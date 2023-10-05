В двух районах Казани частично отключат воду на сутки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Авиастроительном и Московском районах Казани частично отключат воду. Как предупредили в «Водоканале», это связано с проведением работ по подключению СИЗО к водопроводу по улице Гудованцева.

Воды не будет с 9.00 10 октября до 9.00 11 октября по следующим адресам:

Гудованцева, четные номера домов от 2 до 110, нечетные номера домов от 21 до 51;

Беломорская, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 69 корп.1, 69/1, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 180А, 192, 194, 196/2, 198, 200, 202, 204, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 226, 238 корп.1; 242а, 246а, 252а;

Химиков, четные номера домов — 10, 10 корп.1; 18, 20, 28а, 40, 48, нечетные номера домов от 19 до 65;

Бестужева, четные номера домов от 72 до 110, нечетные номера домов (все);

Бадаева, четные номера домов от 26 до 58, нечетные номера домов от 17 до 49/88;

Пятигорская, четные номера домов от 26/21 до 90/50, нечетные номера домов от 79/20 до 129/48;

С. Перовской, четные номера домов от 94/7 до 150а, нечетные номера домов от 95/33 до 115;

Шатурская, четные номера домов от 226Б до 252, нечетные номера домов от 279а до 321/20;

1-я Пермская, 2-я Пермская, Серафимовича, Петлякова, Зелинского, 1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская, Ив. Федорова, В. Котика, Моисеева, С. Ковалевской, Рижская, Котовского (все дома).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На время отключения водоснабжения по заявкам жителей могут разместить автоцистерны с водой. Их будут принимать по телефону: +7(843)231-62-60.

В июне казанский «Водоканал» планировал потратить на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к новому следственному изолятору на Гудованцева в Московском районе города 95,5 млн рублей. Работу нужно было выполнить в течение трех месяцев после заключения договора.



Напомним, что новый следственный изолятор в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей). СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани.

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Айрат Назипов