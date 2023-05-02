Казанский «Водоканал» выделит 48,5 млн рублей на реконструкцию участка водопровода по ул. Братьев Касимовых

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани МУП «Водоканал» планирует выделить из собственных средств 48,5 млн рублей на реконструкцию участка водопровода по ул. Братьев Касимовых. С подрядчиком предприятие намерено определиться в середине мая.

Реконструкция на участке водопровода по ул. Братьев Касимовых должна быть выполнена в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Требуемая гарантия на выполненные работы — 5 лет.

От подрядчика потребуется провести демонтаж, затрагивающий в том числе покрытия из асфальтобетона и колодцы, земляные работы. Предстоит ему и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб.

За нарушения правил охраны труда «Водоканал» может наказать подрядчика. Так, например, за отсутствие безопасных проходов к рабочим местам предусмотрен штраф в размере 2—5% от общей суммы договора, но не менее 50 тысяч рублей.

Напомним, за январь — март 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них две аварии произошли на ул. Братьев Касимовых.



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Татьяна Демина