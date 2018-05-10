Абдулхаков Рустам Рифгатович
Общая информация
Генеральный директор АО «Казэнерго», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
2008 — 2009 гг. — председатель Союза молодых предпринимателей РТ.
2010 г. — директор МУП «Организатор пассажирских перевозок».
2010 — 2016 гг. — директор МУП «Казгорсвет».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С марта 2016 г. — генеральный директор АО «Казэнерго».
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 162
- Телефон: +7(843) 211-17-17
- Email: abdulhakov.rustam@yandex.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018