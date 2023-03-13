В Казани на прочистку водостока из протоки Булак в Волгу требуется около 7 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов предупредил, что если не очистить водосток из протоки Булак в Волгу, то вода пойдет в озеро Кабан, что приведет к затоплению десятка домов. На решение проблемы требуется несколько миллионов рублей.



— Если весной уровень воды в протоке Булак будет выше 52 метров, то вода пойдет в озеро Кабан. Вода в озере Кабан поднимется и будут подтоплены около 20 частных домов, — предупредил он.

По его словам, на сегодняшний день уровень воды составляет 51,1 метра. Он пояснил, что воде из Булака в Волгу, а не в озеро Кабан, поможет переливаться прочистка водостока от песка. Это предотвратит подтопления.

Фердинант Тимурханов рассказал, что по факту нерабочего состояния водостока органами Поволжского управления Ростехнадзора выдано предписание на устранение нарушений. Работы планируют специалисты казанского МУП «Водоканал». Им требуется на эти цели около 7 миллионов рублей.

Напомним, в зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.



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Татьяна Демина