Росприроднадзор выставил «Водоканалу» Казани счет за незаконную добычу воды

Ущерб оценили почти в 3,8 миллиона

Как стало известно «Реальному времени», Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора не удалось взыскать с казанского МУП «Водоканал» за вред, причиненный недрам как объекту охраны окружающей среды. Ущерб ведомство оценило более чем в 3,77 млн рублей.

Претензии к «Водоканалу» возникли после внеплановой документарной проверки соблюдения природоохранного законодательства. Росприроднадзор выяснил, что казанское предприятие пользуется недрами с целью добычи подземных вод без соответствующей лицензии. Так, за второй и третий кварталы 2021 года было добыто 176 109 тыс. кубометров воды из водозаборов «Станционная», «Кульсеитово», «Краснооктябрьский» и «Абу-Даби».

Добычу подземных вод «Водоканалом» из артезианских скважин в отсутствие лицензии подтверждают материалы дела. Предприятие этот факт не оспаривало.

Фото: Максим Платонов (архив)

Оценив сумму ущерба, Управление Росприроднадзора направило 18 декабря 2021 году «Водоканалу» претензию, потребовав уплатить 3,77 млн рублей. Однако выплаты суммы ущерба ведомство не дождалось, после чего был подан иск.

«Водоканал» действовал из «крайней необходимости»

В суде представитель казанского «Водоканала» возражал относительно исковых требований. Главным аргументом в оправдание стало, что предприятие является единственной водоснабжающей организацией в Казани и «занимается добычей подземной воды по заданию органа местного самоуправления для обеспечения снабжения населения питьевой водой в ряде населенных пунктов», уплачивая в бюджет водный налог.

Суд пришел к выводу, что добыча «Водоканалом» подземной воды в отсутствие лицензии, то есть самовольное пользование недрами, повлекла утрату природного ресурса для собственника, которым выступает государство, из владения которого без его согласия выбыло 176 109 кубометров воды. Это «свидетельствует о причинении ему имущественного вреда».



Однако главный аргумент «Водоканала» оказался решающим. Учитывая, что предприятие — единственная водоснабжающая организация на указанной территории в Казани, Арбитражный суд Татарстана решил, что оно причинило вред «в состоянии крайней необходимости».

— В рассматриваемом случае добыча подземной воды в спорный период осуществлялась предприятием как гарантирующей организацией по заданию органа местного самоуправления для обеспечения снабжения населения питьевой водой в интересах населения. Необеспечение населения питьевой водой повлекло бы неблагоприятные последствия для населения, в том числе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, создало бы угрозу здоровью граждан, — пояснил суд.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим Арбитражный суд посчитал, что Управлением Росприроднадзора не представлено доказательств, что добыча подземных вод «Водоканалом» без лицензии повлекла возникновение расходов «на ликвидацию последствий вреда и восстановление нарушенного состояния окружающей среды».



Кроме того, «Водоканал» представил документы о том, что пытался оформить участки для эксплуатации водных объектов, а также договоры аренды земельных и лесных участков и лицензии на пользование участками недр.

— При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств возникновения расходов на ликвидацию последствий вреда и восстановление нарушенного состояния окружающей среды, учитывая, что ответчик выполнял обязанности гарантирующей организации по обеспечению снабжения населения питьевой водой по заданию органа местного самоуправления, а также принимал необходимые меры по оформлению лицензии, суд приходит к выводу о необходимости освобождения ответчика от возмещения вреда, — решил Арбитражный суд.

Фото: kzn.ru

В итоге Управлению Росприроднадзора отказали в удовлетворении его исковых требований. Однако у ведомства еще есть возможность обжаловать это решение.

Татьяна Демина