Казанский «Водоканал» потратит на покупку бумаги 1,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанское МУП «Водоканал» направит 1,2 млн рублей на покупку бумаги формата А3 и А4. Как выяснило «Реальное время», предприятие выделит эту сумму из собственных средств.

Руководство «Водоканала» заказало 4 тысячи пачек бумаг формата А4 для офисной техники. В каждой из них должно быть не меньше 500 листов. Бумаги формата А3 заказано куда меньше — всего 20 пачек. Как и в предыдущем случае, в каждой из них должно быть как минимум 500 листов.

Потенциальный поставщик должен доставить бумагу на склад предприятия до 31 января 2024 года. Начать поставку он обязан в течение 10 календарных детей с момента заключения договора.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, «Реальное время» писало, что казанское МУП «Водоканал» планировало направить 16,9 миллиона рублей на оказание услуг по обслуживанию своих потребителей. На организацию и обеспечение питанием работников аварийных бригад предприятие выделило 2,7 миллиона рублей из собственных средств.



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Айрат Назипов