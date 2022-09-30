Казанский «Водоканал» потратит 703 тысячи на восстановление газона и кустарников на площади Тысячелетия

Казанское МУП «Водоканал» потратит 703 тысячи рублей на восстановление газона, кустарников и многолетников на территории площади Тысячелетия. Такую сумму предприятие готово выделить из собственных средств, выяснило «Реальное время».

Работы требуется выполнить в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. В его стоимость включены стоимость оборудования, материалов, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех материалов, транспортные расходы, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

Планируется выполнить пересадку десяти деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м, посев партерных, мавританских и обыкновенных газонов, а также уход за цветниками из многолетников.

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

За нарушение правил охраны труда «Водоканалом» предусмотрены штрафы. Так, за допуск работников к работе без проведения вводного инструктажа у заказчика грозит 5 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в середине апреля в Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого пришлось отключить водоснабжение для 94 многоквартирных домов, трех детских садов и четырех школ. Из-за со скопления воды на площади Тысячелетия также приостановлено движение троллейбусного маршрута №2. Аварию устранили на следующий день.

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Татьяна Демина