Казанский «Водоканал» объяснил затянувшуюся реконструкцию третьего Северного коллектора

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани должна завершиться до конца 2023 года, но она затягивается из-за критического состояния объекта. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

— Этот коллектор находится в критическом состоянии. Образуются новые провалы на других участках. И может возникнуть ситуация, что невозможно будет будет обеспечить беспрерывное водоотведение, а соответственно, и водоснабжение более 300 тысяч жителей Ново-Савиновского района и поселка Дербышки. Для недопущения такой ситуации приходится разворачивать работу на других участках, в связи с чем смещаются сроки завершения работ по реконструкции, — заявил он.

Участок коллектора по ул.Чистопольской от ул.Меридианной до ул.Бондаренко протяженностью 540 погонных метров уже введен в эксплуатацию. По проспекту Хусаина Ямашева проведена санация 240 из 850 погонных метров.



Участок коллектора по ул. Фатыха Амирхана на сегодняшний день промывают для последующей его санации. В зоне работы пересадили более 100 деревьев, построили и отремонтировали технологические колодцы, и смонтировали свыше 4 км временных перекачивающих трубопроводов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В реконструкции третьего Северного коллектора на всех участках задействовано свыше 120 человек и 50 единиц спецтехники и технологического оборудования.

Напомним, работы на третьем Северном коллекторе в Казани стартовали в феврале 2022 года. Работы разделили на три этапа. В октябре Андрей Егоров рассказывал, что коллектор при возрасте 37 лет, не дослужив до своего нормативного 50-летнего срока, уже имеет износ 100%. По его словам, это связано с ненадлежащим качеством используемых при строительстве материалов и воздействием агрессивной химической среды.



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Татьяна Демина