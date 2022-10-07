Казанский «Водоканал» потратит более полумиллиона на средства индивидуальной защиты

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Казанское МУП «Водоканал» планирует закупить средства индивидуальной защиты на 583 тысячи рублей. Такую сумму предприятие готово выделить из собственных средств, выяснило «Реальное время».

В списке два шланговых аппарата с приводом «Противогаз ПШ-2-40-155» в комплекте с антистатичной привязью или его эквивалент. Он предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при работах в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, при деятельности в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +40°С, а также при работе на перепадах высот более 1,8 метра.

Закупает «Водоканал» и 150 комбинированных фильтров ДОТ про 600+ марки А2В2Е2К2АХР3RD. Он защищает от органических паров с температурой кипения выше 65°С, органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, аэрозолей.

В перечне указаны также два термостойких костюма — куртка и полукомбинезон, две ручные взрывозащищенные светодиодные фары ФР-ВС «Экотон-3» или их эквивалент. В списке также один трипод с лебедкой, предназначенный для подъема, спуска и удержания пользователей, занятых при проведении работ в канализационных колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых пространствах.

Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование и на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС. Поставить средства индивидуальной защиты необходимо в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.

Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

«Реальное время» также рассказывало, что «Водоканал», три четверти сетей которого находятся в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. С 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.

Кроме того, «Водоканал» выделил на услуги такси по перевозке своих сотрудников по Казани 3,17 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона рублей предприятие предусмотрело на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд.



На 481 тысячу рублей казанский «Водоканал» закупит телефоны с возможностью анонимного вызова и 60-сантиметровые мониторы. В список необходимой техники входят шесть системных блоков стоимостью по 24 тысячи рублей каждый с четырехъядерным процессором и SSD-накопителем объемом не меньше 240 Гб.

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Татьяна Демина