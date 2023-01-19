В центре Казани прорвало водопровод — на месте образовались пробки, некоторые дома остались без воды

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани на улице Право-Булачной произошел прорыв на водопроводе. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

— МУП «Водоканал» на месте, воду откачивают. Далее обработают дорогу, чтобы не было наледи, — говорится в публикации.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте, где работники «Водоканала» борются с последствиями инцидента, образовались пробки.

Как сообщили «Реальному времени» местные жители, в некоторых домах центра Казани нет воды.

Напомним, 13 января сообщалось, что в Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» затопило почти 2,5 км дорог — с ул. Дубравной до проспекта Победы. Воду остановили примерно в 2 часа ночи. Отключения водоснабжения в жилых домах удалось избежать.

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Антон Гаврилов