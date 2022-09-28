Казанский «Водоканал» потратит 13 миллионов на реконструкцию участка водовода по ул. Толстого

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Казанское МУП «Водоканал» готово направить на реконструкцию водовода по ул. Толстого 13,4 миллиона рублей. Речь идет об участке от ул. Большой Красной до ул. Подлужной.

Финансируется реконструкция водовода из собственных средств «Водоканала». Обоснование — инвестиционная программа предприятия. Работы требуется выполнить в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

В сумму, выделяемую на реконструкцию водовода, включены расходы размещения заказа, стоимость оборудования и материалов, необходимых для работ, затраты на их транспортировку и разгрузку всех материалов. Также в нее входят транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

«Реальное время» писало, что на строительство сетей водоотведения к многоуровневому служебному гаражу для автотранспорта Кабинета министров Татарстана на ул. Подлужной в Казани «Водоканал» потратит 1,6 миллиона рублей. Цель работ — подключение объекта к инженерным сетям водоотведения.



Напомним, в этом месяце «Водоканал» повторно объявил тендер на реконструкцию третьего северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а. Незадолго до этого казанское предприятие отменило аналогичную закупку, сославшись на «сложившуюся политико-экономическую обстановку» и сложности с импортом из недружественных России стран.

Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова

«Реальное время» также рассказывало, что «Водоканал», три четверти сетей которого находятся в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. С 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.

Кроме того, «Водоканал» выделил на услуги такси по перевозке своих сотрудников по Казани 3,17 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона рублей предприятие предусмотрело на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд.



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Татьяна Демина