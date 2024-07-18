Ремонт водопровода по-казански: на Даурской дыры в трубах забили клиньями из веток

В столице Татарстана более половины водопроводных и канализационных сетей изношено на 100%

Фото: Реальное время

Деревянными затычками из веток деревьев чинят умельцы из казанского МУП «Водоканал» прогнившую водопроводную трубу на улице Даурской. На другие, более надежные, методы ремонта у организации не хватает денег, а такого ремонта не хватает обычно и на пару дней, поэтому жители расположенных поблизости микрорайонов регулярно сидят без воды. Тем временем все горожане оплачивают не только ремонты, но и утечки, ведь в структуре тарифа на водоснабжение основная доля затрат приходится на электроэнергию, с помощью которой перекачивают, в том числе и воду, утекающую из дырявых труб. «Реальное время» — о недорогом и ненадежном ремонте и бесконечном недоремонте казанских сетей водоснабжения и канализации.

«Выхода нет»



— 8 июля на улице Даурской в очередной раз прорвало водопроводную трубу и наши дома 2 дня в самую жару остались без воды, — рассказал «Реальному времени» житель ЖК «Журавли» Михаил Шутов. — Такие аварийные отключения происходят у нас регулярно, по несколько раз в год. В остальное время, судя по всему, водопровод протекает, просто воду не отключают. И неудивительно, что он постоянно протекает: на трубах уже живого места нет, а сотрудники «Водоканала» используют для ремонта ветки деревьев!

Ветку прямо в присутствии Шутова, работники МУП срезали с ближайшего к месту аварии дерева, а потом на скорую руку изготовили из нее подходящего диаметра чопик и вбили его в дыру в трубе. Затем слегка сдвинули прикрывающий более ранние дырки хомут и, насколько удалось, прижали затычку, чтобы ее не выбило под давлением воды.

Сотрудники «Водоканала» используют для ремонта ветки деревьев. Реальное время / realnoevremya.ru

— Я спросил мастера, который руководил работами, надолго ли хватит такого ремонта, — говорит Михаил. — Он ответил, что точно ненадолго, но выхода нет: тут требуется замена труб, а средства на это появятся только к концу 2024 года. Так что будем ждать очередной аварии.

Очередная авария не заставила себя ждать: 17 июля вокруг огороженного раскопа, в котором за минувшую с прошлого ремонта неделю образовалось глубокое озеро, вновь суетились ремонтники.

Зимой починят?

— Аварийные ситуации 8 и 9 июля 2024 года произошли на водопроводе 1974 года постройки, имеющим 100-процентный износ, — рассказали «Реальному времени» в МУП «Водоканал». — Под отключение тогда попали четыре многоквартирных дома и один детский сад.

В организации сообщили, что в этом году в рамках реализации дополнительной инвестиционной программы ведется реконструкция участка водопровода на ул. Даурской на участке от ул. Отрадной до ул. Аделя Кутуя длиной 1 850 метров и диаметром 400 мм. Завершение работ планируется в четвертом квартале 2024 года, а пока место утечки с раскопом огородили ленточками на хлипких столбиках, сделанных все из тех же веток.

Завершение работ по ремонту водопровода на Даурской планируется в четвертом квартале 2024 года, а пока место утечки с раскопом огородили ленточками на хлипких столбиках, сделанных все из тех же веток. Реальное время / realnoevremya.ru

— Четвертый квартал — это поздняя осень и зима. Будут морозы — как при отрицательных температурах они собираются менять трубы? — Удивляется Шутов. — Мы без воды сидим в жару и еще в морозы будем? И какое качество работ будет?

Водопровод «рвется» чаще

Ремонт подручными средствами казанский «Водоканал» ведет не только на Даурской и не только водопроводных, но и канализационных труб. Латают дыры ненадежно. К примеру, уже притчей во языцех стали прорывы водопровода на улице Амирхана, канализации на проспекте Ямашева и улице Адоратского, а в начале 2024 года потоп случился на улице Батурина — прямо под стенами Казанского кремля.

— Водоканал обслуживает 3 615 километров трубопроводов, 200 насосных станций, 10 подземных водозаборов, очистные сооружения, 8 снегоплавильных станций и комплекс гидротехнических сооружений города, который содержит — 9 дамб, 4 плотины, 18 дрен и 7 перекачивающих насосных станции, — сообщили «Реальному времени» в организации. — Средний износ инфраструктуры превышает 70%. Отслужили нормативный срок и на 100% изношены 1 920 километров сетей, из которых 1 100 километров — сети водоснабжения и 820 километров — водоотведения.

Отслужили нормативный срок и на 100% изношены 1 920 километров сетей, из которых 1 100 километров — сети водоснабжения и 820 километров — водоотведения. скрин телеграмм-канала МУП "Водоканал"

Проделав два нехитрых арифметических действия с приведенными выше цифрами, получаем оглушительный результат: более 53% сетей водоснабжения и канализации в Казани изношены на 100%, то есть, по сути, находятся в непригодном для эксплуатации состоянии.

По официальной информации МУП, хуже всего обстоят дела с состоянием сетей в Советском, Приволжском, Вахитовском и Авиастроительном районах, чуть лучше — в Кировском, Московском и Ново-Савиновском. И ситуация на глазах ухудшается, причем водопроводные сети разрушаются быстрее канализационных:

— Чаще рвутся сети водоснабжения. В 2023 году на сетях водоснабжения произошло 1 219 аварий, что на 45 больше, чем годом раньше. На канализационных сетях за 2023 год было 204 аварии при протяженности сети 1 459 км.

В «Водоканале» подчеркивают: работу по обновлению сетей усложняет то обстоятельство, что количество обслуживаемых организацией сетей ежегодно увеличивается. За последние 15 лет на баланс предприятия было принято более 1 300 км ветхих бесхозяйных сетей, из них 560 км — в поселках, где затраты на обслуживание выше.

От 80 тысяч до нескольких миллионов

Чтобы оценить масштаб проблемы, «Реальное время» запросило у МУП «Водоканал» информацию о стоимости работ по ремонту инженерных сетей.

— В среднем локальное устранении одной аварии на сетях водоснабжения обходится от 80 до 150 тысяч рублей, в иных случаях может достигать 1 миллиона, — сообщили в организации. — На сетях канализации ситуация более сложная, на локальное устранение одного провала на сетях может потребоваться от 100 тысяч, до нескольких миллионов рублей.

Общий недоремонт сетей в хозяйстве «Водоканала» на сегодня оценивается в 127 млрд рублей. В эту сумму входят необходимые затраты на реконструкцию канализационных коллекторов (30 млрд), сетей водоснабжения (24 млрд), сооружений (49 млрд), строительство напорных коллекторов от КНС «Заречная» (23 млрд). Помимо этого, уточнили в «Водоканале» на реконструкцию 305 км сетей водоснабжения водоотведения в городских поселках требуется еще 5,1 млрд рублей.

Платим за доставку воды до места аварии

В 2024 году объем работ водоканала по замене сетей должен составить 1,1 млрд рублей. При таких темпах, только чтобы отремонтировать то, что необходимо отремонтировать на сегодня, потребуется более 115 лет, а за этот срок сгниют не только существующие сети, но и те, которые планируется проложить в отдаленном будущем. А с ростом недоремонта, который, как ранее сообщал теперь уже экс-директор «Водоканала» Андрей Егоров, растет в среднем на 3% в год, растет и объем утечек из городского водопровода. А оплачивали и будут оплачивать эти утечки из своего кармана потребители.

Оплачивали и будут оплачивать утечки из-за аварий из своего кармана потребители. Реальное время / realnoevremya.ru

— В структуре тарифа на воду, основополагающая статья — электроэнергия, — сообщила журналистам 4 года назад зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. — Она достигает 20—40 процентов в общей структуре расходов тарифа.

Таким образом конечный потребитель сегодня платит не только за транспортировку воды до дома и квартиры, но и за незапланированные аварийные утечки.



Год назад, когда в Казани был запущен эксперимент по переходу на долгосрочные инвестиционные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, и предельные индексы для Казани были подняты на 31,3% (повышение происходит постепенно — до 2025 года), Хабибуллина рассказала представителям СМИ, что повышенная инвестиционная составляющая, которая введена на 3 года, позволит «Водоканалу» обновить 46,2 км сетей в рамках инвестиционной программы «Водоканала» стоимостью 7,5 млрд рублей.

Программа будет действовать до конца 2028 года и, по словам Хабибулиной, «ее хватит, чтобы «закрыть» самые опасные участки изношенной инфраструктуры предприятия. Таким образом, на ликвидацию основного объема недоремонта рассчитывать не приходится. Но есть ли смысл увеличивать тарифы, если от одной пятой до почти половины растущего как на дрожжах тарифа на воду расходуется на подачу воды к местам аварий, а эти аварии «устраняются» с помощью деревянных затычек?