В 2027 году в Казани планируют отремонтировать самый дырявый канализационный коллектор

На километровом отрезке инженерного сооружения, принимающего стоки 1100 домов, за 2 года случилось 12 провалов

Фото: Максим Платонов

В Казани в 2027 году планируется отремонтировать самый «провальный» канализационный коллектор — на улице Технической, сообщил сегодня на сессии Казгордумы замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, коллектор диаметром 2 метра, к которому подключено более 1100 жилых домов, достиг 100-процентного износа:

— Буквально на протяжении одного километра улицы Технической там 12 провалов произошло только за последние два года. И хотя на самом деле все объекты, которые мы включаем в заявку на участие в бюджетных программах поддержки, первоочередные, это самый, наверное, проблемный канализационный коллектор. Он явно исчерпал свой ресурс, и мы очень рассчитываем, что в заявку он у нас войдет, и мы его будем делать.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в планах исполкома Казани — добиться ремонта и модернизации крышных котельных в жилых домах столицы РТ в рамках программы капремонта.

Инна Серова