрюмовка, Эстачи, Чебакса, Белянкино, Белянки, Аки, Киндери, Кульсеитово, Большие Дербышки, и большая часть из них входит в черту Казани.

На запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать проблему с пересохшей Киндеркой в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщили о «результатах обследования» реки. Согласно ответу, получается, что виной всему засуха:

— 29.08.2021 г. по обращению гражданки Мингазовой Н.М. об исчезновении воды в реке Киндерка в районе ж.м. Аки Советского района г.Казани Государственными инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществлен выезд с заявителем для обследования русла реки Киндерка и выяснения причины высыхания. В ходе которого нарушение природоохранного законодательства не выявлено. Причиной высыхания стало уменьшение выхода подземных вод из двух родников, которые являются основными истоками р.Киндерка, в связи с аномальной жаркой погодой нынешнего лета.

Свое сообщение эксперт сопроводила несколькими красноречивыми снимками пересохшего русла реки с погибшей рыбой

«Ситуация удручающая»: вода уходит выше по течению реки

Профессор КФУ Нафиса Мингазова с выводами инспекторов согласна лишь отчасти. Она пояснила, что река Киндерка подпитывается ключами и связана с Акинско-Пановским месторождением подземных вод — теперь же получается, эта река по факту обмелела, начиная со среднего течения. Такого, по ее словам, не случалось уже много лет, еще две недели назад река стала сухой, потом пошли дожди «и она потекла», но сейчас ее русло вновь пересохло.

— И мы тогда расстроились, конечно, но еще не придали значения масштабам всего бедствия. А теперь она уже третий день стоит сухая, начиная со среднего течения, то есть начиная с района водозабора, там еще вода чуть-чуть течет — но ниже водозабора воды практически нет. Мы проехали с сотрудниками Минэкологии РТ по речке позавчера до Белянкино и до Сосновки. Ситуация вообще удручающая. В районе Белянкино речка очень слабая и еле течет. Это значит, что выше Белянкино вода уходит по разным причинам, — объясняет Мингазова.

Во-первых, считает эксперт по водным экосистемам, под Казанью сейчас идет активная жилищная застройка. Во-вторых, на притоках Киндерки есть пруды, пусть не большие, но «тоже воду держат». В районе Белянкинского леса в речку впадает Серебряный Ключ, известный приток, куда очень многие казанцы едут за питьевой водой. И этот Серебряный Ключ тоже практически иссяк.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщили о «результатах обследования» реки. Согласно ответу, получается, что виной всему засуха

— Мы приехали туда с сотрудниками Минэкологии РТ и увидели, что он слабее, чем обычно. И мало того, что его русло, которое впадало в Киндерку, наполовину уже сухое, так еще и частично искорежено работами по прокладке газа. И если раньше ручей разливался в пойму Казанки, здесь были водно-болотные угодья, то сейчас там территория стоит сухая, весь ручей отведен в канал, а он сухой. То есть, река фактически лишилась своего притока на среднем участке с переходом в нижнее течение. Ведь Киндерка — речка не маленькая, течет больше 25 километров, — говорит эксперт.

Возможно, уровень подземных вод под Казанью тоже упал

Обмелевший участок реки — это район подземного месторождения вод, не случайно с 1860-х годов здесь работает «Водоканал» (тогда — Акинский водозабор, см. ниже). Возможно, это свидетельствует и о падении уровня подземных вод в результате засушливого периода, опасается Нафиза Мингазова, и утверждает, что налицо — целый комплекс причин, антропогенных в первую очередь («это пруды, застройка, отведение участков под строительство, интенсивный водозабор тоже влияет — берущий воду на Казань»), ситуацию усугубляет засуха.

Что касается уменьшения из-за жаркого лета выхода подземных вод из двух родников — основных истоков Киндерки, Нафиса Мингазова отметила, что «у каждой реки своя судьба», хотя и наличие прудов на речках «надо достаточно хорошо рассчитывать, чтобы река доходила до своего нижнего течения». Сейчас при этом на Киндерке несколько прудов, как и на ее притоках. А ведь Киндерка — это приток Казанки, как Казанка это приток Волги.



Обмелевший участок реки — это район подземного месторождения вод, не случайно с 1860-х годов здесь работает «Водоканал»

— И вот отсюда мы приходим к глобальной проблеме. В целом подобная ситуация отмечалась во время жары этим летом в России во многих местах. И в Сибири об этом говорят, и на Волге мы отмечаем падение уровня воды. Естественно, жара усугубляет ситуацию, не согласиться с этим нельзя. И мы будем ждать периода дождей, чтобы Киндерка очнулась. Но мы уже понимаем, что теперь — это «трансформированная река». Ведь гидробиоценозы (биологическая система из популяции разных видов растений, животных, микроорганизмов), которые жили в ней — погибли. Теперь эта река будет обедненной.

В связи с ключевым питанием, с замечательными качествами воды речку не раз пытались сделать памятником природы. Но оказалось, что река, судя по всему, к настоящему моменту уже была трансформированной, обедневшей. Киндерка стала похожей на реки Солонка и Сухая, правобережные притоки реки Казанка. Тогда как левобережные притоки Казанки — речки Нокса и Киндерка — никогда сухими не были, отмечает профессор КФУ, потому что на их участке было достаточно много подземных вод.

Акинские ключи эксплуатировали 150 лет

— Белянкинский лес, пустые участки которого, поляны, к сожалению по генплану планируются к застройке, — он же считается особо охраняемой территорией. Этот лес охраняет месторождение подземных вод, на котором основан Акинский водозабор. То есть проблема на самом деле — как тугой узел, взаимосвязана с комплексом разных причин, и имеет комплекс последствий на будущее. Высыхание Киндерки — это крик о помощи, который говорит о том, что и месторождение может пострадать, если будет дальнейшая застройка!

Почти за 150-летнюю эксплуатацию водозабора Казанью, ее населением и предприятиями, ключи могли истощиться

Получается, жара просто просигнализировала о проблеме и показала ее реальный масштаб, считает завкафедрой оптимизации водных экосистем КФУ.



Между тем, Акинские ключи — исторического значения, именно здесь впервые появился первый настоящий водозабор Казани. По данным исследователей, историков и других экспертов (в том числе по данным самого МУП «Водоканал»), в Казани еще в 1874 году –когда в ней проживало менее 100 тыс. человек — была задействована система водоснабжения города, работающая следующим образом: «из Пановских ключей вода за счет разности отметок самотеком поступала на Акинскую водоподъемную станцию, которая была оснащена паровыми котлами и паровыми поршневыми насосами; Акинская станция перекачивала воду из резервуара на Акинской возвышенности в город и в резервуар Арского водопроводного узла (ул. Горького, 34); было задействовано 25 км водопроводных магистралей, которые были проложены по немногим центральным улицам: Горького, Толстого, Карла Маркса, Щапова, Куйбышева, Баумана, Кирова и в Заречных слободах».

Впоследствии, с ростом населения Казани, стало понятно, что Пановских ключей для казанцев и промышленных предприятий недостаточно. «Увеличение подачи воды было решено произвести за счет бурения артезианских скважин: в 1892 — 1898 гг. в Аках было пробурено четыре артезианские скважины, в 1911 году была пробурена первая скважина возле села Царицыно (водозабор Азино)». В советское время Пановская ключевая сеть активно использовалась для казанского водозабора, и «до 1992 года эксплуатировалась со среднесуточным дебитом 1000 куб.м/сутки». В СССР на водозаборе Аки было пробурено еще 6 артскважин, в 1972 году проведена реконструкция, и водозабор до настоящего времени эксплуатируется.

Почти за 150-летнюю эксплуатацию водозабора Казанью, ее населением и предприятиями, ключи могли истощиться.