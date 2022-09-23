Казанский «Водоканал» потратит более 900 тысяч рублей на систему видеонаблюдения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское МУП «Водоканал» решило приобрести товары системы видеонаблюдения для обеспечения своих нужд. Потратить на эти цели предприятие готово 908 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».

Финансирование закупки осуществляется из собственных средств «Водоканала». Поставщик должен доставить оборудование по адресу: ул. Родины, 9 в течение 30 дней в момента подписания договора.

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее января — марта 2022 года, требует «Водоканал». В список входят кабели ПВС 2х1,5, ПВС 2х1,5, FTP с тросом уличный 4х2х0,52 Cat.5Е или эквивалент, ТППЭпЗ 10х2х0,4, а также гофрированная труба уличная D20, клипса D20, коннекторы RJ-45, сетевой фильтр Pilot m MAX 3м или эквивалент, бесперебойный блок питания 12В, видеорегистратор 16 канальный ST-XVR160 PRO D (версия 3) или эквивалент, камера аналоговая 2 МР EZ-HAC-B4A21P-VF или эквивалент и так далее. Всего в списке 25 наименований.

Фото: kzn.ru

«Реальное время» рассказывало, что казанский «Водоканал» три четверти сетей которого находятся в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. С 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.

Кроме того «Водоканал» выделил на услуги такси по перевозке своих сотрудников по Казани 3,17 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона рублей предприятие предусмотрело на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд.



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Татьяна Демина