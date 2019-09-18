В Казани отмоют памятник Джалилю, а сквер Тукая выровняют после аварии
Исторический центр Казани приведут в порядок к Новому году
В излюбленных местах отдыха и прогулок горожан и гостей Казани ведутся ремонтные работы. Например, пешеходы заметили, что в сквере Габдуллы Тукая ограничили движение. Неприглядна и площадь 1 Мая у памятника Мусе Джалилю. «Реальное время» разбиралось, кто и какие работы проводит на улицах исторического центра столицы Татарстана.
Предписание о ремонте городской комитет получил два года назад
Самым посещаемым местом в Казани, пожалуй, является Кремль. Перед главным входом у Спасской башни ремонтируют памятник Мусе Джалилю, который установили в 1960-е годы. Сведения о последней его реконструкции отсутствуют. Балансодержатель скульптуры, Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, в 2017 году получил предписание надзорного органа (а именно — Министерства культуры РТ) о необходимости его ремонта.
Заказчиком реконструкции является городской Комитет внешнего благоустройства. А идет она под контролем Комитета по охране объектов культурного наследия РТ.
— Контракт по ремонту памятника заключили 30 апреля, но фактически к выполнению работ на объекте приступили только в начале сентября, было длительное согласование работ с Комитетом по охране объектов культурного наследия РТ, — комментирует Дамир Шайхутдинов.
Чиновник рассказал, что сейчас у памятника перебирают гранитные широкоформатные плиты и камни постамента, чтобы исключить его деформацию. Основание постамента усилят, а сломанные плиты заменят. Скульптуру очистят от грязи.
Шайхутдинов пояснил, что «требования к качеству работ и материалов предусматривает законодательство, ссылки на ГОСТ и законы, на которые опирается подрядчик, приведены в заключенном с ним контракте». Подрядчик, специализированная организация ТСНРУ, применяет современные технологии,которые позволяют проводить работы и при отрицательных температурах. Кроме того, компания несет гарантийные обязательства. По плану, реконструкцию объекта завершат до 30 декабря.
«Водоканал» наведет порядок после себя
Другая часть центра города — сквер Габдуллы Тукая — тоже попала в руки строителей. Часть территории отгородили забором. В этом месте, как выяснило «Реальное время», устраняют последствия аварии. Провалы грунта и тротуара образовались там, где проходит канализационный коллектор. Масштабы аварии специалистам только предстоит оценить.
— Просадка произошла недавно, требовалось время, чтобы подготовить объект к работе. Будем обследовать этот участок, надо вскрыть и определить состояние коллектора, — рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела планирования и подготовки ремонта МУП «Водоканал» Ирек Камилов. — Просадка тротуара маловероятна без повреждения коллектора, скорее всего, имеет место порыв трубы. Когда выроем котлован, будет ясно, какой длины отрезок надо заменить.
По словам специалиста, «Водоканал» заключил договор с Институтом археологии Академии наук РТ. Разработаны специальные проекты по обеспечению сохранности сквера и памятника Тукаю.
По словам Камилова, организация следует требованиям документа с исторической точки зрения, а также обязуется не нарушить городскую среду. Все поднимаемые элементы, плиты пронумерованы. На завершающем этапе работы «Водоканал» приведет сквер в первоначальный вид. Срок окончания работ намечен на 30 декабря.
— А что сделаешь с погодой? Мы работаем в любых условиях. Постараемся справиться с объемом в короткие сроки, раньше намеченных, — заверил Ирек Камилов.
комментарии
Два знаковых памятника знаковым людям Казани.
Удачи.