В Казани отмоют памятник Джалилю, а сквер Тукая выровняют после аварии

Исторический центр Казани приведут в порядок к Новому году

Фото: Максим Платонов

В излюбленных местах отдыха и прогулок горожан и гостей Казани ведутся ремонтные работы. Например, пешеходы заметили, что в сквере Габдуллы Тукая ограничили движение. Неприглядна и площадь 1 Мая у памятника Мусе Джалилю. «Реальное время» разбиралось, кто и какие работы проводит на улицах исторического центра столицы Татарстана.

Предписание о ремонте городской комитет получил два года назад

Самым посещаемым местом в Казани, пожалуй, является Кремль. Перед главным входом у Спасской башни ремонтируют памятник Мусе Джалилю, который установили в 1960-е годы. Сведения о последней его реконструкции отсутствуют. Балансодержатель скульптуры, Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, в 2017 году получил предписание надзорного органа (а именно — Министерства культуры РТ) о необходимости его ремонта.

— Плоскость постамента была деформирована, имелись широкие трещины на стыках плит, наблюдалось ежегодное «расползание» облицовки постамента, — отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» начальник отдела содержания и благоустройства городского комитета Дамир Шайхутдинов.

Заказчиком реконструкции является городской Комитет внешнего благоустройства. А идет она под контролем Комитета по охране объектов культурного наследия РТ.



— Контракт по ремонту памятника заключили 30 апреля, но фактически к выполнению работ на объекте приступили только в начале сентября, было длительное согласование работ с Комитетом по охране объектов культурного наследия РТ, — комментирует Дамир Шайхутдинов.

Чиновник рассказал, что сейчас у памятника перебирают гранитные широкоформатные плиты и камни постамента, чтобы исключить его деформацию. Основание постамента усилят, а сломанные плиты заменят. Скульптуру очистят от грязи.

Шайхутдинов пояснил, что «требования к качеству работ и материалов предусматривает законодательство, ссылки на ГОСТ и законы, на которые опирается подрядчик, приведены в заключенном с ним контракте». Подрядчик, специализированная организация ТСНРУ, применяет современные технологии,которые позволяют проводить работы и при отрицательных температурах. Кроме того, компания несет гарантийные обязательства. По плану, реконструкцию объекта завершат до 30 декабря.

Провалы грунта и тротуара образовались там, где проходит канализационный коллектор. Фото Максима Платонова

«Водоканал» наведет порядок после себя

Другая часть центра города — сквер Габдуллы Тукая — тоже попала в руки строителей. Часть территории отгородили забором. В этом месте, как выяснило «Реальное время», устраняют последствия аварии. Провалы грунта и тротуара образовались там, где проходит канализационный коллектор. Масштабы аварии специалистам только предстоит оценить.

— Просадка произошла недавно, требовалось время, чтобы подготовить объект к работе. Будем обследовать этот участок, надо вскрыть и определить состояние коллектора, — рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела планирования и подготовки ремонта МУП «Водоканал» Ирек Камилов. — Просадка тротуара маловероятна без повреждения коллектора, скорее всего, имеет место порыв трубы. Когда выроем котлован, будет ясно, какой длины отрезок надо заменить.

По словам специалиста, «Водоканал» заключил договор с Институтом археологии Академии наук РТ. Разработаны специальные проекты по обеспечению сохранности сквера и памятника Тукаю.

По словам Камилова, организация следует требованиям документа с исторической точки зрения, а также обязуется не нарушить городскую среду. Все поднимаемые элементы, плиты пронумерованы. На завершающем этапе работы «Водоканал» приведет сквер в первоначальный вид. Срок окончания работ намечен на 30 декабря.

— А что сделаешь с погодой? Мы работаем в любых условиях. Постараемся справиться с объемом в короткие сроки, раньше намеченных, — заверил Ирек Камилов.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов