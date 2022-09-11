В Казани «Водоканал» промывает коллектор после прорыва на улице Чистопольской

В Казани на третьем северном коллекторе образовался провал, в связи с чем произошла авария на улице Чистопольская. Об этом сообщает мэрия города.

Причина аварии — ветхость сетей. Сейчас на участке идут подготовительные работы, бригады МУП «Водоканал» ведут промывку коллектора. Они работают круглосуточно.

Фото: t.me/kzn_official

В мэрии Казани уточнили, что работы осложняются тем, что диаметр трубы — 1400 мм, а глубина залегания достигает 8 метров. Привлечены не только собственные силы «Водоканала», но и подрядные специализированные организации. На месте работают более 20 специалистов и более 10 единиц спецтехники.

Как сообщало вчера «Реальное время», в Казани напротив магазина «Леруа Мерлен» на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской прямо из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан», который затопил не только дорогу, но и подвалы домов на улицах Чистопольской и Четаева.



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Татьяна Леухина