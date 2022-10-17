Ремонт участка третьего Северного коллектора на проспекте Ямашева в Казани идет с опозданием на месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Третий северный коллектор в Казани полностью изношен, а ремонт участка на проспекте Ямашева задерживается на один месяц. Об этом рассказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

— Третий северный коллектор, проходящий по улицам Гаврилова, проспект Ямашева, Амирхана, Чистопольская, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. общей протяжённость 8 км из которых 4,7 км на данный момент являются аварийными. Этот коллектор при возрасте 37 лет, который еще не дослужил до своего нормативного 50-летнего срока уже имеет износ 100%, что говорит о возможном ненадлежащем качестве используемых при строительстве материалов, а также воздействия агрессивной химической среды, возникшей при использование современной бытовой техники. За последние десять лет на нем произошло 53 аварии, из них только за прошедшие два года 38, — рассказал он.

На сегодняшний день продолжается реконструкция первого этапа на участке от Меридианной до ул. Бондаренко, сообщил Андрей Егоров. Они проводятся с использованием полимерного рукава — подготовительные работы заняли семь месяцев, а сам рукав уложили за десять дней.

— На данном участке все идет в соответствии с графиком. Завершение планируется в декабре 2022 года. Параллельно с этим работами ведутся на двух других аварийных участках — по проспекту Ямашева, протяжённость 800 погонных метров, и по улице Амирхана, протяженность 700 погонных метров. По улице Ямашева планировалась завершит работы в октябре текущего года, но в связи с принятыми поправками в Российской Федерации пришлось остановить конкурсные процедуры и после внесения изменений — неприменение материалов из недружественных стран — конкурсные процедуры были продолжены. Но, к сожалению, с отставанием на один месяц, — заявил Андрей Егоров, заверив, что это не повлияет на качество работ и не уменьшит срок эксплуатации участка.

скриншот трансляции

«Реальное время» писало, что в сентябре «Водоканал» отменил тендер на реконструкцию третьего северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а. Предприятие сослалось на «сложившуюся политико-экономическую обстановку» и сложности с импортом из недружественных России стран. С подрядчиком изначально планировалось определиться 19 сентября.

Повторно тендер на реконструкцию 3-го северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а «Водоканал» объявил в конце сентября. Выяделяемая сумма — почти 355 миллионов рублей.

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Татьяна Демина