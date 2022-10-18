Хлеб без болезней и картофель экстра-класса: чем накормит казанский «Водоканал» своих сотрудников

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Казанское МУП «Водоканал» планирует потратить на организацию и обеспечение питанием работников аварийных бригад 2,7 миллиона рублей из собственных средств, выяснило «Реальное время». К тому, что едят работники, предприятие, на сетях которого происходит провалом за провалом, относится скрупулезно — ко всем продуктам предъявляются весьма строгие требования, вплоть до вкуса, запаха, влажности и пористости.

Мясо раз в неделею и газированная вода

Кормить сотрудников «Водоканала» планируется исключительно отечественными продуктами. Под запретом полуфабрикаты, продукты с добавлением сои и генно-модифицированных организмов. Категорически нельзя кормить сотрудников предприятия гарнирами из сухих концентратов.

Меню включает в себя 100 граммов горячего блюда из мясных, рыбных и куриных изделий на рафинированном растительном масле, 200 граммов гарнира из круп, овощей и макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, выпечку по рецептам татарской кухни, салат, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и по пол-литра напитка на одного сотрудника — по желанию работников это может быть чай с сахаром в термосах либо газированная вода. Рубленое мясо готовится не более раза в неделю, остальные четыре дня подается натуральное кусковое мясо говядины, рыбы и птицы.

Меню питания включает в себя 100 граммов горячего блюда из мясных, рыбных и куриных изделий на рафинированном растительном масле. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В перечне продуктов, которыми будут кормить сотрудников «Водоканала», 31 позиция. В список входит хлеб из пшеничной муки, рис, пшено, гречка, перловая и пшеничная крупа, горох, макароны, говядина, свинина, мясо птицы, рыба, растительное и сливочное масло, зеленый горошек, куриные яйца, чай, картофель, свежая и квашеная капуста, свекла, морковь, лук и огурцы . Для приготовления пищи используются также сахар и соль, пшеничная мука, лавровый лист, черный перец, томатная паста и сухие дрожжи.

Эластичный мякиш хлеба, яйца по 65 граммов и чай без добавок

Все требования к продуктам прописаны в мельчайших подробностях. Так, например, «Водоканал» подробно описал, каким должен быть мякиш у хлеба: пропеченным, не влажным на ощупь и эластичным — «после легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму», его промес — без комочков и следов непромеса, а пористость — развитая, без пустот и уплотнений.

— Хлеб пшеничный из муки высшего сорта должен быть с влажностью мякиша не более 44,0%, с кислотностью мякиша не более 3,0%, с пористостью мякиша не менее 70%. Хлеб пшеничный из муки первого сорта должен быть с влажностью мякиша не более 45,0%, с кислотностью мякиша не более 3,0%, с пористостью мякиша не менее 68%, — говорится в документации.

Срок максимальной выдержки после выемки из печи хлеба, цвет которого варьируется от светло-желтого до темно-коричневого, — не более 10 часов, требует «Водоканал». В нем не должно быть «посторонних включений», не допускается хруст от минеральной примеси, а также «признаки болезней и плесени».

Срок максимальной выдержки после выемки из печи хлеба, цвет которого варьируется от светло-желтого до темно-коричневого, — не более 10 часов, требует «Водоканал». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В описании хлеба «Водоканал» дошел и до формы, в которой продукт должны выпекать. Форма хлеба должна быть «с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов».

Рис должен быть не ниже первого сорта, белый с различными оттенками, не кислый и не горький. Не допускается загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов, то есть жуками, и испорченные ядра.

Гречневая крупа должна вырабатываться из гречихи по ГОСТ Р 55290-2012, говорится в требованиях «Водоканала». Ее ядрица должна быть выработана из не пропаренного зерна путем отделения ядра от плодовых оболочек. Цвет — кремовый с желтоватым или зеленоватым оттенком

Макароны работники аварийных бригад «Водоканала» будут есть исключительно трубчатой и фигурной формы. У первых толщина стенки не должна превышать 2 мм. «Изделия не должны слипаться между собой при варке до готовности», — требует заказчик.

В меню входят горох и зеленый горошек. Первый должен быть цельный фасованный, желтого и зеленого цвета — примесь других цветов не может превышать 7%, без наличия следов заражения. Зеленый горошек требуется без примесей оболочек зерен и кормового гороха, в прозрачной или характерного цвета с зеленоватым или оливковым оттенком жидкости.

Каждое куриное яйцо, используемое для кормления сотрудников «Водоканала», должно весить не менее 65 граммов. Они могут быть как диетическими, так и столовыми. На скорлупе допускаются пятна, точки и полоски — следов от соприкосновения яиц с полом клетки или транспортером для их сбора, если они занимают не более 1/8 ее поверхности.

Каждое куриное яйцо, используемое для кормления сотрудников «Водоканала», должно весить не менее 65 граммов. Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кормить рабочих будут также поздним картофелем экстра- или первого класса. Клубни должны быть целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности, непроросшие, неувядшие, округло-овальной и удлиненной формы, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. При этом допускаются картофелины с пятнами бледно-зеленого цвета, если их общая площадь не превышает 2 кв. см и их можно убрать при обычной очистке. Также клубни могут быть с порезами, трещинами, вмятинами глубиной не более 5 мм и длиной не более 10 мм. Также допускается картофель, пораженные паршой, ооспорозом на площади менее 1/4 поверхности клубня.

Свинина, из которой будут готовить блюда для сотрудников «Водоканала», должна быть от взрослого или молодого скота, разрублена на четыре части и зачищена от пленок и сухожилий, «без видимых включений соединительной и жировой ткани, без признаков заветренности». Она не должна содержать антибиотиков тетрациклиновых групп, гризинов, бацитрацинов или быть обработана консервантами.

Цейлонский среднелистовой черный байховый чай сотрудники аварийных бригад «Водоканала» будут пить без фруктовых и ароматических добавок.

Примерно по 7 тысяч в день — по 256 рублей на обед

Почти 3 миллиона рублей «Водоканал» планирует потратить на питание работников аварийных бригад с момента заключения договора — после завершения конкурсной процедуры, заявки на участие в которой принимаются до конца месяца, по 30 ноября следующего года, ежедневно, включая праздничные и выходные. То есть сумма выделяется больше чем на год, а значит, в день тратить в среднем планируется почти 7 тысяч рублей.

Исполнитель, который получит право кормить сотрудников «Водоканала», обязан привлечь к оказанию услуги штатных квалифицированных сотрудников, у которых есть личные медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медосмотров. Они должны проходить обязательные периодические осмотры у врачей, в том числе делать профилактические прививки.

«Водоканал» требует, чтобы исполнитель соблюдал сроки годности, температурно-влажностные режимы и условия хранения продуктов, установленные изготовителем, в том числе скоропортящихся, а также готовой кулинарной продукции. Организовать и обеспечить питание работников аварийных бригад он обязан по заявке, утвержденной предприятием.

Организовать и обеспечить питание работников аварийных бригад исполнитель обязан по заявке, утвержденной предприятием. Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Ежедневно с 14.00 до 17.00 «Водоканал» будет информировать исполнителя о количестве порций обеда, которое нужно приготовить. Услуги оказываются только на территории столицы Татарстана. Если заказчик не укажет место аварии, еду должны доставить в здание по ул. Родины, 9, где базируется предприятие.

Питание должно быть горячим в момент доставки на место аварии. Еда упаковывается в одноразовый ланч-бокс, в набор входит ложка и стакан.

Всего исполнитель за время действия договора должен поставить не менее 10 080 горячих обедов. Таким образом, один обойдется в 256 рублей.

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Татьяна Демина