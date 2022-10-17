Мэр Казани о провалах на сетях «Водоканала»: «Количество аварий зашкаливает»

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» заявил, что количество аварий на сетях МУП «Водоканал» зашкаливает. При этом адресовать претензии из-за провалов на Третьем северном коллекторе он порекомендовал тем, кто его строил.

— Состояние коллектора — вопрос крайне болезненный для всех: и для нас, как для руководителей, которые отвечают за инфраструктуру города, и для населения, которое и проживает вокруг, и передвигается по тем трассам, дорогам, где идет ремонт. Количество аварий зашкаливает. Прошлый провал около «Татнефть Арены»... — заявил градоначальник, отметив, что «никто не ждал эти провалы».

Ильсур Метшин обратил внимание, что многие казанцы невольницы ситуацией и «оно понятно».

— Но его адресовать нужно тем, кто строил и обещал эксплуатировать 50 лет. «Водоканал» не та структура, которая с утра просыпается — «чем бы заняться?», — сказал он, добавив, что приходится работать с тем наследием, что досталось.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что 4,7 из 8 км третьего северного коллектора находятся в аварийном состоянии. На сегодняшний день продолжается реконструкция первого этапа на участке от Меридианной до ул. Бондаренко.



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Татьяна Демина