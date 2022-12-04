Казанский «Водоканал» потратит 32 миллиона на транспортировку отходов и аренду спецтехники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует потратить на транспортировку отходов в виде осадка очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния, а также на аренду спецтехники для обеспечения своих нужд почти 32,2 миллиона рублей. Финансирование предприятие планирует обеспечить из собственных средств.

«Водоканал» определил семь снегоплавильных пунктов, по которым требуется оказать услугу — «Проспект Победы» (за строительным магазином по проспекту Победы, 101), «Портовая» (по ул. Девятаева, около Речного порта), «Тульская» (между ул. Технической и ул. Крутовской, за магазином по ул. Тихорецкой, 4), «Воровского» (между ул. Воровского и ул. Михаила Миля, около железнодорожных путей), «Васильченко», «Несмелова» (около Речного техникума) и «Бухарская» (рядом с ул. Аделя Кутя, 155а). Срок работ — с момента заключения договора по 30 апреля 2023 года.

Для транспортировки отходов необходимо арендовать как минимум восемь фронтальных погрузчиков, илосос, три экскаватора — один на погрузку снега, два на погрузку отходов в самосвалы, которых понадобится пять. У исполнителя должен быть резерв техники.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В октябре «Реальное время» выяснило, что «Водоканал» потратит на внедрение программно-аппаратного модуля для обеспечения контроля доступа транспорта на снегоплавильные пункты 4,8 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства предприятия.



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Татьяна Демина