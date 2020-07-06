Вывоз мусора для регионов Поволжья за 5 лет подорожал в 10 раз, другие тарифы ЖКХ — на 20%

Марийцы по-прежнему платят за горячую воду больше, чем остальные жители ПФО. А с кировчан вообще дерут три шкуры

Фото: Олег Тихонов

С 1 июля 2020 года большинство тарифов ЖКХ вновь выросли в крупнейших городах Поволжья на 3-4%. За 5 лет холодная и горячая вода, тепло и т. д. подорожали на 20%. Аналитическая служба «Реального времени», отметив, что сильнее всего за год выросли тарифы на вывоз мусора (сразу на треть), выяснила, что во многих регионах переработка ТБО подорожала с 2015 года аж в 10 раз. При этом в Казани еще не самые высокие коммунальные тарифы — дороже, чем у соседей, здесь только электричество.

Холодная вода для казанцев за 5 лет подорожала на 20%

С 1 июля 2020 года в очередной раз повышаются тарифы ЖКХ. В первую очередь на питьевую холодную воду. За 5 лет в Казани тариф на холодную воду у главного поставщика МУП «Водоканал» вырос на 20% — в 2015 году он составлял лишь 17,69 рубля за кубометр. Во втором полугодии казанцы будут платить уже по 21,42 рубля, что на 4% больше, чем в первом.

Впрочем, в Уфе водный тариф вырос за 5 лет вообще на четверть, до 26,45 рубля. При этом в зависимости от поставщика тарифы в столице Татарстана «плавают» от 19,02 рубля за кубометр (у клиентов ООО «Теплоснабсервис») до 56,22 рубля за кубометр. Для жителей «Салават купере» он меньше — 21,38 рубля за кубометр, для потребителей села Шеланги Вехнеуслонского района больше — 36,35 рубля.

Казанские тарифы одни из самых низких среди столиц регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Ниже, например, у соседей в Йошкар-Оле (поставщик — МУП «Водоноканал») — всего 18,49 рубля за кубометр (примерно столько же казанцы платили 3 года назад), здесь они тоже за 5 лет выросли на 21%, а с первого полугодия 2020 года — на 4%.

Отдельно отметим льготные водные тарифы для расположенной в Марий Эл воинской части, которая получает воду по совершенно бросовым ценам — всего за 5,72 рубля на кубометр. Низкие тарифы и в Чебоксарах (поставщик — АО «Водоканал») — чуваши платят лишь 19,49 рубля, зато за 5 лет питьевая вода для них подорожала в 1,5 раза (когда-то они платили всего 13,4 рубля за кубометр).

Тарифы на холодную воду в регионах ПФО, II полугодие 2020 года

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2020-31.12.2020 Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.01.2020-30.06.2020 Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2019-31.12.2019 Холодная Питьевая вода, руб./куб. м. 01.01.2019-30.06.2019 Холодная Питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2018-31.12.2018 Холодная Питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018 Холодная Питьевая вода, руб./куб.М 01.07.2017-31.12.2017 Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.01.2017-30.06.2017 Холодная Питьевая вода, 01.07.2016-31.12.2016 Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.01.2016-30.06.2016 Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2015-31.12.2015 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань МУП «Водоканал» 21,42 20,59 20,59 19,97 19,64 18,84 18,84 18,08 18,08 17,69 17,69



Филиал "Казанский" ОАО "Славянка",

потребители Лаишевского,

Высокогорского муниципальных

районов, города Зеленодольска, города

Казани









- - - - - 26,46



ООО «Карсар» 56,22 56,21 56,21 54,84 53,93 52,23 52,23 50,66 50,66 49,55 49,55



ООО "Теплоснабсервис" 19,02 18,78 18,78 18,19 17,89 17,22 17,22 17,22 17,45 16,76 16,76



Евгений Храмов: РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно- коммунального хозяйства", в т.ч. для муниципального образования г. Казань Федеральное государственное бюджетное

учреждение "Центральное жилищно-

коммунальное управление", потребители

муниципального образования г. Казань 31,82 31,1 31,1 30,37 29,86 28,65 28,65 27,67 27,67 26,46 26,46



ООО "РСК" - - - - - - - - 13,63 13,63 -



ООО "РСК", потребители жилого района

"Салават купере" 21,38 20,56 20,56 19,97 19,64 18,83 18,83 18,08









ПАО "Казаньогрсинтез", потребители с.

Шеланга Верхнеуслонского муниципального

района 36,35 35,22

















Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МУП «Водоканал» 18,49 17,78 Евгений Храмов: 98 т от 17.12.2018 17,78 Евгений Храмов: 98 т от 17.12.2018 17,34 17,05 16,4 16,4 15,89 15,89 15,26 15,26



ОАО «Стройкерамика» 24,49 23,88 Евгений Храмов: 103т от 17.12.2018 23,88 Евгений Храмов: 103т от 17.12.2018 23,28 22,89 22,11 22,11 21,28 21,28 20,41 20,41



ОАО "Славянка" - - - - - - - -



21,32



ФГКУ "Войсковая часть 95504" 5,72 5,56 Евгений Храмов: 92т от 17.12.2018 Освобождены от НДС 5,56 Евгений Храмов: 92т от 17.12.2018 Освобождены от НДС 5,26 5,26 5,06 5,06 4,84 4,84 4,64 4,64



ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") 29,94 28,93 Евгений Храмов: Приказ 113т от 17.12.2018 28,93 Евгений Храмов: Приказ 113т от 17.12.2018 28,13 27,66 26,61 26,61 25,46 22,22 21,32 - Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 25,8 25,04 Евгений Храмов: приказ 183 25,04 Евгений Храмов: приказ 183 24,6 24,2 23,29 23,29 22,57 22,57 21,12 21,12



ОАО «МордовАгроМаш» - - - - - - - - - - 20,01



ОАО "Лисма" - - - - - - - - - - 6,78



ООО "ЖЭК" - - - - - - - - - - 11,80



для Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на питьевое водоснабжение

для потребителей, находящихся в границах следующих населенных пунктов Республики Мордовия: г.о. Саранск Настя: № 180 36,11 34,72 Евгений Храмов: Приложение 3 к приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 180 34,72 Евгений Храмов: Приложение 3 к приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 180 33,88













Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП "Уфаводоканал" Евгений Храмов: 787 26,45 25,68 Евгений Храмов: № 741 25,68 Евгений Храмов: № 741 25,43 25 23,77 23,77 22,21 22,21 21,16 21,16



ОАО "Международный аэропорт "Уфа" Евгений Храмов: 371 от 19.11.2019 37,66 36,56 Евгений Храмов: № 669 36,56 Евгений Храмов: № 669 35,94 35,34 33,43 33,43 31,47 31,47 29,97 29,97



ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" Евгений Храмов: 439 12,43 12,07 Евгений Храмов: Постановление 505 12,07 Евгений Храмов: Постановление 505 11,87 12,7 12,5 12,5 11,74 11,74 11,19 11,19



ОАО "Славянка" (население) - - - - - - - - - - 21,16



Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" Евгений Храмов: 465 17,35 16,98 Евгений Храмов: 369 16,98 16,66 16,38 15,79 15,79 14,89 14,89 14,18 14,18



ООО КХ "Авдон" от МУП "Уфаводоканал" Постановление: № 809 35,14 34,12 34,12 33,55 32,99 29,1









Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска "Ижводоканал" Евгений Храмов: от 1О декабря 2019 года NQ26/32 25,96 19,97 19,97 19,39 19,07 18,16 18,16 13,97 13,97 13,43 13,43



АО «ДП «Ижевское» Евгений Храмов: 13,41 без ндс. Добавил 20% НДС 16,092 Евгений Храмов: 13,13 руб без НДС; добавил НДС 20%; приказ 18/26 от 20 нояб. 2018 15,756 Евгений Храмов: 13,13 руб без НДС; добавил НДС 20%; приказ 18/26 от 20 нояб. 2018 15,756 Евгений Храмов: 12,83 (без НДС) приказ 20 нояб. 2018 № 18/26 15,1394 15,1394 Евгений Храмов: 12,46 без НДС 14,7 14,7 14,13 14,13 13,37 13,37



ООО "Уютный дом" Евгений Храмов: от 20 августа 2019 года № 16/15 10,13 9,91 Евгений Храмов: НДС не обл упрощенка; приказ 18/27 от 20 ноября 2018 9,91 9,72 9,72 9,43













АО "Ижевский электомеханический завод "Купол" Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года № 23/33 17,54 16,92 16,92 16,52 16,25 15,91









Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары АО «Водоканал» 19,49 18,46 18,46 18,08 17,79 17,13 17,13 16,74 16,74 13,39 13,39 Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО "НОВАЯ ГОРОДСКАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ"

: 405-в 33,03 33,03 Евгений Храмов: 400-в 33,03 33,03 32,48 31,63 31,63 30,41 30,41 24,11 с 01.08.2015 по 30.06.2016 - 30,41 руб./куб. м 24,11 с 01.08.2015 по 30.06.2016 - 30,41 руб./куб. м



АО "Новомет-Пермь" : 105-в 39,6 38,3 Евгений Храмов: 135-в 38,3 37,12 36,5 35,21









Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ОАО "Нововятский механический завод" Евгений Храмов: Решение 41/32-кс-2020 от 19.11.2019 48,89 42,78 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 27.11.2018 № 42/39-кс-2019 42,78 40,34 Евгений Храмов: 39/47 39,67 37,93 37,93 34,36 34,36 32,19 32,19

Евгений Храмов: Михаил Иванович

ЗАО "Заречье" Евгений Храмов: Решение 41/38-кс-2020 от 19.11.2019 28,08 26,21 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 04.12.2018 № 43/36-кс-2019 26,21 24,67 24,26 23,09 23,09 22,23 22,23 17,48 17,48



ОАО "Нововятский лыжный комбинат" - - Евгений Храмов: слияние с фанерным заводом - - Евгений Храмов: 46/77 26,57 24,87 24,87 23,38 23,38 21,82 21,82

Евгений Храмов: Михаил Иванович

МУМП "Лянгасово" передали в водоканал

53,37 51,92 53,37 51,92 51,92 49,12 49,12 46,72 46,72



КОГКУЗ "Кировская обл. психиатр. больница им.В.М. Бехтерева" передали в водоканал

Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/39-кс-2019 16,78 16,4 Евгений Храмов: 41/55 19,12 17,3 17,3 16,78 17,02 16,06 16,06



МУП "Водоканал" Евгений Храмов: от 10.12.2019 № 44/55-кс-2020 34,56 33,85 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/40-кс-2019 33,85 30,28 Евгений Храмов: 44/51 29,77 29,57 29,57 28,37 28,37 26,17 26,17



МУП "Водоканал" 70,344 70,344





















МУП "Водоканал" 33,66 33,66





















МУП "Водоканал" 54,852 54,852





















МУП "Водоканал" 29,124 28,38





















ООО "Водоснабжение" : 43/36-кс-2020 27,36 24,5 - - - - - - 21,36 20,88 20,88



ООО "РЭП "Костино" - - слияние с МУП "Водоканал"

Евгений Храмов: 39/43 от 31.10.2017 49,79 49,79 53,5 53,16 53,16 51,50 51,50



ОАО "РЖД" Приложение № 2 к решению правления РСТ Кировской области от 26.11.2019 № 42/36-кс-2020 147,65 144,71 150,35 83,72 82,33 79,44 88,46 87,93 87,93 83,93 83,93



МУП "Нововятский "Водоканал" - - слияние с МУП "Водоканал"

Евгений Храмов: от 12.12.2017 № 45/50-кс-2018 32,19 31,28 32,96 31,06 31,06 26,67 26,67



ОАО "Кировские коммунальные системы" - - 28,42 27,65 27,19 26,43 26,43 25,43 25,43 23,92 23,92



АО "ГУ ЖКХ" - - - - - - - - 108,81 103,85 65,62



ООО "Теплоснабжающая компания" - - - - - - - - 20,39 18,83 18,83



«Кировский автодорожный техникум» Евгений Храмов: Решение 40/29-кс-2020 от 12.11.2019 35,75 33,42 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/77-кс-2019 33,42 33,17 Евгений Храмов: 39/44 32,62 31,52 31,52 30,44 30,44 28,70 28,70



ООО "ЭК НЛПК" - - - - - - - - 39,66 38,88 38,88



ЖСК «Доверие» - - - - - - 13,23 12,78 12,78 12,78 16,65 Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ООО "Заводские сети" 10,43 10,12 10,12 9,91 9,75 9,38 9,38 8,96 - - 8,96



ОАО "Нижегородский Водоканал" 20,95 19,04 18,93 18,29 18,29 17,61 17,61 16,58 16,58 15,66 15,66 Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург



























ООО "Оренбург Водоканал" Евгений Храмов: 326-в 27,9 27,9 27,9 27,46 27 26,34 26,34 25,32 25,32 24,56 24,56



Евгений Храмов: Устанавливает им город АО "Производственное объединение "Стрела" Евгений Храмов: 3723-п от 20.12.2019 14,92 14,4 Евгений Храмов: 14,4 14,11 13,87 13,33 13,33 12,88 12,88 12,50 12,50



Евгений Храмов: устанавливает им город ООО "Промсервис 2000" Евгений Храмов: 3723-п от 20.12.2019 16,5 16,33 Евгений Храмов: 16,33 16,01 15,74 15,14 15,14 14,63 14,63 14,20 14,20



Евгений Храмов: устанавливает им город ОАО "Завод бурового оборудования" Евгений Храмов: 3723-п от 20.12.2019 18,19 17,56 Евгений Храмов: 17,56 17,21 16,92 16,27 16,27 15,72 15,72 15,27 15,27



ФГБУ "ЦЖКУ" (ранее - АО "ГУ ЖКХ") Евгений Храмов: от 10.12.2018 №173-в, 28.11.19 240-в 36,61 35,89 35,89 34,96 34,96 33,43 33,43 32,3 32,30 31,36 - Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО "Горводоканал" 26,34 25,72 25,72 25,28 24,86 24,17 24,17 23,71 23,71 21,17 21,17



ЛПУ "Санаторий имени С.М. Кирова" - - - - -





9,99 9,27 9,27



ОАО РЖД 41,28 39,86 39,86 38,94 38,29 36,85 36,85 35,12 35,12 33,29 33,29



ООО "Комэнерго" 26,3 25,39 25,39 24,77 24,77 23,9 23,9 22,77 22,77 21,76 21,76



Пензенский центр ОВД филиала "Аэронавигация

Центральной Волги" 16,21 15,66 15,66 15,07 14,82 14,02 14,02 13,44 13,44 12,69 12,69



ФКУ ИК-4 УФСИН России - -



9,79 9,21 9,21 8,84 8,84 8,35 8,35



ФКУ ИК-8 УФСИН России - - - - - - - - 12,24 11,67 11,67 Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 35,08 31,6 Евгений Храмов: Приказом №922 от 18.12.2018 Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области тарифы на товары и услуги 31,6 28,21 27,74 26,7 26,7 26,17 24,63 22,73 22,73



ОАО «Международный аэропорт „Курумоч“ - - Евгений Храмов: Приказ № 521 от 28.11.2018 - - Евгений Храмов: Приказ № 880 от19.01.2017 28,6858 27,5884 27,5884 26,373 26,37 25,30 18,99



Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» 44,38 42,92 Евгений Храмов: Приказ 831 от 14.12.2018 42,92 42,08 Евгений Храмов: Приказ 698 41,38 38,67 38,67 36,6 36.6 35,09 35,09



ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны 578 40,32 39,52





















АО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») Евгений Храмов: 324 38,36 38,15 Евгений Храмов: приказ 500 от 23.11.2018 38,15 37,42 Евгений Храмов: приказ 538 36,79 35,97 35,97 34,69 34.69 33.31 33.31



ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» 28,33 27,41 Евгений Храмов: Приказ 544 от 29.11.2018 27,41 26,88 Евгений Храмов: Приказ 531 26,43 25,43 - - - - 22,68



АО "РКЦ "Прогресс" (ЛОЦ "Космос") Самара 37,28 36,07 Евгений Храмов: Приказ 771 от 12.12.2018 36,07 35,36 Евгений Храмов: Приказ 761 34,77 33,49 33,49 32,19 32.19 30,86 30,86



МП г. Самары «Самараводоканал» городской округ Самара Евгений Храмов: 705 19,7 19,36





















МП г. Самары «Самараводоканал» п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара Евгений Храмов: 13 28,93 28,09 Евгений Храмов: Приказ 869 от 18.12.2018 28,09 27,55 Евгений Храмов: Приказ 832 27,09 26 26 25,08









АО «Водные технологии" Евгений Храмов: 625 33,89 30,43 Евгений Храмов: Приказ 896 от 18.12.2018 30,43 29,83 Евгений Храмов: Приказ 882 29,33 28,21 28,21 25,89 25.89 24,83 24,83 Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов МУП «Саратовский коммунальный комплекс» Евгений Храмов: от 10 декабря 2019 года № 42/50 32,62 31,49 31,49 30,88 30,88 29,78 29,78 28,67 - 27,51 27,51



АО "ГУ ЖКХ" - - - - - 22,74 22,74 21,89 21,89 21,05 21,05



ООО

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

(ранее - ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») 16,21 15,65 15,65 13,97 13,74 12,84 12,84 12 12,00 9,72 9,72



Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» Евгений Храмов: от 26 ноября 2019 года № 39/31 43,48 42,07 42,07 41,26 40,57 39,13 39,13 37,67 37,67 36,16 36,16



МУПП "Саратовводоканал" - - - - Евгений Храмов: 69/29 от 20 дек 2017 24,38 21,36 21,36 20,56 20,56 19,73 19,73



ООО "Саратовэнергонефть" 32,33 30,98 31,79 29,88 29,88 27,02 27,02 26,02 26,02 23,92 23,92



ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» 24,79 23,93 23,93 23,47 23,08 20,84 20,84 20,07 20,07 19,30 19,30



ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 года № 44/44 37,1 35,54 35,54 34,56 33,98 31,54 31,54 30,36 30,36 28,13 28,13



ООО «Концессии водоснабжения –

Саратов», 26,02 25,1 25,1 24,79 24,38 22









Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск МУП "Ульяновскводоканал" 24,53 24,53 24,59 24,53 24,12 23,19 23,19 21,84 21,84 20,60 20,60



ОАО "РЖД" Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" 40,82 39,6 39,6 38,83 38,18 36,93 36,93 35,58 35,58 34,11 34,11



АО "Тепличное" 14,9 14,54 14,54 14,27 14,03 13,57 13,57 13,12 13,12 12,58 12,58



АО "Авиастар-СП" (обособленное структурное подразделение "Международный Аэропорт "Ульяновск-Восточный") - - - - 45,18 43,8 43,8 42,48 42,48 42,48 42,48



АО "ГУ ЖКХ" от АО "Авиастар-СП" (ОСП "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный") - - - - - - 46,63 44,89 44,89 43,05 43,05



ОАО "Комета" 32,82 32,21 32,21 31,62 31,09 30,17 30,17 29,54 29,54 29,10 28,51

Как у Олега Дерипаски холодная вода «для своих» дешевле, чем для остальных нижегородцев

Для нижегородцев холодная питьевая вода за пятилетку подорожала тоже существенно, на треть, с 15,6 рубля до 20,9 рубля за кубометр, и нынешнее увеличение тарифов для них также существеннее, чем для казанцев — тариф вырос только на 10%. Отметим и здесь завидно-низкий тариф у поставщика ООО «Заводские сети», всего 10,4 рубля за кубометр. А ларчик открывается просто: компания входит в ООО «ЕвроСибЭнерго», которая принадлежит En+ Group Олега Дерипаски, и главными клиентами «Заводских сетей» являются предприятия «Группы ГАЗ» (ОАО «ГАЗ»), которая тоже принадлежит Дерипаске через ООО «Русские машины».

Похожая ситуация, например, в Саратовской области с низкими тарифами «Лукойл-Волгоградэнерго» — 16,21 рубля за кубометр для «дочек» компании Вагита Аликперова, при том что обычные саратовцы платят по 32,62 рубля. Льготные тарифы, которые устанавливает город, у оренбуржских АО ПО «Стрела», работающего на оборонку, 14,9 рубля, «Промсервис 2000» — 16,5 рубля, ОАО «Завод бурового оборудования» — 18,19 рубля. Тогда как обычные жители Оренбурга будут платить 27,9 рубля за кубометр.

Самая дорогая питьевая вода в Самаре, основной поставщик которой ООО «Самарские коммунальные системы». Он продает ее жителям по 35 рублей за кубометр. При этом для самарцев вода за 5 лет подорожала в 1,5 раза, и с 1 июля тарифы на воду для них выросли на 11%, а не на 4%, как в Казани.

В отличие от холодной воды, среди поставщиков горячей — более высокая конкуренция, отсюда такой разброс тарифов по городам ПФО. Фото amic.ru

Марийцы по-прежнему платят за горячую воду больше, чем остальные жители ПФО

Тарифы на горячее водоснабжение в закрытых системах с 1 июля тоже вырастут, для жителей Казани — на 3%, с 2015 года тепло выросло в цене на 20%. Причем, в отличие от холодной воды, среди поставщиков горячей — более высокая конкуренция, отсюда такой разброс тарифов по городам ПФО.

Даже в столице Татарстана в зависимости от поставщика он колеблется от 1,5 тыс. рублей за Гкал для клиентов ООО «Теплоснабсервиса» до 1,855 тыс. для потребителей АО «Казэнерго». Отметим, что обе компании в целом убыточны: «Теплоснабсервис» в 2017—2018 годах показывал убытки в 2—6 млн рублей, а «Казэнерго» закрыло 2019 год с убытком в 110 млн рублей.

По-прежнему, одни из самых высоких тарифов за горячую воду в соседней Марий Эл (напомним, это была одна из причин «полетевшей головы» Леонида Маркелова в силу коррупционной составляющей).Так, ООО «Марикоммунэнерго» (принадлежит правительству региона) подает тепло жителям Йошкар-Олы за 4,8 тыс. рублей за Гкал. И это еще меньше, чем в маркеловские времена, когда приходилось платить и по 5,5 тыс. Также 1 июля 2020 года тарифы на горячую воду для марийцев выросли существеннее, чем для казанцев — сразу на 8,7%. В соседней Мордовии, например, тарифы вполне «казанские»: 1807,6 рубля. Впрочем, у марийцев есть еще один крупный поставщик — МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», предоставляющее горячую воду за 2 тыс. рублей.

Тарифы на горячую воду в регионах ПФО, II полугодие 2020 года

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2020-31.12.2020 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2020-31.12.2020 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2020-30.06.2020 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2020-30.06.2020 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2019-31.12.2019 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2019-30.06.2019 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2017-31.12.2017 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2017-30.06.2017 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2017-30.06.2017 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2016-31.12.2016 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2016-31.12.2016 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2016-30.06.2016 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2016-30.06.2016 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2015-31.12.2015 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2015-31.12.2015 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань АО "Казэнерго" 21,42 1855,97 20,59 1799,56 20,59 1799,56 19,97 1766,98 19,64 1737,53 18,84 1678,77 18,84 1678,77 18,08 1614,24 18,08 1 614,24 17,69 1 544,73 17,69 1 544,73



Евгений Храмов: РАНЕЕ - ОАО "Генерирующая компания", потребители муниципального образования "г.Казань" АО "Татэнерго", потребители

муниципального образования "г.Казань" 21,42 1809,7 20,59 1741,49 20,59 1741,49 19,97 1691,38 19,64 1670,07 18,84 1603 18,84 1626,81 18,08 1564,25 18,08 1 564,25 17,69 1 504,26 17,69 1 504,26



Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению -

структурного подразделения

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" 21,42 1541,9 20,59 1485,79 20,59 1485,79 19,97 1451,66 19,64 1427,47 18,84 1423,93 18,84 1423,93 18,08 1369,87 18,08 1 369,87 17,69 1 310,91 17,69 1 310,91



ООО "Теплоснабсервис" 19,02 1504,8 18,78 1476,84 18,78 1571,09 18,19 1525,51 17,89 1500,09 17,22 1442,4 17,22 1442,4 17,22 1386,89 17,45 1 386,89 16,76 1 327,16 16,76 1 327,16



Евгений Храмов: РАНЕЕ - ООО Управляющая компания "ПРОСТО МОЛОКО" - филиал "Казанский молочный комбинат" ООО "Казанский молочный комбинат" 21,42 1541,88 20,59 1497,07 20,59 1497,07 19,97 1453,46 19,64 1429,24 18,84 1374,29 18,84 1374,29 18,08 1321,43 18,08 1 321,43 17,69 1 265,74 17,69 1 265,74



Евгений Храмов: РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно- коммунального хозяйства" Федеральное государственное бюджетное

учреждение "Центральное жилищно-

коммунальное управление" Министерства

обороны Российской Федерации -

-

-





19,64 1804,33 18,84 1734,98 18,84 1779,62 18,08 1711,08 18,08 1 711,08 17,69 1 645,06 17,69 1 645,06



АО Холдинговя компания "Татнефтепродукт" - филиал "Казаньнефтепродукт" 21,42 1781,41 20,59 1726,04 20,59 1726,04 19,97 1683,02 19,64 1654,97 18,84 1591,32 18,84 1591,32 18,08 1530,02 18,08 1 530,02 17,69 1 464,53 - -



ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" -

-













н/д н/д - - - - - - - - 17,69 1 645,06



ПАО "Казанский вертолетный завод" -

-

-





19,64 1528,01 18,84 1501,07







http://kt.tatarstan.ru/file/File/%D0%93%D0%92%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf













ООО "Карсар" 56,22 1726,31 56,21 1702,58 56,21 1702,58 54,84 1666,26 53,93 1638,49 52,23 1577,78







http://kt.tatarstan.ru/file/File/%D0%93%D0%92%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(3).pdf









Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МП "Троллейбусный транспорт" - - - - - -







107,27 - 105,34 - 102,07 - 102,07 - 98,14 - 98,14 -



МП "Троллейбусный транспорт" - - - - - -



17,05 2 089,90 16,4 2 022,04 16,4 2 022,04 15,89 1963,17 15,89 1 963,17 15,26 1 898,62 15,26 1 898,62



МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 18,49 2 026,88 17,78 1 950,49 Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 17,78 Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 1950,49 Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 17,34 Евгений Храмов: 158т от 18.12.2018 1912,4 17,05 1 880,53 16,41 1 820,06 16,41 1 820,06 15,89 1 746,73 15,89 1 746,73 15,26 1 689,59 15,26 1 689,59



МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - - - - - - - - - - - - 139,81 - 134,35 - 134,35 - 129,85 - 129,85 -



ОАО "Марбиофарм" - - - - - - - - - - - - 105,63 - 102,37 - 102,37 - 98,42 - 98,42 -



ОАО "Марбиофарм" 18,49 1 715,80 17,78 1 742,38 Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 17,78 Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 1742,38 Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 17,34 Евгений Храмов: 197т от 18.12.2018 1706,7 17,05 1 678,26 16,4 1 623,68 16,4 1 623,68 15,89 1 573,34 15,89 1 573,34 15,26 1 521,61 15,26 1 521,61



ОАО «Стройкерамика» - - - - - - - - - - - - 112,04 - 108,42 - 108,42 - 104,68 - 104,68 -



ОАО «Стройкерамика» перевели на тэц-1 перевели на тэц-1 перевели на тэц-1 перевели на тэц-1 Евгений Храмов: 199т 23,88 Евгений Храмов: 199т 1860,42 Евгений Храмов: 199т 23,28 Евгений Храмов: 199т 1817,58 22,89 1 787,29 22,11 1 729,12 22,11 1 729,12 21,28 1 675,51 21,28 1 675,51 20,41 1 620,41 20,41 1 620,41



ООО "Марикоммунэнерго" - - - - - - - - - - - - 299,92 - 351,65 - 351,65 - 338,13 - 338,13 -



ООО "Марикоммунэнерго" 18,49 4 852,94 17,78 4 463,75 Евгений Храмов: 191т 17,78 Евгений Храмов: 191т 4463,75 Евгений Храмов: 191т 17,34 Евгений Храмов: 191т 4357,07 17,05 4 284,45 16,4 4 753,16 16,4 4 753,16 15,89 5 640,75 15,89 5 640,75 15,26 5 455,27 15,26 5 455,27



ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" -

-

Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 23,83 Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 1666,01 Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 23,03 Евгений Храмов: 174т от 18.12.2018 1609,98



























Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск Филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) Евгений Храмов: 210 140,84 - 135,88 - Евгений Храмов: приказ 209 135,88 - Евгений Храмов: приказ 209 134,1 - 135,32 - 129,38 - 129,38 - 124,75 - 124,75 - 116,01 - 116,01 -



Филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) Евгений Храмов: 210 25,8 1807,58 25,04 1754,94 25,04 Евгений Храмов: приказ 209 1754,94 24,6 Евгений Храмов: приказ 209 1721,17 24,2 1692,49 23,29 1637,21 23,29 1637,21 22,57 1576,75















АО «103 арсенал» Евгений Храмов: 210 140,9 - 136,01 - 136,01 - 132,62 - 130,41 - 126,17 - 126,17 - 122,26 - 122,26 - 114,54 - 114,54 -



АО «103 арсенал» Евгений Храмов: 210 25,8 1829,45 25,04 1765,88 25,04 1765,88 24,6 1732,06 24,2 1703,19 23,29 1655,8 23,29 1655,8 22,57 1598,07















ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") Евгений Храмов: 214 142,99 - 138,6 - 135,56 - 135,56 - 135,56 - 129,73 - 129,73 - 125,7 - 125,70 - 117,78 - - -



ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") Евгений Храмов: 214 25,8 1813,8 25,04 1751,56 24,2 1716,79 24,2 1716,79 24,2 1716,79 23,29 1653,1 23,29 1653,1 22,57 1590,8















ООО «Управление ЖКХ» 123,86 - 120,3 - 117,67 - 117,67 - 117,67 - 112,54 - 112,54 - 109,05 -















ООО «Управление ЖКХ» Евгений Храмов: 214 25,8 1639,58 25,04 1591,82 24,2 1561 24,2 1561 24,2 1561 23,29 1502,82 23,29 1502,82 22,57 1445















ООО "Округ-С" Евгений Храмов: 212 139,42 - 135,06 - Евгений Храмов: Приказ 211 135,06 - Евгений Храмов: Приказ 211 134,62 -































ООО "Округ-С" Евгений Храмов: 212 25,8 1753,71 25,04 1696,96 25,04 Евгений Храмов: Приказ 211 1696,96 24,6 Евгений Храмов: Приказ 211 1696,96































МП "Саранскводоканал" 140,88 - 139,88 -







































МП "Саранскводоканал" Евгений Храмов: 216 25,8 1776,12 25,04 1771,37



































Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО " Уфимский хлопчатобумажный комбинат" Евгений Храмов: 789 26,45 1844,88 25,68 1791,28 Евгений Храмов: 725 25,68 1791,28 Евгений Храмов: 725 25,43 1766,68 25 1737,23 23,77 1678,5 23,77 1678,5 22,21 1565,86 22,21 1 565,86 21,16 1 493,29 21,16 1 493,29



ОАО "Международный аэропорт "Уфа" Евгений Храмов: 367 от 19.11.2019 37,66 2141,33 36,56 2078,96 Евгений Храмов: 670 36,56 2078,96 Евгений Храмов: 670 35,94 2050,62 35,34 2016,44 33,43 1881,2 33,43 1881,2 31,47 1791,54 31,47 1 791,54 29,97 1 703,57 29,97 1 703,57



ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" Евгений Храмов: 441 12,43 1243,4 12,07 1207,2 12,07 1207,2 11,87 1190,53 12,7 1185,52 12,5 1138,07 12,5 1138,07 11,74 1092,05 11,74 1 092,05 11,19 1 050,88 11,19 1 050,88



ООО " Башкирские распределительные тепловые сети"(закрытая система теплоснабжения) Постановление: от 20 декабря 2019 года № 835 26,45 2 198,18 25,68 2 134,16 Евгений Храмов: 782 25,68 2 134,16 Евгений Храмов: 782 25,43 2 092,32 25 2057,45 23,77 1978,32 23,77 1978,32 22,21 1902,23 22,21 1 845,28 21,16 1 774,31 21,16 1 774,31



МУП "Уфимские инженерные сети" Постановление: 834 26,45 2198,18 25,68 2134,16 Евгений Храмов: Постановление 811 25,68 2134,16 Евгений Храмов: Постановление 811 25,43 2092,32 25 2057,45 23,77 1978,32 23,77 1978,32 22,21 1845,28 22,21 1 845,28 21,16 1 774,31 21,16 1 774,31



ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" Евгений Храмов: 790 26,45 1511,46 25,68 1467,5 25,68 1467,5 25,43 1451,09



























Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО «Удмуртские коммунальные системы» Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N2 29/6 141,94 - 127,96 - 127,96 - 115,8 - Евгений Храмов: 25/39 113,87 - 107,23 - 107,23 - 97,74 - 97,74 - 93,98 - 93,98 -



АУ УР "Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М." Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/79 121,85 - 114,95 - Евгений Храмов: 23/121 от 20.12.2018 НДС не взимается т.к. упрощенка 114,95 - 112,7 - Евгений Храмов: Без НДС, упрощенка 112,7 - 106,36 - 106,36 - 99,62 - 99,62 - 93,98 - 93,98 -



Муниципальное унитарное предприятие г.

Ижевска «Муниципальная управляющая

компания - Спецдомоуправление»

(централизованные системы горячего

водоснабжения от котельных по адресам:

г. Ижевск, ул. Степная, д.73б,

г. Ижевск, ул. Дружбы, д.23) Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/106 114,66 - 108,17 - 108,17 - 106,06 - 104,29 - 98,39 - 98,39 - 92,08 - 92,08 - 86,86 - - -



Муниципальное унитарное предприятие

г. Ижевска «Муниципальная управляющая

компания - Спецдомоуправпенне»

(централизованная система горячего

водоснабжения от центрального теплового

пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское

шоссе, Д. 116) Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/106 129,97 - 118,12 - Евгений Храмов: 23/102 от 20.12.2018 118,12 - 115,8 - 113,87





























ООО "Альтаир" Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС от 20 декабря 2019 года N 29/46 62,34 Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС 1653,036 Евгений Храмов: 23/87; увеличено на 20% НДС 26,676 1556,724 Евгений Храмов: 23/87; увеличено на 20% НДС 26,676 1556,724 25,908 1500,432 25,4762 1475,4248 24,5086 1417,3098 24,5086 1417,3098 20,1072 1341,4004















ООО «Энергетическая компания «Строим Вместе» Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/24 124,2 - 119,42 - Евгений Храмов: 23/109 от 20.12.2018 без НДС упрощенка 119,42 - 117,08 - 117,08 - 110,45 - 110,45 - 105,19 -















000 «Энерготерм» приказ: 29/39 25,96 1 770,78 19,97 1 710,16 19,97 1 710,16 19,39 1 674,20 Евгений Храмов: без НДС, упрощенка 19,07 1674,2 Евгений Храмов: не обл НДС, упрощенка 18,16 1639,63 18,16 1 639,63 13,97 1574,29















БПОУ УР «Ижевский агростроительный

техникум» Приказ: 29/36 99,89 - 96,98 - Евгений Храмов: 23/88 от 20.12.2018 96,98 - 95,09 - 93,5 - 88,3 - 88,3 - 81,76 -















ПАО «ИЖНЕФТЕМАШ» от

ЦТП по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, 40 Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/ 10 145,97 - 141,36 - 141,36 - 138,58 - 136,27 - 132,94 - 134,51 - 125,35 -















ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» Евгений Храмов: увеличено на НДС 20% от 20 декабря 2019 года NQ 29/12 25,956 1273,596 Евгений Храмов: Увеличено на 20% НДС 19,968 Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС 1183,044 Евгений Храмов: Увеличено на 20% НДС 19,968 Евгений Храмов: увеличено на 20% НДС 1183,044 19,392 1158 19,07 1251,89 18,16 1296,35 22,1014 1 296,35 17,7708 1273,0312















ООО «Ижевский завод керамических материалов» - - - - - - - - - - н/д н/д 97,43 - 91,06 -















ООО "АНК" Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N~29/25 120,92 - 115,16 - Евгений Храмов: без НДС упрощенка; 23/127 от 20.12.2018 115,16 - Евгений Храмов: без НДС упрощенка 112,9 - Евгений Храмов: без НДС, упрощенка 112,9 - 106,54 - 106,54 - 97,74 -















ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8"

ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826»)

г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 118 Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/38 124,96 - 119,76 - 119,76 - 117,41 - 115,45 - 108,93 - 108,93 - 101,99 -















ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8"

ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826»)

г. Ижевск, ул. Областная, 30к Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N29/38 126,04 - 121,43 - 121,43 - 119,05 - 117,07 - 113,3 - 121,79 - 112,28 -















АО Санаторий "Металлург" Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/42 114,62 - 110,22 - 110,22 - 102,96 - 101,24 - 95,52 -























ООО "МАН" Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N 29/43 121,24 - 114,37 - 114,37 - 108,92 - 107,11 - 101,07 -



















Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от источника тепловой энергии

ООО «Коммунальные технологии» - - - - - - - - 17,79 1759,97 17,13 1699,67 17,13 1744,35 16,74 1680,07 16,74 1 680,07 13,39 1 609,27 13,39 1 609,27



ООО «Коммунальные технологии» для потребителей, получающих горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

от источника тепловой энергии

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» - - - - - - - - 17,79 1841,59 17,13 1776,53 17,13 1776,53 16,74 1679,69 16,74 1 679,69 13,39 1 609,27 13,39 1 609,27



ОАО «Санаторий «Чувашия» 12,91 2236,08 12,47 2117,77 Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 12,47 2117,77 12,18 2036,57 11,98 2002,63 11,53 1938,15 11,53 1938,15 11,14 1864,35 11,14 1 864,35 10,71 1 786,23 10,71 1 786,23



ООО «ПМК-4» -

-

Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 1711,13 18,08 1679,72 17,79 1679,72 17,13 1657,42 17,13 1657,42 16,74 1610,1 16,74 1 610,10 13,39 1 540,92 13,39 1 540,92



ООО «СУОР» 19,49 1423,8 18,46 1390,52 Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 1390,52 18,08 1375,08 17,79 1352,16 17,13 1308,11 17,13 1308,11 16,74 1258,33 16,74 1 258,33 13,39 1 179,36 13,39 1 179,36



ООО «Маштехсервис» -

-

Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 1422,19 18,08 1395,61 17,79 1395,61 17,13 1370,78 17,13 1370,78 16,74 1330,85 16,74 1 330,85 13,39 1 282,14 13,39 1 282,14



ООО «Фирма Три АсС» 19,49 1300,32 18,46 1255,92 Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.12.2018 № 129-30-32/гв 18,46 1255,92 18,08 1248,61 17,79 1227,8 17,13 1177,44 17,13 1177,44 16,74 1127,38 16,74 1 126,38 13,39 1 079,92 13,39 1 079,92



ООО «СтройТехМонтаж» 19,49 1472,62 18,46 1422,19 18,46 1442,69 18,08 1416,65 17,79 1416,65 17,13 1375 17,13 1375 16,74 1338,44















МУП "Теплосеть" 19,49 1893,91 18,46 1800,8 18,46 1800,8 18,08 1768,092 17,79 1738,62























Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 : 401-вг от 20.12.2019 167,15 - 162,31 - Евгений Храмов: 390-вг от 20.12.2018 162,78 - 158,27 - 155,63 - 150,73 - 152,18 - 146,76 - 146,76 - 30,41; с 1 марта - 135,27 руб. без компоненты нагрева 1 678,63 135,27 -



ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО "Искра" 401-вг от 20.12.2019 125,35 - 124,37 - Евгений Храмов: 390-вг от 20.12.2018 124,37 - 121,02 - 119 - 114,44 -























ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе 401-вг от 20.12.2019 167,95 - 162,08 - 162,08 - 157,1 - 154,48 - 149,62 -























ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 : 4-вг от 17.01.2020 129,55 - 127,01 - Евгений Храмов: 393-вг от 20.12.2018 127,01 - 125,17 - 123,08 - 118,75 - 119,14 - 112,05 - 112,05 - 30,41; с 1 марта - 102,11 руб. без компоненты нагрева 1 180,63 102,11 -



ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 : 4-вг от 17.01.2020 160,99 - 160,99 - 160,99 - 158,48 - 155,84 - 151,75 -























Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - - - - - - - см.ниже см.ниже ДО 1 марта 2016 г. 30,41 ДО 1 марта 2016 г. 1678,63 руб./Гкал

(от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания» )

Компонент на горячую воду – 1180,63 руб./Гкал

(от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания» 135,99 руб./куб.м



(от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК») 102,80 руб./куб.м -



Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» 1Горячая вода (тепловая энергия от котельных по адресу: город Пермь, ул. Гашкова, 35б, ул. Чапаева, 6, ул. Криворожская, 36а, пер. Лесопарковый, ул. Борцов Революции, 151, ул. Хабаровская, 139, ул. Хабаровская, 36а, ул. Г. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. О. Лепешинской, 3, ул. Белозерская, 48) Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ»

- - - - - - 149,51 - С 1 марта 2016 г. 137,86 - - -



ПМУЖЭП «Моторостроитель» котельная по адресу: Пермский район, Кондратовское сельское поселение, деревня Кондратово, ул. Шоссейная, д. 23 Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ»

- - - - - - 105,49

- С 1 марта 2016 г. 94,12 - - -



ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ООО "Пермская сетевая компания" Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ»

- - - - - - 147,55 - С 1 марта 2016 г. 135,99 - - -



Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО "Т Плюс" филиал "Пермский", за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ»

- - - - - - 112,80 - С 1 марта 2016 г. 102,8 - - -



Евгений Храмов: Они стали ПМУП ГКТХ ПМУЖЭП «Моторостроитель» тепловая энергия, поставляемая ПАО "Т Плюс" филиал "Пермский", зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ» - Переименована в ПМУП «ГКТХ»

- - - - - - 147,55 - С 1 марта 2016 г. 135,99 - - -



ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») : 403-вг 168,05 - 163,19 - Евгений Храмов: 403-вг от 20.12.2018 163,66 - 159,12 - 156,47 - 151,54 - 152,99 - 147,55 -















ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ПАО "Т Плюс") - - - - Евгений Храмов: 403-вг от 20.12.2018 - - - - - - 119,95 - 119,95 - 112,8 -















ПМУП «ГКТХ» (от котельных: ул. Гашкова,35б, Чапаева,6, Криворожская 36а, пер.Лесопарковый, Борцов Революции, Хабаровская, 139, Хабаровская 36а, Наумова 18а, Бахаревская 53, Чусовая 27, Лепешинской 3, Белозерская 48, Деменьтева 50) : 403-вг 169,4 - 165,82 - Евгений Храмов: 403-вг от 20.12.2018 165,82 - 160,49 - Евгений Храмов: 358-вг 160,49

155,49 -























ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" за искл зоны ТЭЦ-14 : 403-вг 130,44 - 127,88 - Евгений Храмов: 403-вг от 20.12.2018 127,88 - 126,02 - 123,92 - 119,55 -























ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" зона ТЭЦ-14 : 403-вг 161,23 - 161,23 - Евгений Храмов: 403-вг от 20.12.2018 161,23 - 158,72 - 156,07 - 151,97 -























ПМУП «ГКТХ» от ЦТП ул. Барамзиной,42 : 403-вг 127,1 - 127,06 - Евгений Храмов: 403-вг от 20.12.2018 127,07 - 125,28 -



























Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров КОГПОАУ "Кировский государственный автодорожный техникум" Евгений Храмов: от 10.12.2019 № 44/28-кс-2020 35,75 3053,16 33,42 2998,92 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 18.12.2018 № 45/77-кс-2019 33,42 2998,92 33,17 2551,32 32,62 Евгений Храмов: 46/81 2508,78 31,52 2 431,39 31,52 2 431,39 30,44 2 335,46 30,44 2 335,46 28,70 2 230,67 169,41 -



МУП "Водоканал" (д. Малая Субботиха) 28,08 3327,82 26,21 2565,84 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 18.12.2018 № 45/73-кс-2019 26,21 2565,84 24,67 2455,08 24,26 2414,16 23,09 2 350,91 23,09 2 350,91 22,23 2 294,98 22,23 2 296,63 17,48 2 142,76 с 27.11.2015 по 31.12.2015 - 17,48 с 27.11.2015 по 31.12.2015 - 2142,76



МУП "Водоканал" (сл. Сошени) 48,67 6228,12 47,42 4718,76 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 18.12.2018 № 45/73-кс-2019 47,42 5066,6 22,04 3981,84 21,68 3915,48 21,41 3 773,40 21,41 3 773,40 20,39 3 653,40 20,39 3 753,93 18,83 3 580,95 250,75 -



МУП "Водоканал" (сл. Талица) 41,47 6079,2 40,62 5035,92







































МУП "Водоканал" (котельная ул. Слобода Корчемкино) 29,12 2767,32 28,38 2714,28







































ООО "Управление недвижимостью и Домами" 29,12 1 495,10 28,38 1 495,10 28,42 1 955,55 27,19 1 822,00 27,19 Евгений Храмов: № 46/85-кс-2018 от 19.12.2017 1822 26,43 1 739,80 26,43 1 739,80 25,43 1 692,70 25,43 1 795,60 23,92 1 325,60 111,67 -



АО "Коммунэнерго" 29,12 1865,74 28,38 1832,21 28,42 1832,21 27,65 1745,75 27,19 1894,07 26,43 1806,39 26,43 1830,77 25,43 1757,07 25,43 1 770,39 23,92 2 113,69 182,48 -



КОГКУЗ "Кировская обл.психиатр.больница им.В.М.Бехтерева" 29,12 1972,86 28,38 1794,61 28,42 1794,61 27,65 1745,75 27,19 Евгений Храмов: № 46/79-кс-2018 от 19.12.2017 1716,64 26,43 1630,47 26,43 1630,47 25,43 1558,93 25,43 1 559,25 23,92 1 454,75 120,58 -



ООО "Евро-Строй" 29,12 1556,1 28,38 1515,4 28,42 1522,15 27,19 1476,4 27,19 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/76-кс-2018 1476,4 26,43 1 476,40 26,43 1 514,60 25,43 1 468,70 25,43 1 475,60 23,92 1 408,90 117,54 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "ККС") 29,12 2 182,32 28,38 1 990,59 28,42 1 990,59 27,65 1 927,90 27,19 1895,77 26,43 1764,41 26,43 1766,22 25,43 1695,81 25,43 1 697,64 23,92 1 618,45 134,09 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП "Лянгасово") поверхностный водозабор 54,85 2 190,75 54,28 1 990,59 54,28 1 990,59 54,28 1 927,90 53,37 1895,77 51,92 1764,41 51,92 1766,22 49,12 1695,81 49,12 1 697,64 46,72 1 618,45 160,82 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП "Лянгасово") подземный водозабор 54,85 2 190,75 54,28 1 990,59 Евгений Храмов: Приложение № 1 к решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 54,28 1 990,59 54,28 1 927,90 53,37 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/69-кс-2018 1895,77 51,92 1764,41 51,92 1766,22 49,12 1695,81 49,12 1 697,64 46,72 1 618,45 163,58 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ООО "Водоснабжение") 32,83 2 182,32 29,4 1 990,59 29,4 1 990,59 29,02 1 927,90 29,16 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/69-кс-2018 1895,77 28,28 1764,41 28,28 1766,22 25,2 1695,81 25,20 1 697,64 24,64 1 618,45 138,28 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (п. Костино)) 70,34 2 337,86 59,75 1 990,59 59,75 1 990,59 59,75 1 927,90 58,75 1895,77 58,75 1764,41 63,13 1766,22 62,73 1695,81 62,73 1 697,64 60,77 1 618,45 177,68 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (мкр. Коминтерновский)) 34,56 2 182,32 33,85 1 990,59 Евгений Храмов: Приложение № 1 к решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 33,85 1 990,59 30,28 1 927,90 29,77 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/69-кс-2018 1895,77 29,57 1764,41 29,57 1766,22 28,37 1695,81 28,37 1 697,64 26,17 1 618,45 143,65 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ЗАО "Заречье") 28,08 2 182,32 26,21 1 990,59 Евгений Храмов: Приложение № 1 к решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 26,21 1 990,59 24,67 1 927,90 24,26 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/69-кс-2018 1895,77 23,09 1764,41 23,09 1766,22 22,23 1695,81 22,23 1 697,64 17,48 1 618,45 131,23 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (Нововятский район)) 33,66 2 195,83 32,74 1 990,59 32,74 1 990,59 32,74 1 927,90 32,19 1895,77 31,28 1764,41 32,96 1766,22 31,06 1695,81 31,06 1 697,64 26,67 1 618,45 139,88 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП "Н. Водоканал", Т/Э от МУП «Кировские тепловые сети» ранее - ООО «Вятский фанерный комбинат») 33,66 2602,45 32,74 2438,69 Евгений Храмов: Приложение № 3 к решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 32,74 2438,69 32,74 2322,53 32,19 2357,79 31,28 2210,64 32,96 2262,06 31,06 2158 31,06 2 158,00 26,67 1 995,96 166,78 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП "Н. Водоканал", Т/Э от ООО Управляющая компания «Азбука быта» (ранее - ОАО "НЛК") 33,66 3640,1 32,74 4756,26 Евгений Храмов: Приложение № 3 к решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 32,74 4756,26 32,74 2198,68 32,19 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/69-кс-2018 2162,03 31,28 2009,33 32,96 2011,13 31,06 1976,19 31,06 2 008,02 26,67 1 943,80 164,36 -



АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "НМЗ", Т/Э от ОАО "Ново-Вятка") 48,89 2672,58 42,78 2716,73 Евгений Храмов: Приложение № 3 к решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 42,78 2716,73 40,34 2541,76 39,67 Евгений Храмов: от 19.12.2017 № 46/69-кс-2018 2499,39 37,93 2341,73 37,93 2343,54 34,36 2255,26 34,36 2 255,58 32,19 2 126,70 180,01 -



АО "Кировские коммунальные системы" -

-

28,42 2756,76 27,65 2715,6 27,19 2670,34 26,43 2 636,71 26,43 2 636,71 25,43 2 539,95 25,43 2 539,95 23,92 2 426,91 146,39 -



«Российские железные дороги» (котельная локомотивное депо г. Киров ТЧ-8) Евгений Храмов: от 10.12.2019 № 44/33-кс-2020 29,12 3355,68 28,38 3010,92 28,42 3010,92 27,65 2478,24 27,19 2436,94 26,43 2 436,94 26,43 2 503,13 25,43 2 503,13















Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) 29,12 2004 28,38 1864,6







































ООО "Матрица" 48,89 1594,4 42,78 1531,6







































ООО УК "Азбука быта" 33,66 3002 33,66 2821,6







































ЗАО "Сувенир" 29,12 829,8 28,38 829,8 28,42 1396,2 27,65 1372,8































ООО "Бора" 33,66 2923,68 33,66 2855,64 33,66 2901,48 32,56 2830,44































ООО "Новое энергетическое предприятие" 29,12 2281,2 28,38 2029,25 28,42 2029,25 27,65 1936,61 27,19 1904,33



























АО "Ново-Вятка" 48,89 2648,39 42,78 2513,23 42,78 2513,23 40,34 2399,58































Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) 29,12 2693,06 28,38 2532,83 28,42 2532,83 27,65 2413,49



























Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород по схеме подключения к тепловым сетям на район ООО «Теплосети» - - - - - - - - - - 12,31 2030,87 12,31 2030,87 10,83 1952,76 10,83 1 952,76 10,74 1 850,96 10,74 1 850,96



ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к теплотрассе «Прибрежная» ООО «Коммунальная сетевая компания» Евгений Храмов: 65/37 от 20.12.2019 10,42 2221,58 10,12 2188,75 Евгений Храмов: 55/112 от 20.12.2018 10,12 2188,75 9,91 2145,84 9,75 2110,08 9,38 2030,87 9,38 2030,87 8,96 1952,76 8,96 1 952,76 8,46 1 850,96 8,46 1 850,96



ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения от котельных ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490) Евгений Храмов: 65/37 от 20.12.2019 157,11 - 154,79 -







































ООО «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к тепловым сетям на район 13,03 2221,58 12,71 2188,75







































ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород Евгений Храмов: 65/33 от 20.12.2019 - - - - 19,04 2382,42 18,6 2333,42 18,29 2294,53 17,61 2208,41 17,61 2208,41 16,58 2128,46 16,58 2128,46 15,66 2 017,42







ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород 150,16 - 147,93 - 147,93 - 144,89 -































ООО "СнабСпецПром" - - - - - - - - 18,29 2107,28 17,61 2028,18 17,61 2028,18 16,58 1965,84 16,58 1965,84 15,66 1 864,34







ООО "НПК "Скрудж" 142,58 - 139,06 - 139,06 - 136,33 - 18,29 2417,86 17,61 2334,64 17,61 2334,64 16,58 2279,39 16,58 2279,39 15,66 2 160,78







ОАО "Вимм-Билль-Данн" - - - - - - - - 18,29 1369,84 17,61 1336,07 17,61 1336,07 16,58 1300,66 16,58 1300,66 15,66 1 221,05



Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс»

для потребителей муниципального образования

«город Оренбург», имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок (РАНЕЕ -

Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального

образования г. Оренбург, подключенных к сетям

МУП ГОИИ и прочим источникам и сетям) Евгений Храмов: от 13 декабря 2019 года № 327-в 27,9 1735,28 27,9 1735,28 Евгений Храмов: Приложение к приказу департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 17 декабря 2018 года № 226-в 27,9 1788,95 27,46 1762,51 35,55 1741,5 26,34 1674,53 26,34 1674,53 25,32 1617,9 25,85 1 617,90 25,09 1 548,23 25,09 1 212,51

78-67-10 Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс»

для потребителей муниципального образования

«город Оренбург»,

фактически подключенных

на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям,

принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве

собственности, которые непосредственно

присоединены к источникам тепловой энергии,

принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности (РАНЕЕ -

Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального

образования г. Оренбург, подключенных к сетям

ОТС филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс») Евгений Храмов: 327-в от 13.12.2019 27,9 1480,39 27,9 1383,54 Евгений Храмов: Приложение к приказу департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 17 декабря 2018 года № 226-в 27,9 1383,54 27,46 1356,41 35,55 1340,24 26,34 1288,7 26,34 1288,7 25,32 1245,12 25,85 1 245,12 25,09 1 191,52 25,09 1 569,22



Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению - - - - - - - - 32 1326,6 30,62 1287,79 30,62 1287,79 27 1257,86 27,00 1 257,86 25,97 1 221,37 Евгений Храмов: Приказ № 27-в от 12.03.2015 25,97 Евгений Храмов: Приказ № 27-в от 12.03.2015 1 221,37



АО "ГУ ЖКХ" все по МО - - - - - - - - - - 33,43 1288,7 33,43 1288,7 32,3 1245,12 32,30 1 268,25 31,36 1 212,51







АО "ГУ ЖКХ" -

-

43,9 1811,16 35,55 1741,5 35,55 1741,5 26,34 1674,53 26,34 1674,53 25,32 1617,9















ООО «Любимый дворик» Постановление: 3725-п от 20.12.2019 27,9 1 910,47 27,9 1 792,70







































ООО «Наш городок» Постановление: 3725-п от 20.12.2019 27,9 2 053,42 27,9 2 053,42







































ООО «Управляющая Компания

Алекса» Постановление: 3725-п от 20.12.2019 27,9 1 716,82 27,9 1 683,15



































Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 26,34 1889.9 25.72 1848.96 25,72 1848,96 25,28 1812,36 24,86 1 782,15 24,17 1 746,62 23,6 1779,41 23,71 1710,51 23,71 1 710,51 21,17 1 621,34 21,16 1 621,34



АО «Пензтеплоснабжение» 26,34 2008.62 25.72 1979.38 25,72 1979,38 25,28 1944,22 24,86 1 911,81 24,17 1 906,96 23,6 1893,13 23,71 1825,06 23,71 1 825,06 21,17 1 721,91 21,17 1 721,91



АО "Пензтеплоснабжение" (от ЦТП № 348) 26,34 1821,88 25,72 1760,99







































ООО «ТеплоСервис»

г. Пенза, ул. Гагарина,24; ул. Стасова, 7; ул. Светлая,1; пл. М.Жукова, з/у 4Д 26,34 1792,3 25,72 1729,86







































ООО "Строй-Газ-Сервис" 26,34 1792,19 11,75 1687,69 11,75 1687,69 11,75 1630,87 11,55 Евгений Храмов: 177 1 603,69 10,87 1 580,50























ОАО "Т плюс Теплосеть Пенза" 26,34 1462,26 25,72 1411,56 25,72 1411,56 25,28 1384,43 24,86 Евгений Храмов: 177 1 361,35 24,17 1 296,73 23,6 1384,35 23,71 1296,73 23,71 1 296,73 21,17 1 228,31 21,16 1 228,31



МКП "Теплоснабжение г. Пенза" 26,34 1821,88 25,72 1760,99 25,72 1760,99 25,28 1732,26 24,86 Евгений Храмов: 177 1 703,39 24,17 1 648,07 23,6 1684,2 23,71 1581,82 23,71 1 581,82 21,17 1 482,50 21,16 1 482,50



Пензенским территориальным участком

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурным подразделением

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» 26,34 1842,98 25,72 1778,94 25,72 1778,94 25,28 1744,14 24,86 1 715,07 24,17 1 650,82 23,6 1649,64 23,71 1579,73 23,71 1 579,73 21,17 1 497,38 30,91 1 497,38



МУП "По очистке города" г.Пенза, ул. Индустриальная, 38; ул. Ягодная, 11 26,34 2065,44 25,72 1956,77 25,72 1956,77 25,28 1925,39 24,86 Евгений Храмов: 177 1 893,30 24,17 1 780,72 23,6 1746,68 23,71 1684,02 23,71 1 684,02 21,17 1 596,23 21,16 1 596,23



МУП "По очистке города" г. Пенза, ул. Спартаковская, 9; ул. Спартаковская, 26 26,34 1292,6 25,72 1233,16







































МУП "По очистке города" г. Пенза ул. Грибоедова, 4 26,34 1367,56 25,72 1344,59







































ФГБУ "ЦЖКУ" на территории г.Пензы от

котельной № 116 ранее -

АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории г.Пензы от котельной №1/116 (г.Пенза- 5,ВУ-НЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ") 26,34 1931,96 25,72 1870,69 25,72 1870,69 25,28 1823,2 24,86 Евгений Храмов: 179 1 792,81 24,17 1 685,00 24,17 1684,89

23,71 1576,13 23,71 1 576,13 21,17 1 476,72 н/д, по телефону в Управлении сказали, что возможно не оказывают н/д, по телефону в Управлении сказали, что возможно не оказывают



ООО «ГКС Энерго» 26.34 1983.61 25,72 1955,44 25,72 1955,44 25,28 1921,5 24,86 Евгений Храмов: 178 1889,48 24,17 1838,91 24,17 1 838,91 23,71 1814,85 23,71 1 814,85 21,16 1 720,24 21,16 1 720,24



ООО "Теплоцентраль" 26,34 1685,27 25,72 1635,41 - - - - 24,86 1573,52 24,17 1543,68 24,17 1 543,68 23,71 1491,21 23,71 1 491,21 21,17 1 413,47 21,17 1 413,47



ООО "Партнер" 26,34 2011,54 25,72 1950,16







































АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории г.Пензы от котельной №3/1 Пензенского гарнизона филиала 354 ОВКГ - - - - - - - - - - н/д н/д 24,16 2474,97 23,72 2378,41 23,72 2 378,41 21,17 1 476,72 - - Самарская область (Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области) Самара ОАО «Предприятие тепловых сетей» закрытая система 35,08 1740 29,05 1682,4 29,05 1682,4 28,21 1633,2 27,74 Евгений Храмов: Приказ 861 1605,98 26,7 1552,88 26,7 1552,88 26,17 1497,42 24,63 1 497,42 23,99 1 458,48







ООО «ЗИМ — Энерго» 35,08 2124 29,05 2054,4 29,05 2054,4 28,21 2019,6 27,74 1985,94 26,7 1936,38 26,7 1936,38 24,63 1866,76 24.63 1 866,76 23.99 1792.42 23,99 1 792,42



ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ»«Самарский»СЦТ — г.о. Самара) - - - - вошла в состав ЦЖКУ - - - вошла в состав ЦЖКУ вошла в состав ЦЖКУ 36,03 1564,68 36,03 1564,68 34,69 1502,14 34,69 1 502,14 33.31 1452.58 33,31 1 452,58



АО «РЭУ» филиал ОАО «РЭУ»«Самарский» п. Кряж - - - - 31,79 1391 (без ндс) 31,18 1364 (без ндс) 36,79 1609,52 35,97 1556,42 35,97 1556,42 34,69 1502,14 34,69 1 502,14 33,31 1452.58







ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» (дом-интернат для престарелых и инвалидов) 35,08 1970,4 29,05 1916,4 29,05 1916,4 28,21 1886,4 27,74 1854,96 26,7 1795,96 26,7 1795,96 24,63 1723,98 24,63 1 723,98 23,99 1667.34 23,99 1 667,34



АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») 37,28 1756,8 36,07 1699,2 36,07 1699,2 35,36 1671,6 34,77 1643,74 33,49 1548,16 33,49 1548,16 32,19 1485,62 32,19 1 485,62 30.86 1437.24 - -



АО «РКЦ «Прогресс» (общежитие, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Земеца, 13) 35,08 2007,6 28,78 1936,8 28,78 1936,8 28,21 1904,4 27,74 1872,66 26,7 1781,8 26,7 1781,8 24,63 1691,17 24,63 1 691,17 23.99 1460.84 - - Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" (водоснабжение от внутриквартальных теплосетей) 26,02 2 016,66 25,1 1 909,72 25,1 1909,72 24,79 1872,28 24,38 1841,07 22 1789,19 21,36 1789,19 20,56 1737,08 20,56 1 737,08 19,73 1 667,06 19,73 1 667,06



Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" (водоснабжение от котельных (поставщик холодной воды МУПП «Саратовводоканал») 26,02 2 314,62 25,1 2 201,13 Евгений Храмов: 55/80 25,1 2 201,13 24,79 2 157,99 24,38 2122,02 22 2058,01 21,36 2058,01 20,56 1994,39 20,56 1 994,39 19,73 1 914,00 19,73 1 914,00



АО "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" 26,02 1942,92 25,1 1887,65 Евгений Храмов: 20 декабря 2018 года № 56/75 25,1 1887,65 24,79 1847,28 24,38 1816,49 22 1782,43 21,36 1782,43 20,56 1734,14 20,56 1 734,14 19,73 1 664,48 19,73 1 664,48



АО "Теплосервис" 26,02 1923,21 25,1 1856,3 Евгений Храмов: 56/72 25,1 1856,3 24,79 1842,06 24,38 1842,06 22 1789,27 21,36 1789,27 20,56 1737,08 20,56 1 737,08 19,73 1 661,06 19,73 1 661,06



ООО "Теплосервис" 26,02 2 221,35 25,1 2162,06 25,1 2162,06 24,79 2120,43 24,38 2120,43 22 2057,09 21,36 2057,09 20,56 1990,97















ООО "Техэнерго-Монтаж" 26,02 1999,98 25,1 1906,67 25,1 1906,67 24,79 1876,39 24,38 1867,39 22 1 811,29 21,36 1 811,29 20,56 1757,15 20,56 1 757,15 19,73 1 686,40 19,73 1 686,40



ООО "ТЭГК"

(ул. Б. Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15) 26,02 1915,52 25,1 1849 25,1 1849 24,79 1812,76 24,38 1782,54 22 1730,61 21,36 1730,61 20,56 1680,21 20,56 1 680,21 19,73 1 615,59 19,73 1 615,59



ООО «ТЭГК»

(ул. Вавилова, д. 8/26 «А») 26,02 2393,61 25,1 2275,69 Евгений Храмов: 20 декабря 2018 года № 56/70 25,1 2275,69 24,79 2227,66 24,38 2190,53 22 2126,17 21,36 2126,17 20,56 2057,71 20,56 2 057,71 19,73 1 974,87 19,73 1 974,87



ООО «ТЭГК»

(проспект 50 лет Октября, д. 60, д. 74, д. 108 (ЦТП Луговая)) 26,02 1851,97 25,1 1787,58 25,1 1787,58 24,79 1754,11 24,38 1724,88 22 1674,57 21,36 1674,57 20,56 1625,84 20,56 1 625,84 19,73 1 555,82 19,73 1 555,82



ООО «ТЭГК»

(Танкистов, 89) 26,02 2231,05 25,1 2166,47 Евгений Храмов: 20 декабря 2018 года № 56/59 25,1 2166,47 24,79 2147,28 24,38 2111,49 22 2048,47 21,36 2048,47 20,56 1985,13 20,56 1 985,13 19,73 1 917,05 19,73 1 917,05



ООО «ТЭГК»

улица Деловая, дом 22, поселок Юбилейный 26,02 1980,24 25,1 1922,96 Евгений Храмов: 20 декабря 2018 года № 56/37 25,1 1922,96 24,79 1914,48 24,38 1 882,57 22 1827,74 21,36 1827,74 20,56 1774,51 20,56 1 774,51 19,73 1 709,55 19,73 1 709,55



ООО «ТЭГК»

(улица Политехническая, 47; улица Московская, 43) 26,02 1915,52 25,1 1848,92 25,1 1848,92 24,79 1812,71 24,38 1782,5 22 1730,61 21,36 1730,61 20,56 1680,21 20,56 1 680,21 19,73 1 612,47 19,73 1 612,47



ООО «ТЭГК»

(улица Огородняя, 77) 26,02 2083,14 25,1 1974,26 25,1 1974,26 24,79 1933,38 24,38 1901,75 22 1847,69 21,36 1847,69 20,56 1792,71 20,56 1 792,71 19,73 1 720,40 19,73 1 720,40



ООО «Энергосбыт-Техстекло», (улица Гвардейская, Волочаевский проезд, улица Соколовая) 26,02 1892,83 25,1 1852,58 25,1 1852,58 24,79 1839,36 24,38 1963,83 22 1908,63























ООО «Энергосбыт-Шелковичная» 26,02 1824,86 25,1 1786,71 Евгений Храмов: 20 декабря 2018 года № 56/74 25,1 1786,71 24,79 1786,71 24,38 1839,86 22 1786,22 21,36 1786,22 20,56 1737,08 20,56 1 737,08 19,73 1 661,06







ООО «СК ВОЛГА» 26,02 2 271,59 25,1 2198,54 25,1 2198,54 24,79 2155,84 24,38 2119,9 22 2055,46























ООО "Тепловой ресурс" 26,02 1881,84 25,1 1881,84 Евгений Храмов: 20 декабря 2018 года № 56/22 25,1 1967,18 24,79 1928,6































ООО «Медицинский центр» 26,02 своб.цена 25,1 своб.цена Евгений Храмов: 56/73 от 20.12.2018 25,1 своб.цена Евгений Храмов: 56/73 от 20.12.2018 24,79 своб.цена 24,38 2332,66 22 2253,87 21,36 2253,87 20,56 2153,01 20,56 2 153,01 19,73 2 119,05



Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ФГОУВПО «УВАУГА(И)» 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 20.12.2018 06-505 39,53 1705,87 39,25 1701,26 38,5978 1672,9096 37,38 1617,9 37,38 1617,9 35,44 1567,93 35,44 1 567,93 33,42 1 518,01 33,42 1 518,01



ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") вода от ТУТС 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: 19.12.2018 06-49 п.2.1. 39,53 1490,33 39,25 1490,33 38,5978 1465,4892 37,38 1417,29 37,38 1417,29 35,44 1374,11 35,44 1 374,11 33,42 1 330,39 33,42 1 330,39



«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

через сети Ульяновского МУП «Теплоком» с использованием компонента на холодную воду от Ульяновского МУП водопроводно- канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19 декабря 2018 г. № 06-496 24,59 1773,97 24,53 1771,97































по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: 06-500 от 20.12.2018 39,53 1917,77 39,25 1923,02 38,5978 1742,4352 37,38 1830,38 37,38 1830,38 35,44 1778,41 35,44 1 778,41 33,42 1 721,64 33,42 1 721,64



по сетям ТУТС и УМУП "Теплоком" 40,272 определяется соглашением сторон договора 39,252 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: 06-500 от 20.12.2018 39,53 1773,97 39,25 1771,97 38,5978 1890,9736 37,38 1684,59 37,38 1684,59 35,44 1630,82 35,44 1 630,82 33,42 1 578,73 33,42 1 578,73



по сетям ТУТС и АО "ГУ ЖКХ" - - - - - - - - н/д н/д н/д н/д 37,38 1557,71 35,44 1509,81















АО "ГУ ЖКХ" через сети ПАО "Т Плюс" - - - - - - - - н/д н/д н/д н/д 37,38 1582,5 35,44 1509,81 35,44 1 509,81 33,42 1 384,67 - -



АО "ГУ ЖКХ" через сети УМУП "Городской теплосервис" - - - - - - - - н/д н/д н/д н/д 37,38 1995,58 35,44 1914,11















по сетям УМУП "Теплоком" - - - - - - - - 24,1192 1742,4352 23,187 1684,5916























ООО УК "Авион" 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,53 определяется соглашением сторон договора 24,59 1542,24 24,53 1512 24,12 1512 23,19 1462,88























Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,59 2484,98 24,53 2436,29 24,1192 2395,6832 23,187 2318,11























ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ранее - "ОБЛКОМХОЗ") 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,59 1973,45 24,53 1934,75 24,1192 1902,5022 23,187 1839,9386























через сети ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,59 2107,42 24,53 2066,03 24,1192 2031,5942 23,187 1964,7826























ООО "Теплогенерирующая компания" 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,59 2121,62 24,53 2080 28,4616 2454,4 27,3642 2375,34























АО "УКБП" (из сетей УМУП "Городской теплосервис") 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-455 24,59 2005,44 24,53 1979,98 24,1192 1946,9764 23,187 1884,5426























ООО "РТС" (ранее - "Репина") 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 18.12.2018 06-450 24,59 1980,35 24,53 1955,16 24,1192 1922,574 23,187 1860,9426























ООО "СЕВЕР ГАЗ" 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора







































УМУП "Городская теплосеть" Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже см. ниже























Котельная «Квартал 11» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 267» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38







http://xn--80aqxgn.xn--73-vlciicfbib5n.xn--p1ai/info-tarif/1863/1864.html













Котельная «Квартал 273» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38







http://xn--80aqxgn.xn--73-vlciicfbib5n.xn--p1ai/info-tarif/2060/2061.html













Котельная «Квартал 279» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 280» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 298» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 304» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 324-2» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 337-1» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Квартал 337-2» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «ДИБ» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «ИУЗУ» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2361,56 24,53 2297,4 23,187 2186,953 24,1192 2259,11























Котельная «Облхимчистка» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «УНИПТИМАШ» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «УПИ» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Училище связи» (УФВУС) Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Запад-1» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2361,56 24,53 2297,4 23,187 2186,953 24,1192 2259,11























Котельная «Агропром» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Баратаевка» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Карамзина - верхняя» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Карамзина -нижняя» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Областная больница» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Облвоенкомат» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Школа №55» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная ЮРК Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Заволжье-4» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Заволжье-5»(ЦГБ) Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2361,56 24,53 2297,4 23,187 2186,953 24,1192 2259,11























Котельная «МО-121» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 24,1192 2113,38























Котельная «Моторный завод» от сетей Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 г. № 06-418 24,53 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 1944,92 24,53 1912,68 23,187 1817,2 24,1192 1880,802























Котельная "Патронный завод" через сети УМУП "Городская теплосеть" 24,528 определяется соглашением сторон договора 24,528 определяется соглашением сторон договора Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18 декабря 2018 г. № 06-464 24,59 1915,48 24,53 1880,58 23,187 1786,6026 24,1192 1849,237





















Вексельберг греет жителей Пензы за меньшую цену, чем саратовчан

Лишь в трех регионах ПФО эти тарифы заметно ниже казанских. В Удмуртии разброс тарифов, в зависимости от поставщика, не превышает 1,7 тыс. рублей за Гкал, в Оренбурге вексельбергсковская «Т Плюс» продает тепло по 1,735 рубля (и за 5 лет оно подорожало почти в 1,5 раза) — и тариф этот во втором полугодии 2020 года остался прежним.

ОАО «Предприятие тепловых сетей» Самары обслуживает системы горячего водоснабжения за похожую цену — 1,74 рубля. Компания показала убыток в 2018 году в 810 млн рублей. Жители Пензы платят за горячую воду по 2 тыс. рублей АО «Пензтеплоснабжение», что существенно больше, например, чем у клиентов ведущей ту же деятельность в Пензе вексельберговской «Т плюс Теплосеть Пенза» (1,4 тыс. рублей — при этом в соседнем Саратове другой филиал «Т Плюс» продает тепло уже по 2 тыс. рублей за Гкал). И «Пензтеплоснабжение» показало в 2018 году убыток почти в 100 млн рублей. Для сравнения, чистая прибыль всей материнской компании ПАО «Т Плюс» за 2018 год составила 13 млрд рублей.

Если не считать экстравагантных тарифов в Марий Эл, относительно дорогая горячая вода в Башкортостане, там жители Уфы, клиенты ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (закрытая система теплоснабжения), вынуждены платить и по 2 198 рублей за кубометр — за 5 лет тариф вырос на 23,8%. Лишь «Уфимскому комбинату хлебопродуктов» и «Уфимскому витаминному заводу» собственная горячая вода обходится дешевле: в 1,2 тыс. и 1,5 тыс. рублей за Гкал. Дорогое тепло и в соседнем Кирове, МУП «Водоканал» которого продает воду по четырем расценкам, самый низкий тариф — 2,7 тыс. рублей, а местами доходит и до 6 тысяч!

Впрочем, в регионе довольно большая «горячая конкуренция». Так, «дочка» той же вексельберговской ПАО «Т Плюс» — АО «Кировская теплоснабжающая компания» продает тепло не дороже 2,2—2,3 тыс. за Гкал. «Дочка» другого олигарха, Олега Дерипаски, через компанию ОАО «ЕвроСибЭнерго», которой принадлежат «Иркутскэнерго» и нижегородское ООО «Автозаводская ТЭЦ», продает жителям Нижнего Новгорода тепло тоже за 2,2 тысячи за Гкал.

Поставщиков тепловой энергии населению существенно больше. Только в Казани их, например, 30. Фото: kzn.ru

Как «Т Плюс» варьирует тепловую тарификацию от региона к региону

Поставщиков тепловой энергии населению — существенно больше. Только в Казани их, например, 30. Основным все же является все тот же «Казэнерго» со своим тарифом в 1855,97 за Гкал. Самое дешевое тепло у «Казанской академии ветеринарной медицины» (1040 рублей), самое дорогое у клиентов созданной лишь в 2014 году ООО «РСК» («дочка» ГЖФ РТ) — 1901,68 рубля.

В Марий Эл рынок вновь поделен между принадлежащей республике «Марикоммунэнерго» с ТЭЦ-1 и вексельберговской «Т Плюс». И если МУП предоставляет тепло за 4,8 тыс. рублей за Гкал, то «Т Плюс» подходит более диффиренцировано, ее тарифы, в зависимости от сетей и предприятий, плавают в районе 1,2—2,5 тыс. рублей.

При этом «Марикоммунэнерго» за 5 лет снизило тарифы с когда-то астрономических 5,5 тыс. рублей на 12%, но с 1 июля 2020 года зато подняло их на 8,7%. Вексельберг отвечает за тепло и в Мордовии, где местный филиал продает тепловую энергию в батареи саранских жителей за 1807,6 рубля за Гкал (тот же рост на 3% с первого полугодия и на 20% за 5 лет, что и в Казани).

«Т Плюс» в свое время скупил активы и в Удмуртии, где его филиал продает тепловую энергию дороже — за 2074,3 рубля, и тарифы тут растут быстрее, чем в Мордовии. За 5 лет они выросли на треть, а с 1 июня увеличились сразу на 7,4%. Вексельберговская «дочка» меняет свои тарифы в зависимости от региона. Например, в Чувашии они «плавают» в районе 1,1—1,6 тыс. рублей, что выходит дешевле, чем у чебоксарской теплосети, продающей теплоэнергию за 1893 рубля за Гкал. А в Перми «Т Плюс» уже продает теплоэнергию за 2025,85 рубля в пермском округе, в случае отдельных принадлежащих ей ТЭЦ, снижая, впрочем, и до 1,3—1,4 тыс. рублей.

В Кирове тарифы «Т Плюс» тоже ниже «муповских»: 2,46 тыс. рублей (МУП «Кировские тепловые сети») против 2 тыс. рублей (АО «КТК» — дочка «Т Плюс»). И это при том, что вексельберговская «дочка» увеличила за 5 лет свои тарифы на 32,5%, подняв их и с 1 июля 2020 года на 8,2%, а не на 3%, как в соседних регионах. МУП «Водоканал» (в слободе Талица города Кирова) продает тепловую энергию вообще за 6,5 тыс. рублей за Гкал.

Тарифы на тепловую энергию в регионах ПФО, II полугодие 2020 года

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2020-31.12.2020 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.01.2020-30.06.2020 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2019-31.12.2019 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.01.2019-30.06.2019 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2018-31.12.2018 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2017-31.12.2017 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2017-30.06.2017 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2016-31.12.2016 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2016-30.06.2016 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2015-31.12.2015 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Евгений Храмов: 8-937-288-40-01 Гульзада пресс служба Казань АО "Казэнерго" 1855,97 1799,56 1799,56 1766,98 1737,53 1678,77 1678,77 1614,24 1 614,24 1 544,73 1 544,73



Евгений Храмов: РАНЕЕ - ОАО "Генерирующая компания" АО "Татэнерго" 1809,7 1741,49 1741,49 1691,38 1670,07 1603 1626,81 1564,25 1 564,25 1 504,26 1 504,26



Филиал "Казаньнефтепродукт" АО ХК "Татнефтепродукт" 1 781,41 1 726,04 1 726,04 1 683,02 1 654,97 1 591,32 1 591,32 1 530,02 1 530,02 1 464,53 1 464,53



АО "ТГК-16" 1 629,13 1566,47 1 566,47 1510,7 1 485,53 1 425,65 1 425,65 1 410,00 822,34 791,24





ЗАО "Альтон" - - переключился на татэнерго

1 817,95 1 735,14 1 735,14 1 668,15 1 668,15 1 599,37 1 599,37



ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" 1 658,04 1 611,67 1 611,67 1 581,60 1 571,64 1 522,65 1 522,65 1 474,93 1 474,93 1 414,51 1 414,51



Евгений Храмов: РАНЕЕ - Филиал ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО" "Казанский молочный комбинат" ООО "Казанский молочный комбинат" 1 541,88 1 497,07 1 497,07 1 453,46 1 429,24 1 374,29 1374,29 1321,43 1 321,43 1 265,74 1 265,74



ОАО "Казанский вертолетный завод" Евгений Храмов: по телефону сказали - - 1564,04 1553,9 1528,01 1501,07 1501,07 1444,2 1 444,20 1 410,40 1 410,40



Евгений Храмов: РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ" ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Российской Федерации 1 857,76 1 857,01 1 857,01 1 834,91 1 804,33 1 734,98 1 779,62 1 711,08 1 711,08 1 645,06





ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" - - - - - - - - - - 1 645,06



Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по

тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" 1541,9 1485,79 1485,79 1451,66 1427,47 1423,93 1423,93 1369,87 1 369,87 1 310,91 1 310,91



ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" 1691,9 1651,44 1651,44 1622,89 1595,84 1533,91 1533,91 1486,2 1 486,20 1 423,40 1 423,40



ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" 1040,04 1007,84 1007,84 984,23 967,82 930,97 930,97 894,92 894,92 856,37 856,37



ОАО "Судоходная компания "Татфлот" - - - - 1675,86 1624,64 1624,64 1594,43 1 594,43 1 525,91 1 525,91



АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" 1500,97 1465,94 1465,94 1433,47 1409,58 1356,35 1356,35 1305,59 1 305,59 1 249,79 1 249,79



ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" 1 640,21 1 579,39 1 579,39 1 546,09 1 543,31 1 484,89 1 484,89 1 428,39 1 428,39 1 367,08 1 367,08



ООО "КАРСАР" 1726,31 1702,58 1702,58 1666,26 1638,49 1577,78 1577,78 1516,68 1 516,68 1 455,33 1 455,33



ООО "Казанская строительно-сервисная компания" 1772,29 1771,03 1786,58 1752 1790,56 1729,17 1729,17 1680,59 1 680,59 1 631,11 1 631,11



ООО "Энергосистема" 1 529,66 1 473,97 1 473,97 1 434,22 1 434,22 1 404,33 1 404,33 1 404,33 1 525,79 1 460,09 1 460,09



ООО "Теплоснабсервис" 1 504,80 1 476,84 1 571,09 1 525,51 1 500,09 1 442,40 1 442,40 1 386,89 1 386,89 1 327,16 1 327,16



АО "Кулонэнергомаш" 1 636,66 1 587,83 1 587,83 1 552,80 1 572,80 1 560,42 1 560,42 1 511,24 1 511,24 1 457,70 1 457,70



ООО "ЗЖБИИК "Элеваторстрой" 1 776,80 1 742,03 1 742,03 1 700,90 1 672,56 1 608,43 1 608,43 1 546,48 1 546,65 1 480,92 1 480,92



ООО "УК "Стройконцепт" - - - - - - - - 1 423,14 1 372,44 -



ООО "УК "ЖК Видный" 1 434,96 1 402,79 1 402,79 1 375,86 1 375,86 1 322,94 1 322,94 1 272,42 http://kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_286510.pdf







ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 1611,49 1549,66 1549,66 1513,33 1488,11 1431,2













ООО "Энергоресурс" 1 745,51 1 726,58 1 761,82 1 761,82 1 900,11 1 827,03













ООО "РСК" 1 901,68 1 824,54 1 824,54 1 774,09 1 744,52 1 677,64













ООО "Теплоснабинвест" 1 543,86 1 526,60 1 526,60 1 486,36

















ООО "ТеплоЭнергоСнабжение" 1 515,95 1 473,97





















ООО "ТеплоГарант" 1 865,00



















Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МП "Троллейбусный транспорт" - - - - 2 089,90 2 022,04 2 022,04 1 963,17 1 963,17 1 898,62 1 898,62



МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 2 026,88 1 950,49 Евгений Храмов: 155т от 18.12.2018 1 950,49 Евгений Храмов: 155т от 18.12.2018 1912,4 1 880,53 1 820,06 1 820,06 1 746,73 1 746,73 1 689,59 1 689,59



ОАО "Марбиофарм" 1 715,80 1 742,38 Евгений Храмов: 196т от 18.12.2018 1 742,38 Евгений Храмов: 196т от 18.12.2018 1706,7 1 678,26 1 623,68 1 623,68 1 573,34 1 573,34 1 521,61 1 521,61



ФГБУ "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) 3 231,48 3 135,38 3 135,38 Евгений Храмов: 219-т 3075,34 3 024,08 2 910,89 Евгений Храмов: С 15.06.2017 2 910,89 2 602,22 2 602,22 2 516,66 2 516,66



АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (котельная № 21, в/г 15, в/ч 40278-22) - - - - - - 13 442,17 13 025,36 13 025,36 12 597,07 12 597,07



АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (потребители: в/г 10 а ул. Лебедева , д. 2, в/г 10 ул. Лобачевского, д. 2, д. 4 - - - - - - - - 3 199,15 3 093,96 3 093,96



ФГКУ "Авиационная база" (ранее - ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации") 1 497,57 1 441,87 Евгений Храмов: 183т 1 441,87 Евгений Храмов: 183т 1393,53 1 393,53 1 349,80 1 349,80 1 293,63 1 293,63 1 251,09 1 251,09



ООО "Автотест" 1 799,70 1 740,82 Евгений Храмов: 211т 1 740,82 Евгений Храмов: 211т 1842,48 1 842,48 1 786,61 1 786,61 1 736,29 1 736,29 1 727,81 1 727,81



ОАО «Стройкерамика» перевели на тэц-1 перевели на тэц-1 Евгений Храмов: 198т 1 860,42 Евгений Храмов: 198т 1817,58 1 787,29 1 729,12 1 729,12 1 675,51 1 675,51 1 620,41 1 620,41



ООО "Марикоммунэнерго" 4 852,94 4 463,75 Евгений Храмов: 188т 4 463,75 Евгений Храмов: 188т 4357,07 4 284,45 4 753,16 4 753,16 5 640,75 5 640,75 5 455,27 5 455,27



ООО "Стройтерм" перевели на тэц-1 перевели на тэц-1 Евгений Храмов: 167т 1 391,09 Евгений Храмов: 167т 1260,1 1 260,10 1 215,09 1 215,09 1 194,74 1 194,74 1 161,00 1 161,00



ФГКУ "Войсковая часть 95504" 1 368,17 1 330,68 Евгений Храмов: 176т 1 330,68 Евгений Храмов: 176т 1286,3 1 286,30 1 244,02 1 244,02 1 195,64 1 195,64 1 156,72 1 156,72



ПАО "Т Плюс" 1 215,60 1 170,16 1 170,16 1147,21 1 128,09 1 089,32 1 089,32 1 055,55 1 055,55 1 021,00 1 021,00



ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл" 1 925,00 1 919,95 Евгений Храмов: 172т 1 919,95 Евгений Храмов: 172т 1893,38 1 861,83 1 801,08 1 801,08 1 775,51 1 775,51 1 718,03 1 718,03



ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 1 753,31 1 685,63 1 685,63 1729,4 1 700,59 1 646,12 1 646,12 1 590,01









ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" 1 307,79 1 277,75 1 277,75 1 252,72 1 231,84 1 197,75 1 197,75 1 160,72









ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" 1 405,84 1 357,12 1 357,12 1330,51 1 308,34 1 295,56 1 295,56 1 256,07









ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" 1 845,50 1 793,22 1 793,22 1 834,91 1 804,33 -













ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и АО "Деревообрабатывающий завод" 1 943,55 1 872,59 1 872,59 1912,7 1 880,82 -













ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО "Марикоммунэнерго" 2 493,00 2 371,49 2 371,49 2341,48 2 302,46 -









Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

(ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") 1 807,58 Евгений Храмов: Приказ 190 1 754,94 Евгений Храмов: Приказ 190 1 754,94 Евгений Храмов: Приказ 190 1 721,17 Евгений Храмов: № 165 1692,49 1 637,21 1 637,21 1 576,75 1 576,75 1 501,67 1 501,67



АО «103 арсенал» 1829,45 Евгений Храмов: приказ 202 1765,88 Евгений Храмов: приказ 202 1765,88 Евгений Храмов: приказ 202 1732,06 Евгений Храмов: № 168 1703,19 1655,8 1655,8 1598,07 1 598,07 1 497,90 1 497,90



МП "Саранскгорводоканал" Приказ: №196 1776,12 1771,37





















ООО "Тепло-Люкс М" - Евгений Храмов: № 170 - Евгений Храмов: № 170 - - Евгений Храмов: № 170 - - - - - - 1 566,00



ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") 1813,8 Евгений Храмов: приказ 202 1751,56 Евгений Храмов: приказ 202 1751,56 Евгений Храмов: приказ 202 1716,79 1716,79 1653,1 1653,1 1590,8 1 590,80 1 491,00 1 491,00



АО ГУ ЖКХ (ранее ОАО "РЭУ" от котельной № 8/10) - - - - - - - - - - 1 592,95



ОАО "РЭУ" от котельной № 8/25 - - - - - - - - - - 3 137,00



ОАО "РЭУ" от котельной военкомата - - - - - - - - - - 3 730,93



ОАО "РЭУ" от сторонних поставщиков на объекты Минобороны - - - - - - - - - - 1 853,68



АО ГУ ЖКХ от котельной 8/101 - - - - - н/д 1772,76 1704,58 http://e-mordovia.ru/news/view/23547







ООО "Управление ЖКХ" 1639,58 Евгений Храмов: приказ 194 1591,82 Евгений Храмов: приказ 194 1591,82 1561 1561 1502,82 1502,82 1445









ООО "Источник" приказ: 194 2522,17 2476,67





















ООО "Округ-С" 1753,71 Евгений Храмов: приказ 199 1696,96 Евгений Храмов: приказ 199 1696,96 Евгений Храмов: приказ 199 1696,96













Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО "Международный аэропорт "Уфа" Евгений Храмов: 368 2141,33 2078,96 Евгений Храмов: 671 2078,96 Евгений Храмов: 671 2050,62 2016,44 1881,2 1881,2 1791,54 1 791,54 1 703,57 1 703,57



ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" Евгений Храмов: 440 1243,4 1207,2 Евгений Храмов: 507 1207,2 Евгений Храмов: 507 1190,53 1185,52 1138,07 1138,07 1092,05 1 092,05 1 050,88 1 050,88



ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" Евгений Храмов: 750 - - Евгений Храмов: 542 от 10.12.2018 1100,15 1084,98 1081,91 1023,53 1023,53 1004,48 1 004,48 956,61 956,61



ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) Евгений Храмов: 663 1844,88 1791,28 Евгений Храмов: 707 от 18.12.2018 1791,28 1766,68 1737,23 1678,5 1678,5 1565,86 1 565,86 1 493,29 1 493,29



АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" Евгений Храмов: 599 1167,26 1133,34 Евгений Храмов: 433 от 3.12.2018 1133,34 1117,69 1099,06 1053,15 1053,15 1018,87 1 018,87 983,86 983,86



ФКУ ИК-3 ГУФСИН Евгений Храмов: 553 - - - - - - - - - - 1 278,28



ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" Евгений Храмов: 661 1511,46 1467,5 Евгений Храмов: 536 от 10.12.2018 1467,5 1451,09 1426,9 1399,02 1399,02 1461,74 1 469,88 1 397,23 1 397,23



Куйбышевская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» - - - - - - - - - - 1 233,40



Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" Евгений Храмов: 467 809,41 799,57 799,57 788,53 775,39 917,93 917,93 874,23 874,23 829,43 829,43



МУП " Уфимские инженерные сети" Евгений Храмов: 691 2198,18 2134,16 Евгений Храмов: 810 2134,16 Евгений Храмов: 810 2092,32 2057,45 1978,32 1978,32 1845,28 1 845,28 1 774,31 1 448,79



ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" Постановление: 690 2198,18 2134,16 2134,16 2092,32 2057,45 1978,32 1978,32 1902,23 1 902,23 1 774,31 1 774,31 Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ПАО «Т Плюс» (филиал «Удмуртский») (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал «Удмуртский») Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года N2 29/14 2 074,32 1 931,40 Евгений Храмов: 23/16 от 20.12.2018 1 931,40 1 830,71 Евгений Храмов: 25/16 1 800,20 1 695,11 1 695,11 1 590,90 1 590,90 1 543,09 1543,09



ООО "ИРЗ-Энерго" Евгений Храмов: от 1О декабря 2019 года N~26/ 12 1 778,70 1 710,24 Евгений Храмов: № 19/47 1710,24 1676,3 Евгений Храмов: № 20/25 1648,37 1 600,41 1 600,41 1 550,07 1 550,07 1 514,67 -



ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года NQ 23/25 1 793,13 1733,1 Евгений Храмов: 23/18 1 733,10 1699,12 Евгений Храмов: 21/32 1 699,12 1641,71 1641,71 1562,37 1 562,37 1 516,87 -



АУ УР "РССК им. Демидова" Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года N2 23/21 1 767,64 1 700,79 Евгений Храмов: 21/44 от 18.12.2018 без НДС т.к. упрощенка 1 700,79 1 667,45 1667,45 1636,82 1636,82 1589,16 1 589,16 1 543,09 -



ООО " Ижевский завод керамических материалов" - - - - - 1435,39 1415,1 1376,22 1 376,22 1 337,03 -



АО "ДП Ижевское" Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года N!'! 23/6 1327,44 1 283,36 1283,36 1 251 1230,15 1187,87 1187,87 1153,27 1 153,27 1 119,68 1 119,68



ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" Евгений Храмов: от 10 декабря 2019 года N 26/13 без НДС 1 296,24 1 224,18 1 224,18 1 211,64 1191,53 1121,94 1121,94 1053,54 1 053,54 1 026,61 1 026,61



МУП СпДУ ("Спецдомуправление") ул. Степная, д. 73б; ул. Дружбы, д. 23 Евгений Храмов: от 17 декабря 2019 года N28/22 1 598,71 1537,81 Евгений Храмов: 19/16 от 04.12.2018 1 537,81 1495,92 1470,99 1 428,17 1 428,17 1390,31 1 390,31 1 323,02 -



ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года NQ29/15 1452,25 1385,9 Евгений Храмов: 23/117 от 20.12.2018 1386,53 1319,75 Евгений Храмов: 25/44 1297,75 1257,29 1257,29 1224,23 1 224,23 1 169,03 1 169,03



ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) Евгений Храмов: от 20 декабря 2019 года NQ29/15 2059,02 1918,54 Евгений Храмов: 23/117 от 20 12.2018 1919,16 1820,75 1790,4 1685,96 1685,96 1590,53 1 590,53 1 543,09 -



ОАО "Удмуртгеофизика" - - - - - - - - - - 1391,02



БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» Евгений Храмов: от 29 октября 2019 года N 22/2 1290,01 1283,08 1347,04 1320,62 Евгений Храмов: 20/17 1298,61 1260,5 1 260,50 1 183,56









ООО "КОТЕЛЬНАЯ ДВАДЦАТОГО ЭНЕРГОРАЙОНА" (000 «Котельная 20») Евгений Храмов: от 1О декабря 2019 года N 26/14 1573,68 1505,88 Евгений Храмов: 23/41 от 20.12.2018 без НДС т.к. упрощенка 1505,88 1427,37 1427,37 1 348,26 1 348,26 1 266,71 1 266,71 1 230,00





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" Евгений Храмов: 25/8 от 26.11.2019 1576,31 1518,6 Евгений Храмов: 19/69 от 04.12.2018 1518,6 1503,3 1503,33 1 459,66













Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат

для престарелых и инвалидов» Евгений Храмов: 28/25 от 17.12.2019 1648,4 1645,25 1645,25 1613,22 1 611,33 1 561,69 1 548,56 1 489,73 1 489,73 1 445,93





ООО "МАН" Евгений Храмов: 28/28 от 10.12.2019 1838,75 1734,79 1734,79 1669,15 1 641,33 1 546,33 1 546,33 1 495,73









АО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" Евгений Храмов: от 26 ноября 2019 года N 25/17 1473,1 1427,17 1427,17 1365,16 1 342,40 1 305,73













ООО "ТЭС" Евгений Храмов: от 17 декабря 2019 года N 28/19 1754,84 1 709,11 1709,11 1 675,61 1 675,61 1 634,68 1 634,68 1 587,08









ООО "АВТОКОТЕЛЬНАЯ" Евгений Храмов: от 26 ноября 2019 года N 25/15 1 234,32 1 192,64 Евгений Храмов: 21/34 от 18.12.2018 1192,64 1 172,40 1 162,42 1 127,67









Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ОАО «Росспиртпром» (филиал – «Ликероводочный завод «Чебоксарский») - - - - - - - - 1 172,65 1 125,39 1 125,39



ПАО "Ростелеком" Чебоксары 1858,58 1825,8 1861,74 1827,096 1796,64 1736,61 1736,61 1670,61 1 670,61 1 599,38 1 599,38



ОАО «Санаторий «Чувашия» 2236,08 2117,77 2117,77 2036,568 2002,63 1938,15 1938,15 1864,35 1 864,35 1 786,23 1 786,23



ООО «Коммунальные технологии» - - - - 1759,97 1699,67 1744,35 1680,07 1 680,07 1 609,27 1 609,27



ПАО "Т Плюс" по собственным сетям 1151,92 1112 1112 1091,27 1073,08 1036,04 1036,04 1000,04 1 000,04 960,10 960,10



ПАО "Т Плюс" по сетям МУП Теплосеть, ООО Коммунальные технологии 1611,44 1556,02 1556,02 1548,77 1522,96 1470,68 1470,68 1519,65 1 519,65 1 424,59 1 424,59



ПАО "Т Плюс" по сетям ООО "ЭнергоСистемы" 1274,7 1230,68 1230,68 1207,66 1187,53 1146,17 1146,17 1105,97 1 105,97 1 059,38 1 059,38



ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Хлебопродукт" 1353,96 1290,78 1290,78 1269,43 1248,27 1248,27 1248,27 1000,04









АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 1222,8 1191,86 1191,86 1170,42 1150,91 1139,48 1139,48 1175,04 1 175,04 1 126,17 1 126,17



АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

(по сетям ООО «Коммунальные технологии») - - - - 1912,86 1835,44 1835,44 1679,69 1 679,69 1 609,27 1 609,27



ООО «ПМК-4» - - 1711,13 1679,72 1679,72 1657,42 1657,42 1610,1 1 610,10 1 540,92 1 540,92



ООО «Аверс» - - 1293,56 1282,39 1282,39 1276,03 1276,03 1239,13 1 239,13 1 161,27 1 161,27



ООО «СУОР» 1423,8 1390,52 1390,52 1375,08 1352,16 1308,11 1308,11 1258,33 1 258,33 1 179,36 1 179,36



ООО «Чувашгосснаб» - - - - - - - - 1 406,89 1 355,50 1 355,50



ООО «Маштехсервис» - - 1422,19 1395,61 1395,61 1370,78 1370,78 1330,85 1 330,85 1 282,14 1 282,14



ООО «Фирма Три АсС» 1300,32 1255,92 1255,92 1248,612 1227,8 1177,44 1177,44 1127,38 1 127,38 1 079,92 1 079,92



ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» - - 1418,2 1399,04 1399,04 1359,25 1359,25 1320,3 1 320,30 1 269,33 1 269,33



ООО «СтройТехМонтаж» 1472,62 1422,19 1442,69 1416,65 1416,65 1375 1375 1338,44









ООО «КлиматСфера» 1838,39 1796,57 1796,57 1763,13 1763,13 1711,02 1711,02 Евгений Храмов: с 30 июня 2017 1680,07









МУП "Теплосеть" МО г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики 1893,91 1800,8 1800,8 1768,092 1738,6238















ОАО "Чебоксарский электротехнический завод" 1755,66 1738,9 1738,9















Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Пермская сетевая компания» (Пермск гор округ за искл зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 ПАО Т Плюс) 338-т: 2025,85 1952,82 Евгений Храмов: 360-Т 1952,82 1891,8 Евгений Храмов: 360-Т 1860,27 1799,1 1820,8 1757,53 1 757,53 1 678,63 1 678,63



ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» 338-т: 2025,85 1937,68 Евгений Храмов: 360-Т 1937,68 1863,14 Евгений Храмов: 360-Т 1832,09 1771,85 1826,88 1756,61 1 756,61 1 677,75





ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ-14 : 335-т 1461,48 1423,06 Евгений Храмов: 350-т от 20.12.2018 1423,06 1395,16 Евгений Храмов: 300-т 1371,9 1319,13 1325,1 1236,11 1 236,11 1 180,63 1 180,63



ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-14 : 335-т 1923,48 1923,48 Евгений Храмов: 350-т от 20.12.2018 1923,48 1885,76 Евгений Храмов: 300-т 1854,33 1805,59 1813,77 1757,53 1 757,53 1 678,63





ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-9 : 335-т 1322,26 1259,29 Евгений Храмов: 350-т от 20.12.2018 1259,29 1234,6 Евгений Храмов: 300-т 1214,02 1167,33 1172,61 1093,86









ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона БТЭЦ-2 : 335-Т от 20.12.2019 1472,21 1429,33 Евгений Храмов: 350-т от 20.12.2018 1429,33 1401,3

















Евгений Храмов: Они стали ПМУП «ГКТХ» ПМУЖЭП «Моторостроитель» - - - - переименован в ГКТХ - - - 1 771,73 1 643,13 1 643,13



ПМУП «ГКТХ» Евгений Храмов: 331-т от 20.12.2019 2011,45 1958,57 Евгений Храмов: 375-Т от 20.12 1958,57 1920,16 Евгений Храмов: 350-Т 1888,16 1826,96 1821,68 1756,69 1 756,69 1 677,83





ПМУП «ГКТХ» начало - ул.Докучаева, конец - ул.Докучаева 27 а (б, в, г) : 20-Т от 04.03.2020 1625,34 1175,1

















Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ЗАО "Сувенир" Евгений Храмов: от 03.12.2019 № 43/66-тэ-2020 829,8 829,8 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 04.12.2018 № 43/20-тэ-2019 1396,2 1372,8 Евгений Храмов: 39/9 1349,92 1 348,36 1 348,36 1274,82 1 274,82 1 223,41 1 223,41



ОАО "Кировские коммунальные системы" - - Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 20.11.2018 № 41/10-тэ-2019 2 756,76 2 715,60 2670,34 2 651,46 2 651,46 2539,95 2 539,95 2 426,91 2 426,91



ОАО "Ново-Вятка" с учетом передачи по тепловым сетям открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» Евгений Храмов: Решение 46/10-тэ-2020 от 20.12.2019 2648,39 2513,23 2513,23 2399,58 2359,59 2 207,38 2 207,38 2 125,26 2 125,58 2 006,09 2 006,09



Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (г. Киров) с учетом передачи по

тепловым сетям акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания»

(РАНЕЕ - ОАО "Нововятский лыжный комбинат") - - - - 2 022,23 1 874,97 1 874,97 1 846,19 1 878,02 1 823,19 1 841,37



потребителям

обществом с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров)

с учетом передачи по тепловым сетям

акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» - - Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/6-тэ-2019 2 235,19 2180,34 2 217,99 2 076,28 2 076,28











ООО "Лидоу" по сетям Водоканала - - - - - 3 587,37 3 587,37 3398,44 3 398,44 2 918,49 2 918,49



ООО "Жилой фонд" - - - - - - - - - - 1 321,80



ООО "Теплоснабжение" Евгений Храмов: Решение 43/1-тэ-2020 от 03.12.2019 1 528,20 1472,16 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 07.11.2018 № 39/19-тэ-2019 1 472,16 1472,16 Евгений Храмов: 40/32 1 565,15 1 565,15 1 787,35 1 744,04 1 757,37 1 715,25 1 715,25



ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" Евгений Храмов: Решение 38/47-тэ-2020 от 29.10.2019 2 084,30 2 072,10 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 07.11.2018 № 39/21-тэ-2019 2 072,10 1 922,20 Евгений Храмов: от 30.10.2015 № 41/7-тэ-2015 1 955,80 1 900,80 1 900,80 1846,1 1 846,10 2 623,60 2 623,60



КОГКУСО "Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - - - - - - - - - - 2 268,00



МУП "Водоканал" 2767,32 2714,28





















МУП "Водоканал" (слобода Сошени города Кирова) Евгений Храмов: Решение 42/7-тэ-2020 от 26.11.2019 5188,8 4718,76 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 04.12.2018 № 43/4-тэ-2019 4718,76 3981,84 3915,48 4 032,53 4 032,53 3 753,93 3 753,93 3 580,95 3 580,95



МУП "Водоканал" (в деревне Малая Субботиха города Кирова) 2682,96 2565,84 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 04.12.2018 № 43/4-тэ-2019 2565,84 2455,08 Евгений Храмов: 45/119 2414,16 2 380,06 2 380,06 2 296,63 2 296,63 2 142,76 2 142,76



МУП "Водоканал" (в слободе Талица города Кирова) Евгений Храмов: от 26.11.2019 № 42/7-тэ-2020 6543,6 6543,6 6567,96 6339,48 Евгений Храмов: 45/119 6233,82 4 265,11 4 265,11 4 242,34 4 242,34 4 166,58 4 166,58



МУП "Водоканал" (котельная Советский тракт, 12 города Кирова) - - - - Евгений Храмов: от 05.12.2017 №44/5-тэ-2018 7 311,87 7 311,87 9 212,97 8 471,69 8 471,69 7 873,90 7 873,90



ООО "Теплотехник" Евгений Храмов: Решение 37/3-тэ-2020 от 22.10.2019 4 502,90 4 314,90 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 27.11.2018 № 42/13-тэ-2019 4 314,90 4 314,90 Евгений Храмов: от 10.10.2017 № 36/6-тэ-2018 4 382,70 4 382,70 4 625,10 4590,8 4 590,80 4 381,10 4 381,10



МУП "Кировские тепловые сети" 2 461,55 2 338,39





















ООО "Энергетическая компания Нововятского ЛПК" - - - - - 2 125,90 2 125,90 2028 2 028,00 1 875,35 1 875,35



ООО «Управление недвижимостью и Домами» Дзержинского, 100 Евгений Храмов: Решение 41/60-тэ-2020 от 19.11.2019 1 754,40 1 587,60 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/7-тэ-2019 1 587,60 1 587,60 Евгений Храмов: от 07.11.2017 № 40/35-тэ-2018 1 643,50 1 643,50 1 820,40 1 764,50 2 385,30 2 385,30 2 399,60



ООО «Управление недвижимостью и Домами» Московская, 107 Евгений Храмов: Решение 41/60-тэ-2020 от 19.11.2019 1 495,10 1 495,10 1 948,80 1 822,00 1 822,00 1 739,80 1 739,80 1 692,70 1 795,60 1 325,60





ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" Евгений Храмов: Решение 37/5-тэ-2020 от 22.10.2019 2 569,08 2494,44 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 07.11.2018 № 39/28-тэ-2019 2 494,44 2325,84 2 287,08 2 287,08 2 524,14 2426,32 2 426,32 2 318,23 2 318,23



ООО "Энергетик" - - - - - - - - - - 2 850,70



ООО "Теплоком" по сетям Водоканала Евгений Храмов: Решение 42/9-тэ-2020 от 26.11.2019 5 073,04 4 372,74 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 04.12.2018 № 43/6-тэ-2019 4 418,60 4 011,90 4027,5 3 817,50 3 817,50 3692,6 3 692,60 3 780,20 3 780,20



Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8) 3355,68 3010,92 Евгений Храмов: от 4 декабря 3010,92 2478,24 Евгений Храмов: Приложение № 3 к решению правления РСТ Кировской области от 12.12.2017 №45/17-тэ-2018 2436,94 2 436,94 2 503,13 2503,13 2 990,00 2 735,59 2 735,59



ООО "Матрица" Евгений Храмов: Решение 37/6-тэ-2020 от 22.10.2019 1594,4 1531,6 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 13.11.2018 № 40/7-тэ-2019 1531,6 1525,6 Евгений Храмов: № 37/5-тэ-2018 от 17.10.2017 1525,6 1 512,60 1 512,60 1 463,30 1 470,90 1 404,60 1 404,60



ГАОУ СПО "Кировский государственный автодорожный техникум" Евгений Храмов: Решение 37/4-тэ-2020 от 22.10.2019 3053,16 2998,92 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 07.11.2018 № 39/29-тэ-2019 2998,92 2551,32 Евгений Храмов: № 39/10-тэ-2018 от 31.10.2017 2508,78 2 431,39 2 431,39 2 335,46 2 335,46 2 230,67 2 230,67



ООО "Евро-строй" 1 556,10 1 515,40 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 07.11.2018 № 39/20-тэ-2019 1 515,40 1 476,40 Евгений Храмов: от 07.11.2017 № 40/30-тэ-2018 1 476,40 1 476,40 1 514,60 1 468,70 1 475,60 1 408,90 1 408,90



АО "Кировская теплоснабжающая компания" Евгений Храмов: Решение 46/4-тэ-2020 от 20.12.2019 2077,41 1920,14 1920,14 1868,62 - - - - 1 642,66 1 567,39 1 567,39



ООО "Оптима- Мебель" 1974,74 1962,78





















ООО "Бора" 2978,88 2901,48





















ООО «ДокВуд» - - - - - 1 920,54 1 920,54 1799,24 1 799,24 1 753,80 1 753,80



ООО «Производственный комплекс» - - - - Евгений Храмов: № 44/6-тэ-2018 от 05.12.2017 2374,61 2 322,69 2 322,69 2 252,04 2 255,74 2 149,60 2 149,60



ООО "Газпром газораспределение Киров" микрорайон Радужный города Кирова - - - - - - - - 2 212,15 2 109,96 2 109,96



ООО "Газпром теплоэнерго Киров" (микрорайон Радужный города Кирова) 2499,72 2428,2





















ООО ТСО "Зиновы" Евгений Храмов: Решение 39/6-тэ-2020 от 05.11.2019 1 752,60 1 650,30 Евгений Храмов: решению правления РСТ Кировской области от 27.11.2018 № 42/69-тэ-2019 1 650,30 1 602,00 Евгений Храмов: № 40/28-тэ-2018 от 07.11.2017 1602 1 591,90 1 591,90 1 545,30 1 550,50 1 490,80 1 490,80



ООО УК "Азбука быта" 2 078,30 1 994,00





















ООО УК "Азбука быта" 3 002,00 2 821,60





















ООО УК "Азбука быта" 2 746,90 1 924,70





















ООО УК "Азбука быта" 1 842,90 1 817,70





















ООО УК "Азбука быта" 2 066,40 1 882,00

















Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ОАО хладокомбинат "Заречный" 2454,66 2393,44 Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 47/31 2393,44 2346,54 2307,43 2218,68 2218,68 2173,08 2 173,08 2 078,11 -



ОАО "Теплоэнерго" Евгений Храмов: от 19 декабря 2017 г. № 66/14 1104,46+319,52 1072,3+343,13 Евгений Храмов: 55/39 от 20.12.2018 1072,30+343,13 1057,49+332,95 1039,86+327,40 1006,09+315,11 1006,09+334,16 986,35+301,73 986,35*+301,73** 966,90*+275,74** Евгений Храмов: Решение РСТ Нижегородской области № 26/3 от 30.06.2014 (с изм. 58/82 от 17.12.2014) 966,90*+275,74**



ООО "Санаторий им. ВЦСПС" 2317,63 2262,54 2262,54 2218,24 2181,27 2125,22 2125,22 2046,89 2 046,89 1 941,68 -



ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) 2163,94 2135,34 2135,34 2093,88 2058,98 1987,42 1987,42 1987,42 2 048,36 1 943,66 -



ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.Цветочная) 2717,26 2663,96 2718,32 2691,41 2646,55 2582,01 2582,01 2582,01 2 582,01 2 447,44 -



НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 2100,94 2041,93 2041,93 2004,73 1971,32 1917,82 1917,82 1844,88 1 844,88 1 748,78 -



ООО "Профит" 2301,58 2243,81 2243,81 2199,8 2163,14 2102,12 2102,12 2058,81 2 058,81 1 955,20 -



ОАО "170 РЗ СОП" 1854,47 1805,69 1805,69 1770,22 1740,71 1679,67 1679,67 1615,36 1 615,36 1 531,27 -



ОАО "ПКО "Теплообменник" 2560,97 2493,91 2493,91 2465,21 2424,12 2342,87 2342,87 2342,87 2 436,18 2 273,85 -



ООО "Нижновтеплоэнерго" 2453,89 2382,42 2382,42 2333,42 2294,53 2208,41 2208,41 2128,46 2 128,46 2 017,42 -



ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" 2073,03 2016,57 2016,57 1977,03 1977,03 1902,82 1902,82 1802,92 1 802,92 1 708,93 -



ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" 2241,25 2189,92 2189,92 2146,98 2111,2 2092,33 2092,33 2026,59 2 026,59 1 962,46 -



ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." 1649,41 1601,76 1601,76 1564,15 1538,08 1 487,70 1 487,70 1437,54 1 437,54 1 365,63 -



ЗАО "Механический завод "РИЛС" 2031,35 1997,07 1997,07 1957,91 1957,91 1884,25 1884,25 1836,19 1 836,19 1 745,14 -



ООО "Нижегородский завод "Старт" 2209,52 2159,41 2159,41 2119,18 2083,86 2007,07 2007,07 1956,11 1 956,11 1 855,26 -



ОАО "НИТЕЛ" (телевизионный завод им Ленина) 1831,22 1788,78 1788,78 1753,68 1724,45 1661,98 1661,98 1626,52 1 626,52 1 538,58 -



ФГБУ «ЦЖКУ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18

(РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") 2502,1 2429,88 2429,88 2382,31 2342,61 2264,04 2264,04 2177,93 2 177,93 2 064,39 -



ФГБУ «ЦЖКУ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 98 г. Нижний Новгород от котельной № 39

(РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") 2480,24 2408,38 2408,38 2361,23 2321,87 2244,19 2244,19 2158,17 2 158,17 2 045,66 -



ФГБУ «ЦЖКУ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 53, г. Нижний Новгород от котельной № 104

(РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") 1567,87 1522,52 Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. № 55/38 1522,52 1492,69 1467,81 1416,32 1416,32 1364,19 1 364,19 1 293,11 -



ОАО "Оргсинтез" 1749,41 1705,92 1705,92 1672,45 1644,58 1634,12 1634,12 1571,24 1 571,24 1 473,81 -



ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" 2444,65 2373,46 2373,46 2326,96 2288,17 2246,41 2246,41 2167,87 2 167,87 2 068,29 -



ООО "НПК "Скрудж" 2565,19 2508,02 2508,02 2458,84 2417,86 2334,64 2334,64 2279,39 2 279,39 2 160,78 -



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ», г. Нижний Новгород от котельной по ул. Кима 1790,09 1742,03 1742,03 1707,8 1679,34 1628,14 1628,14 1566,5 1 566,50 1 485,61 -



ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" 2614,04 2538,54 2538,54 2479,06 2437,74 2346,29 2346,29 2322,74 2 322,74 2 203,50 -



ЗАО "Гражданстрой-НН" - - 2519,4 2485,1 2443,69 2421,93 2421,93 2392,05 2 392,05 2 301,55 -



АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" 1177,43 1160,11 1160,11 1137,37 1118,42 1076,46 1076,46 1071,68 1 071,68 1 027,83 -



ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" 2514,28 2498,24 2498,24 2455,21 2455,21 2417,05 2417,05 2359,58 2 359,58 2 236,58 -



ООО "Автозаводская ТЭЦ"

для потребителей, подключенных к тепловым сетям на район 2221,58 2188,75 Евгений Храмов: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. № 55/46 2188,75 2145,84 2110,08 2030,87 2030,87 1952,76 1 952,76 1 850,96 -



ООО "Автозаводская ТЭЦ"

для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490), г. Нижний Новгород 2553,37 2515,63 2515,63 2466,3 2425,2 2334,16 2334,16 2197,89 2 197,89 2 083,31 -



ООО ЦТО "Меркурий" - - 4277,08 4123,17 4123,17 3970,28 3970,28 3881,47 3 881,47 3 601,73 - Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург Евгений Храмов: По телефону сказали, что сейчас ПАО Т Плюс ОАО "Волжская ТГК" - - - - - - - - - - 1 569,22



ООО «ТеплоСервис» - - -

- - - - 1 557,15 1 497,50 -



филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) Для потребителей г.Оренбурга, фактически подключенных на 01.01.2019г. к

магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО «Т

Плюс» на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам ПАО «Т Плюс» 1480,39 1383,54 1383,54 1356,41 1333,81 1288,7 1318,59 1245,12 1 245,12 1 191,52





филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) для потребителей г.Оренбурга, имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок 1735,28 1735,28 1788,95 1762,51 1733,13 1674,53 1713,35 1617,9 1 617,90 1 548,23





ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

потребителям МО город Оренбург

(РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург) 1505,62 1476,1 1476,1 1452,85 1428,64 1380,33 1 380,33 1 333,65









ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

потребителям, опосредованно

присоединенным к сетям ПАО «Т Плюс»

(РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям ПАО «Т Плюс») 1478,93 1450,09 1450,09 1427,48 1403,69 1351,29 1336,69 1291,49 1 291,49 1 203,09 -



ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

потребителям, опосредованно присоединенным к сетям МУП «ГОИИ»

(РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям МУП «ГОИИ» и других источников тепловой энергии) 1865,85 1829,18 1829,18 1800,11 1770,11 1706,61 1695,7 1638,36 1 638,36 1 567,80 -



ЗАО "Комфорт" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

1499,97 1458,14 1458,14 1411,1 1 411,10 1 345,46 1 345,46



ОАО "Торговый Дом Форштадт" Продают ПАО Т Плюс, а они реализуют населению

1416,2 1393,59 1393,59 1337,94 1337,94 1289,34 1 289,34 1 247,35 1 247,35



ООО "Восток" Продают ПАО Т Плюс, а они реализуют населению

1598,59 1573,45 1573,45 1554,22 1554,22 1505,5 1 505,50 1 117,69 1 117,69



ООО "Лидер СП" Евгений Храмов: 271-т/э от 03.12.2019 1515,53 1486,52 1486,52 1463,2 1463,2 1400,43 1400,43 1353,05 1 353,05 1 313,68 1 313,68



ООО "Теплогенерирующая компания" 1336,3 1248,84 1248,84 1223,85 1223,85 1181,91 1181,91 1141,82 1 141,82 1 102,74 1 102,74



ООО "Теплоком"

1702,38 1591,04 Евгений Храмов: № 147-т/э 1591,04 1 566 1565,95 1513,14 1513,14 1455,74 - - -



ООО "КВАНТА" Продают ПАО Т Плюс, а они реализуют населению

Евгений Храмов: № 83 146-тэ

Евгений Храмов: № 83 1495,23 Евгений Храмов: № 83 1444,73 1444,73 1395,81 - - -



АО "ПО "Стрела" Евгений Храмов: 302-т/э от 10.12.2019 1320,22 1294,28 1294,28 1273,42 1275,56 1196,11













ГУП Оренбургской области "Аэропорт Орск" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

2025,27















ОАО "Завод бурового оборудования" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

1491,92 1434,51













ОАО "Оренбургский комбикормовый завод" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

1165,07 1117,93













ООО "Газпром добыча Оренбург" только передача только передача только передача

2263,73















ООО "Наш городок" 2053,42 2053,42 не регулируются, догорные (свободные) цены

2408,47















ООО "Оренбургский радиатор"

5612030402-561201001 - - -

1305,39















ООО "Оренбургский хладокомбинат" 692,68 679,04 Евгений Храмов: 145-т/э 679,04 667,75 656,62 627,56













ООО "Сервисэнергогаз" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

1852,87 1768,67













Оренбургский ЛРЗ ОАО "Желдорреммаш" Евгений Храмов: 211-т/э от 26.11.2019 1280,96 1255,8 1255,8 1236,31 1212,75















Орская дистанция гражданских сооружений ЮУ ДЭЗ филиала ОАО "РЖД" Продают ПАО Т Плюс, а они реализуют населению

Евгений Храмов: 145-т/э 1626,92 1601,48 1574,79 1522,33













ПАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие" 1819,25 1783,51 Евгений Храмов: 145-т/э 1783,51 1754,92 1725,67 1647,09













Пассажирское вагонное депо Оренбург Южно - Уральского филиала АО "ФПК" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

1524,8 1444,46













ФБУ "КП-13" УФСИН России по Оренбургской области" не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены не регулируются, догорные (свободные) цены

1412,9 1358,14













ФГУ СИЗО-1 Продают ПАО Т Плюс, а они реализуют населению

Евгений Храмов: 145-т/э 1475,56 1454,53 1430,29 1403,08













ФКУ ИК - 8 1224,54 1201,06 Евгений Храмов: 145-т/э 1201,06 1183,1 1163,39 1124,34













ФКУ "ИК-1" УФСИН России по Оренбургской области 1294,34 1268,84 Евгений Храмов: 145-т/э 1268,84 1250,93 1230,08 1188,5













ЗАО "Хлебопродукт-1"

5611003967-561101001 - - -

1481,55 1431,86













ООО "Промтехсервис"

5609098150-560901001 - - -

1820,17 1750,92













ООО "Теплострой плюс"

(квартальная котельная) 1606,78 1576,1 Евгений Храмов: приказу департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 11 декабря 2018 года № 189-т/э 1576,1 1551,26 1551,26 1499,22













ООО "Теплострой плюс"

(крышные котельные) 1497,64 1467,34 Евгений Храмов: приказу департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 11 декабря 2018 года № 189-т/э 1467,34 1444,4 1444,4 1395,63













ООО "Управляющая компания "СтройСити" 1743,11 1710,25 Евгений Храмов: 161-т/э от 04.12.2018 1710,25 1683,65 1683,65 1626,53













ОАО "РЖД"

7708503727-744931004 - - - - 1867,46 1795,75













ООО «Любимый дворик» 1910,47 1792,7

















Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза филиал Пензенский ОАО "Волжская ТГК" - - Евгений Храмов: Теперь Т Плюс - - Евгений Храмов: Теперь Т Плюс -





- - 1 039,86



ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Пензенской области - - Евгений Храмов: Теперь обслуживает "Строй-Газ-Сервис" - - Евгений Храмов: Теперь обслуживает "Строй-Газ-Сервис" - 1306,75 1306,75 1258,34 1 258,34 1 218,14 1 218,14



ГАПОУ ПО ПМПК - - - - - 1329,42 1329,42 1278,71 - - 1 045,64



ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 1889,9 1848,96 Евгений Храмов: № 139 от14.12.2017 1848,96 1812,36 Евгений Храмов: № 139 от14.12.2017 1782,15 1746,62 1779,41 1710,51 1 710,51 1 621,34 1 374,02



ООО "Гипромаш" 1926,27 1882,3 Евгений Храмов: № 139 от 14.12.2017 1882,3 1780,04 Евгений Храмов: № 139 от 14.12.2017 1780,04 1773,69 1712,33 1648,16 1 648,16 1 562,24 1 562,24



Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" 1310,65 1242,64 Евгений Храмов: 139 1242,64 1194,84 Евгений Храмов: 139 1174,93 1164,64 1197,77 1154,06 - - 927,04



МУП по очистке города (от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: г. Пенза, ул. Индустриальная,38; ул. Ягодная,11) 2065,44 1956,77 Евгений Храмов: 139 от 14.12.2017 1956,77 1925,39 Евгений Храмов: 139 от 14.12.2017 1893,3 1780,72 1746,68 1684,02 1 684,02 1 596,23 1 352,74



МУП по очистке города (от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: г. Пенза, ул. Спартаковская, 9; ул. Спартаковская, 26) 1 292,60 1 233,16





















МУП по очистке города (от источника тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Грибоедова, 4) 1367,56 1344,59





















МУП по очистке города (от источника тепловой энергии, располженного по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 3В) 1702,12 1699,2





















МКП "Теплоснабжение г.Пензы" - - Евгений Храмов: Только передача через Т Плюс - - Евгений Храмов: Только передача через Т Плюс - 1684,2 1684,2 1581,82 1 581,82 1 482,50 1 256,36



МУП "Пензадормост" не регулируется тариф не регулируется тариф Евгений Храмов: №139 от 14.12.2017 не регулируется тариф

Евгений Храмов: №139 от 14.12.2017 2152,07 1640,38 1661,09 1596,83 1 596,83 1 513,60 1 282,71



ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть - Дружба" ранее -

Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" 1579,73 1547,59 Евгений Храмов: от 14.12.2018 № 107 1809,68 1767,36 Евгений Храмов: № 138 от 14.12.2017 1737,9 1679,54 1829,69 1764,6 1 764,60 1 701,43 1 441,89



ЛПУ санаторий им. С.М. Кирова - - - - - - - - 624,55 591,69 501,69



МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" 1486,18 1448,17 Евгений Храмов: № 139 от 14.12.2017 1448,17 1396,67 Евгений Храмов: № 139 от 14.12.2017 1396,67 1346,99 1377,42 1329,39 1 329,39 1 280,81 1 280,81



Пензенский участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" 1842,98 1778,94 Евгений Храмов: 139 1778,94 1744,14 Евгений Храмов: 139 1715,07 1650,82 1649,64 1579,73 1 579,73 1 497,38 1 268,97



ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского не регулируется тариф не регулируется тариф не регулируется тариф

1188,05 1116,6 - - 1 043,56 989,24 838,34



Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО "Самарский…"

(ПТЖТ-фииал СамГУПС) не регулируется тариф не регулируется тариф Евгений Храмов: 140 не регулируется тариф

Евгений Храмов: 140 1453,48 1252,32 1499,79 1444,28 - - 1 160,17



ООО "ГК "ЦеСИС" не регулируется тариф не регулируется тариф Евгений Храмов: № 139 не регулируется тариф

Евгений Храмов: № 139 1728,63 1665,23 1636,36 1576,84 1 576,84 1 509,46 1 279,20



ООО "ГКС Энерго" 1983,61 1955,44 Евгений Храмов: № 171 1955,44 1921,5 Евгений Храмов: № 171 1889,48 1838,91 - - 1 814,85 1720.24 1 457,97



ООО "Комэнерго" 1578,93 1517,45 Евгений Храмов: № 140 1517,45 1468,07 Евгений Храмов: № 140 1468,07 1409,75 - - 1 324,94 1 276,81 1 842,48



ООО "ЭнергоСервис": (котельная: г. Пенза, ул.

Набережная реки Пензы, 3а) 2012,34 1906,35 Евгений Храмов: от 14.12.2018 № 105 1906,35 1881,37 - - - - - - 1 459,25



ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области не регулируется тариф не регулируется тариф Евгений Храмов: № 139 не регулируется тариф

Евгений Храмов: № 139 815,45 719,15 726,81 705,56 705,56 668,78 668,78



ООО "Теплоцентраль" 1685,27 1635,41 1635,41 1573,52 1573,52 1543,68 - - 1 491,21 1 413,47





ООО «Пивоваренный завод «Самко» - - - - - - - - - - 723,47



АО "Пензтеплоснабжение" 2008,62 1979,38 Евгений Храмов: №175 от 20.12.2017 1979,38 1944,22 Евгений Храмов: №175 от 20.12.2017 1911,81 1906,96 1893,13 1825,06 1 825,06 1 721,91





ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:

Мироносицкая пл. 2Т; ул. Володарского, 6) 2087,09 2021,07 2021,07 1985,54 1985,54 1930,59













ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:

ул. Набережная р. Мойки, 2В) 2062,11 1994,81 1994,81 1957,02 1957,02 1902,55













ООО "ТеплоСервис" (от источника тепловой энергии, располженного по адресу: г. Пенза:ул. Гагарина, 24; ул. Стасова, 7;

ул. Светлая, 1; пл. М. Жукова З/У 4Д) 1 792,30 1729,86





















ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям,

эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» 1 462,26 1411,56 Евгений Храмов: 174 1 411,56 1384,43 1352,22 1299,54 1299,54











ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям,

эксплуатируемым МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 1821,88 1760,99 Евгений Храмов: 174 1760,99 1732,26 Евгений Храмов: 174 1703,39 1648,07 1648,07











Филиал "Пензенский" ПАО "Т Плюс" (потребители, подключенные

к распределительным тепловым сетям, эксплуатируемым МКП «Теплоснабжение г. Пензы», ООО «Территория жизни», АО

«Пензтеплоснабжение» (ЦТП № 348) ) 1821,88 1760,99





















ООО "Строй-Газ-Сервис" 1792,19 1687,69 1687,69 1630,87 1603,69 1580,5













ООО "Регион-Энерго" - Евгений Храмов: скрыта строка в тарифах на сайте - Евгений Храмов: 140 1541,25 1519,32 Евгений Храмов: 140 1519,32 1501,44













ООО "Партнер" (от источника тепловой энергии, расположенного

по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 18В) 2011,54 1950,16





















ООО "Партнер" (от источника тепловой энергии, расположенного

по адресу: г. Пенза, ул.Тепличная, 16В) 1591,93 1 541,25

















Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ОАО «Предприятие тепловых сетей» (вода) 1740 1682,4 Евгений Храмов: 941 от 18.12.2018 1682,4 1633,2 Евгений Храмов: Приказ 555 1605,98 1552,88 1552,88 1497,42 1 497,42 1 458,48 1 458,48



ООО «Завод приборных подшипников» 1923,6 1867,2 Евгений Храмов: Приказ 645 1867,2 1836 Евгений Храмов: Приказ 645 1805,4 1744,04 1744,04 1676,78 1 676,78 1 621,32 1 621,32



ООО «ЗИМ — Энерго» 2124 2054,4 Евгений Храмов: Приказ 595 2054,4 2019,6 Евгений Храмов: Приказ 595 1985,94 1936,38 1936,38 1866,76 1 866,76 1 792,42 1 792,42



ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ»«Самарский»СЦТ — г.о. Самара, п. Кряж) 1725,6 1669,2 1669,2 1636,8 Евгений Храмов: Приказ 613 1609,52 1556,42 1556,42 1502,14 1 502,14 1 452,58 1 452,58



ООО “Газпром трансгаз Самара” (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) 1563,6 1524 Евгений Храмов: Приказ 390 1524 1498,8 1473,82 1425,44 1425,44 1374,7 1 374,70 1 329,86 1 329,86



ООО “Газпром трансгаз Самара” (филиал – Управление технологического транспорта и специальной техники) 1771,2 1728 1728 1699,2 1670,88 1616,6 1616,6 1550,52 1 550,52 1 499,78 1 499,78



ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» 1752 1695,6 Евгений Храмов: 826 1695,6 1666,8 1639,02 1585,92 1539,9 1503,32 1 503,32 1 398,30 -



ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» 1970,4 1916,4 1916,4 1886,4 1854,96 1795,96 1795,96 1723,98 1 723,98 1 667,34 1 667,34



ООО «Энергоресурс» 1881,6 1834,8 Евгений Храмов: Приказ 821 1834,8 1804,8 1774,72 1726,34 1726,34 1660,26 1 660,26 1 609,52 1 609,52



ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» 2024,4 1963,2 Евгений Храмов: Приказ 530 1963,2 1929,6 1897,44 1834,9 1836,08 1765,28 1 765,28 1 677,97 1 677,97



ООО «СамРЭК-эксплуатация» ("Жигулевские сады") 1708,8 1652,4 1652,4 1624,8 1597,72 1539,9 1539,9 1484,44 1 484,44 1 418,36 1 418,36



ФКП «ПОУМТС МВД России» 1530 1480 1480 1564,8 1574,12 1528,1 1528,1 1466,74 1 466,74 1 423,08 1 423,08 Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов МУП Саратовский коммунальный комплекс 1874,98 1811,06 1811,06

1775,54 1723,56 1723,56 1673,33 1 673,33 1 624,59 1 624,59



ООО "РеалТек" с 01.01.2017 г (ООО Риолит -2016 г) 1847,59 1820,3 1920,49 1882,76 1851,38 1797,39 1797,39 1745,04 1 745,04 1 694,22 1 694,22



Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 1425,67 1376,1 1376,1 1349,1 1326,62 1290,14 1290,14 1254,22 1 254,22 1 224,32 1 224,32



ЗАО "Санаторий Октябрьское ущелье" 1709,87 1650,76 1650,76 1618,98 1592 1545,55 1545,55 1500,55 1 500,55 1 463,11 1 463,11



АО "Теплосервис" Саратов 1923,21 1856,3 1856,3 1842,06 1842,06 1789,27 1789,27 1737,08 1 737,08 1 661,06 1 661,06



ООО «Теплосервис» 1973,82 1920,03





















ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина 1686,56 1627,97 1627,97 1596 1569,4 1523,69 1523,69 1480,71 1 480,71 1 423,76 1 423,76



ООО "Техэнерго-Монтаж" 1917,1 1826,2 1826,2 1790,46 1790,46 1737,6 1737,6 1687,04 1 687,04 1 641,10 1 641,10



ООО "Саратовэнергонефть" 2010,92 1941,04 1941,04 1902,9 Евгений Храмов: 57/7 от 10.11.2017 1871,19 1816,66 1816,66 1763,75 1 763,75 1 712,38 1 712,38



ФГУП "Производственное объединение "Корпус" (Центр им. Пилюгина) 1378,08 1330,39 1330,39 1304,3 1282,57 1245,16 1245,16 1208,87 1 208,87 1 174,43 1 174,43



ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция

по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») по имущественному комплексу, расположенному на территориях Аткарского, Вольского, Ершовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных

районов и «Город Саратов» 1852,24 1787,84 1787,84 1752,74 1723,53 1673,33 1673,33 1624,59 1 624,59 1 591,40 1 591,40



ОАО Торговый дом "ТЦ-Поволжье" 1759,6 1709,56 1709,56 1676,04 1648,11 1620,36 1620,36 1579,83 1 579,83 1 549,84 1 549,84



ООО СМП "Народный водопровод" 1574,68 1520,17 Евгений Храмов: 59/2 от 17.11.2017 1520,17 1508,22 Евгений Храмов: 59/2 от 17.11.2017 1483,08 1463,67 1463,67 1427,97 1 427,97 1 386,38 1 386,38



ООО «Энергосбыт-Техстекло»

ул. Ломоносова, 1 1892,83 1852,58 1852,58

1839,36 1785,82 1785,82 1737,08 1 737,08 1 667,06 1 667,06



ООО «Энергосбыт-Техстекло»

ул. Гвардейская, д. 2 А,

ул. Героев Краснодона, д. 14 1972,45 1904,15 Евгений Храмов: Приложение № 1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2018 года № 55/5 1904,15 1880 1880 1827,74 1827,74 1774,51 1 774,51 1 709,55 1 709,55



ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

(проспект 50 лет Октября 108,Московское шоссе-14 А, 1851,97 1787,58 Евгений Храмов: Приложение №1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 14 декабря 2018 года № 54/15 1787,58 1754,11 1724,88 1674,57 1674,57 1625,84 1 625,84 1 555,82 1 555,82



ТЭГК

ООО "Энергосбытовая компания"(Соколовая 323,Политехническая 47,Московская 43) 1915,52 1848,92 Евгений Храмов: Приложение №1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 14 декабря 2018 года № 54/16 1848,92 1812,71 Евгений Храмов: 68/3 от 19.12.2017 1782,5 1730,61 1730,61 1680,21 1 680,21 1 612,47 1 612,47



ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

(ул. Мясницкая, 65/71) 2022,98 1952,96 1952,96 1914,52 1882,61 1827,75 1827,75 1774,51 1 774,51 1 709,55 1 709,55



ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

( ул. Шехурдина - 4г, ул. Новоузенская - 176, ул. Большая Садовая - 151/8, Московское шоссе - 15) 1915,52 1849 Евгений Храмов: Приложение №1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 14 декабря 2018 года № 54/17 1849 1812,76 1782,54 1730,61 1730,61 1680,21 1 680,21 1 615,59 1 615,59



ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному

комплексу в г. Саратове: ул. Аткарская - 51, ул.

1-я Гуселка, ул. Деловая - 22, с/х «Комбайн», ул. Лысая гора б/н, ул. Танкистов - 89, ул.Танкистов - 191а, пос. Юбилейный 1980,24 1922,96 1922,96 1914,48

















ООО Энергосбыт-Шелковичная 1824,86 1786,71 Евгений Храмов: Приложение №1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2018 года № 55/19 1786,71 1786,71 1839,86 1786,22 1786,22 1737,08 1 737,08 1 667,06 1 667,06



ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства

обороны Российской Федерации (ранее - АО "ГУ ЖКХ"), г.Саратов,ул Артиллерийская 2 (до 1 ноября 2015 года-Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Саратовский") 1899,78 1833,71 1833,71 1828,12 1797,65 1745,01 1745,01 1693,97 1 693,97 1 646,40 1 646,40



ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Саратов» 1297,55 1252,82 1252,82 1228,31 1207,84 1172,53 1172,53 1138,35 1 138,35 1 122,49 1 122,49



ПАО "Т-Плюс" 2016,66 1909,72 1909,72 1872,28 1841,07 1789,19 1789,19 1737,08 1 737,08 1 667,06 1 667,06



ООО "Тепловой ресурс" 1881,84 1881,84





















ООО строительно - монтажное предприятие «Народный водопровод» 1574,68 1520,17 1520,17 1508,22 1483,08 1463,67 1463,67 1427,97 1 427,97 1 386,38





ООО «СК ВОЛГА» 1956,18 1890,26 Евгений Храмов: №57/29 10.11.17 1890,26 1853,15 Евгений Храмов: №57/29 10.11.17 1822,26 1768,83









Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ООО "Элегант" 1 312,67 1 238,36 1031,97 (без ндс) 1011,74 (без ндс) 1194,8326 1154,59 1154,59 1116,63 1 116,63 1 080,88 1 080,88



ООО УК "Авион" 1 634,77 1 542,24 1542,24 1512 1784,16 1726,19 1726,19 1669,7 1 669,70 1 616,60 1 616,60



ООО "РТС "Репина" н/д н/д 1552,91 1522,46 1497,0896 1447,86 1447,86 1400,66 1 400,66 1 355,82 1 355,82



ООО "РТС "Репина" конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" 1 980,35 1 980,35 1980,35 1955,16 1922,574 1860,9426 1860,9426 1804,96 1 804,96 1 747,07 1 747,07



ООО «Север-Газ» 1 927,02 1 916,46





















ООО «АльфаРесурс» 1 633,28 1 540,83





















Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 2 484,98 2 484,98 2749,39 2695,49 2395,6832 2318,11 2318,11 2241,41 2 241,41 2 170,02 2 170,02



УМУП "Городская теплосеть" в т.ч.: см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже см.ниже



Котельная «Квартал 11» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 260» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 267» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 273» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 279» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 280» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 298» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 304» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 324-1» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 324-2» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Квартал 337-1» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «ДИБ» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «ИУЗУ» 2361,56 2361,56 2177,32 2149,2 2259,11 2186,953 2186,953 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Карлинское» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Лаишевка» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Ленина 38» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «МО-92» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Облхимчистка» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Поливно» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «УНИПТИМАШ» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «УПИ» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Училище связи» (УФВУС) 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Шевченко 87» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Школа №32» 2361,56 2361,56 2361,56 2297,4 2259,11 2186,953 2186,953 2072,08 2 072,08 1 918,68 1 918,68



Котельная «Запад-1» 2361,56 2361,56 2177,32 2149,2 2259,11 2186,953 2186,953 2072,08 2 072,08 1 918,68 1 918,68



Котельная «Агропром» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Баратаевка» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «ДЭП № 148» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Кадьяна» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Карамзина - верхняя» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Карамзина -нижняя» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Областная больница» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Облвоенкомат» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Отрада» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Плодовое» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Школа №55» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная ЮРК 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Арсенал» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Заволжье-4» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Заволжье-5»(ЦГБ) 2361,56 2361,56 2177,32 2149,2 2259,11 2186,953 2186,953 2072,08 2 072,08 1 918,68 1 918,68



Котельная «МО-121» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Электромаш» 2177,32 2177,32 2177,32 2149,2 2113,38 2049,188 2049,188 1981,81 1 981,81 1 918,68 1 918,68



Котельная «Моторный завод» 1944,92 1944,92 1944,92 1912,68 1880,802 1817,2 1817,2 1757,61 1 757,61 1 701,56 1 701,56



Котельная "Пригородный" 2361,56 2361,56 2361,56 2297,4 2259,11 2186,953 2186,953 2072,08 2 072,08 1 918,68 1 918,68



Котельная "Патронный завод 1926,22 1915,48





















Котельная "Заволжье-5, ЦТП" через сети УМУП "Городская теплосеть" 1 856,49 1 761,80 н/д н/д 1702,74 1644,8256













МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 1 617,16 1 525,62 1525,62 1495,72 1470,7874 1421,68 1421,68 1374,936 1 374,94 1 331,04 1 331,04



ООО "Континент" по сетям УМУП «Городской теплосервис» 1403,85 1334,8 1334,80 с 21.09.2019



















АО «УКБП» конечный по сетям УМУП "Теплосервис" 2005,44 2005,44 2005,44 1979,98 1946,9764 1884,5426













ФГБОУ ВО "УИ ГА им Б.П.Бугаева"

(ранее - ФГОУВПО «УВАУГА(И)» котельная №1) 1 876,91 1 801,92 н/д н/д 1737,196 1680,32 1680,32 1626,63 1 626,63 1 574,71 1 574,71



ФГБОУ ВО "УИ ГА им Б.П.Бугаева"

(ранее - ФГОУВПО «УВАУГА(И)» конечный тариф от сетей ТУТС ПАО "Т Плюс") 1 769,23 1 705,87 1705,87 1701,26 1672,9096 1617,89 1617,89 1567,93 1 567,93 1 518,01 1 518,01



ФНПЦ АО "НПО "Марс" Евгений Храмов: 06-452 от 19.12.2019 1420,956 1375,992 1375,992 1354,33 1331,76 1287,97













ПАО "Т Плюс" от ТУТС (Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" ) 1 579,72 1490,3 1705,87 1701,26 1465,4892 1417,29 1417,29 1374,11 1 374,11 1 330,39 1 330,39



ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям УМУП Теплоком" 1 862,65 1 773,95 1773,97 1771,97 1742,4352 1684,5916 1684,5916 1630,819 1 630,82 1 578,73 1 578,73



ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям УМУП "Городской теплосервис" 1 926,22 1 917,74 1917,77 1923,02 1890,9736 1830,3806 1830,3806 1778,4134 1 778,41 1 721,64 1 721,64



ФГБУ "ЦЖКУ"МИНОБОРОНЫ РОССИИ 2 654,94 2 654,94 2654,94 2616,52 2147,423 2076,8













ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ранее - "ОБЛКОМХОЗ") 1 973,45 1973,45 1973,45 1934,75 1902,5022 1839,9386 1839,93 1779,44 1 779,44 1 722,80 1 722,80



На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области через сети ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 2 107,42 2 107,42 2107,42 2066,03 2031,5942 1964,7826 1964,78 1900,154 1 900,15 1 839,62 1 839,62

Кузнецова Александра Сергеевна: номер приказа назвали по телефону

ООО "Теплогенерирующая компания" конечный через собственные сети 2 121,62 2 121,62 2121,62 2080 2454,4 2375,34 2375,34 2297,46 2 297,46 2 224,36 2 224,36

С жителей Кировской области дерут три шкуры как за водоотведение, так и за газ

К слову, в Кировской же области самые дорогие тарифы на водоотведение и очистку сточных вод в ПФО. Пять разных организаций, от МУП «Водоканал» до «Областного водоканала», предоставляют такую услугу за 60—90 рублей за кубометр воды, величина тарифа у МУП за 5 лет выросла почти в два раза.

Для сравнения, казанцы платят местному МУП «Водоканал» всего 18,72 рубля, и за 5 лет тариф хотя и существенно увеличился, но на 26,7% (с 1 июля на 3,6%). Лишь жители «Салават купере» платят больше ООО «РСК» — 20,36 рубля.

Тем не менее лишь в четырех городах ПФО жители платят меньше казанцев. В Саранске — 13 рублей за кубометр, в Пензе — 17,32 рубля, до 18 рублей — в Саратове, нижегородцы платят — 18,1 рубля. Дешевле всего обходится услуга ОАО «Саратовскому НПЗ» (входит в «Роснефть» Игоря Сечина) — 11,26 рубля и ОАО «УАЗ» (входит в «Соллерс») — 10,1 рубля.

Тарифы на водоотведение в регионах ПФО, II полугодие 2020 года

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2020-31.12.2020 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2020-30.06.2020 Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2019-31.12.2019 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2019-30.06.2019 Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2017-31.12.2017 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2017-30.06.2017 Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2016-31.12.2016 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2016-30.06.2016 Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2015-31.12.2015 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань МУП «Водоканал» 18,72 18,06 18,06 16,72 16,44 15,78 15,78 15,14 15,14 14,77 14,77



Филиал "Казанский" ОАО "Славянка", потребители

Лаишевского, Высокогорского муниципальных районов, города Зеленодольска, города Казани - - - - - - - - - - 14,68



АО "Главное управление жилищно-коммунального

хозяйства", для потребителей Лаишевского муниципального района, г.Зеленодольск,

муниципального образования г.Казань - - - - - - - - 14,81 14,68 14,68



ООО "РСК" потребители жилого района

"Салават купере" 20,36 19,58 19,58 19,01 18,69 18,69 со дня

вступления в силу

постановления по

30.06.2018 - - 1,44 1,44 - Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МУП «Водоканал» 21,7 20,84 Евгений Храмов: 98 т от 17.12.2018 20,84 Евгений Храмов: 98 т от 17.12.2018 20,41 20,07 19,33 19,33 18,73 18,73 17,97 17,97



ОАО "Славянка" - - - - - - - - - - 19,34



ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") 25 24,5 Евгений Храмов: Приказ 113т от 17.12.2018 24,5 Евгений Храмов: Приказ 113т от 17.12.2018 24,04 23,64 22,73 22,73 20,15 20,15 19,34 - Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 13 12,49 Евгений Храмов: приказ 183 12,49 Евгений Храмов: приказ 183 12,31 12,1 11,58 11,58 11,12 11,12 10,31 10,31



ОАО «МордовАгроМаш» - - - - - - - - - - 13,52



ООО "ЖЭК" - - - - - - - - - - 5,94 Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП "Уфаводоканал" Евгений Храмов: 788 30,59 30,59 Евгений Храмов: 740 30,59 Евгений Храмов: 740 30,29 29,78 23,82 23,82 20,47 20,47 18,44 18,44



ОАО "Уралсибнефтепровод" - - - - - - - - - - 10,69



ОАО "Международный аэропорт "Уфа" (хозбытовые сточные воды) Евгений Храмов: 370 - - Евгений Храмов: 648 20,42 Евгений Храмов: 648 20,04 19,71 18,24 18,24 17,13 17,13 15,43 18,21



ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" Евгений Храмов: 438 13,78 13,38 Евгений Храмов: 506 13,38 Евгений Храмов: 506 13,16 20,82 20,51 20,51 19,69 19,69 18,82 18,82



ОАО "Славянка" (население) - - - - - - - - - - 18,44 Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска "Ижводоканал" Евгений Храмов: от 1Одекабря 2019 года N"Q26/33 18,77 14,44 Евгений Храмов: приказ 21/51 от 18.12.2018 14,44 14,02 13,78 12,82 12,82 9,86 9,86 9,48 9,48



ООО "Уютный дом" г. Ижевск Евгений Храмов: от 20 августа 2019 года N2 16/16 20,18 19,74 Евгений Храмов: от 20 ноября 2018 № 18/28 без НДС т.к. упрощенка 19,74 Евгений Храмов: без НДС, т.к. упрощенка 19,39 Евгений Храмов: от 5 сент 2017 № 15/16 19,39 18,94 18,94 18,41 21,72 21,27 21,25



АО "Ижевский электомеханический завод "Купол" Евгений Храмов: от 12 ноября 2019 года NQ23/34 18,3 17,65 Евгений Храмов: 18/30 от 20.11.2018 17,65 17,24 16,96 16,67









Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары АО «Водоканал» 22,56 21,37 Евгений Храмов: постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2018 № 83-30/в 21,37 20,98 20,63 19,86 19,86 19,04 19,04 15,23 15,23 Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» : 405-в 24,82 23,14 Евгений Храмов: 400-в 23,14 21,67 21,3 18,87 18,87 18,14 18,14 17,33 с 01.07.2015 по 31.07.2015 - 16,26 руб./куб.м



с 01.08.2015 по 30.06.2016 - 17,33 руб./куб.м



АО "Новомет-Пермь" : 105-в 41,4 40,6 Евгений Храмов: 135-в 40,6 38,14 37,5 36,06









Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров МУМП "Лянгасово" - - слияние с МУП Водоканал

52,22 51,79 58,04 57,66 57,66 56,79 56,79



ЗАО "Заречье" - - населению не оказывают

40,37 38,09 38,09 36,62 36,62 30,81





ООО "РЭП "Костино" - - слияние с МУП Водоканал

Евгений Храмов: 39/43 62,91 60,79 68,19 65,38 65,38 60,44 60,44



ОАО "Кировские коммунальные системы" - - Евгений Храмов: решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/9-кс-2019 21,8 21,22 Евгений Храмов: 46/88 20,86 19,8 19,8 19,05 19,05 17,55 17,55



МУП Водоканал Евгений Храмов: от 10.12.2019 № 44/55-кс-2020 59,68 58,32 Евгений Храмов: решение правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/40-кс-2019 58,32 37 Евгений Храмов: 44/51 36,38 35,4 35,4 34,34 34,49 32,66 32,66



МУП Водоканал (с. Бахта, с. Русское, п. Сосновый) 2/1-кс-2019 90,08 90,08 90,08 88,91

















МУП Водоканал (мкр Лянгасово) 3/4-кс-2019 68,04 68,04 68,04 67,68

















МУП Водоканал (центральная часть муниципального образования «Город Киров») 25/5-кс-2019 22,37 21,78 21,78



















ООО «Управляющая компания «Наш Дом» - - - - - - - - - - 74,24



ООО "Областной водоканал" Евгений Храмов: 44/27-кс-2020 68,8 68,4 82,72 80,48 86 84,28 84,28 80,64 80,64 78,40

Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ОАО "Нижегородский Водоканал" 18,1 15,55 Евгений Храмов: 55/69 15,55 14,4 14,16 13,63 13,63 11,1 11,10 9,90 9,90 Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО "Оренбург Водоканал" Евгений Храмов: 326-в 19,61 19,61 Евгений Храмов: приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 10 декабря 2018 года № 166-в 19,73 19,34 19,02 18,54 18,54 17,82 17,82 17,02 17,02 Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО "Горводоканал" 17,32 16,9 Евгений Храмов: приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 № 143 16,9 16,54 16,26 15,65 15,65 15,26 15,26 14,04 14,04



ЛПДС «Пенза» филиала АО «Транснефтепродукт-

Самара» «Сызранское районное

нефтепродуктопроводное управление» - - -

- - - - 12,27 11,42 11,42



ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное

управление» АО «Транснефть-Дружба» Евгений Храмов: от 13.12.2019 № 150 15,03 14,6 Евгений Храмов: 20.12.2018 №141 14,6 14,21 13,97 13,14













МУП по очистке города Евгений Храмов: от 19.12.2019 № 187 26,62 26,24 Евгений Храмов: приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2018 № 139 26,24 25,67 25,24 24,52 24,52 23,64 23,64 22,25 22,25



ОАО "РЖД" Евгений Храмов: от 16.12.2019 № 163 33,23 32,09 Евгений Храмов: 17.12.2018 №116 32,09 31,2 30,69 29,46 29,46 27,88 27,88 26,43 26,43 Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 19,3 17,39 Евгений Храмов: Приказом №922 от 18.12.2018 Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области тарифы на товары и услуги 17,39 14,99 14,74 14,16 14,16 13,4 13,40 10,18 10,18



Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» Евгений Храмов: 574 34,52 33,4 Евгений Храмов: Приказ 831 от 14.12.2018 33,4 32,75 Евгений Храмов: Приказ 698 32,2 30,49 30,49 28,84 28.84 27.65 27,65



ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны 578 27,58 26,84





















АО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») Евгений Храмов: 324 57,05 55,18 Евгений Храмов: Приказ 500 от 23.11.2018 55,18 54,1 Евгений Храмов: Приказ 538 62,93 62,06 62,06 60,98 60.98 59.54 59,54



АО «Водные технологии" Евгений Храмов: 625 31,92 30,58 Евгений Храмов: Приказ 896 от 18.12.2018 30,58 29,98 29,48 26,73 26,73 24,37 24,37 23,36 23,36



МП г. Самары «Самараводоканал» городской округ Самара Евгений Храмов: 705 16,74 16,26





















МП г. Самары «Самараводоканал» п. Березный, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара Евгений Храмов: 13 28,27 27,41 Евгений Храмов: Приказ 869 от 18.12.2018 27,41 26,86 Евгений Храмов: Приказ 832 26,41 25,37 25,37 24,34





Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов АО "ГУ ЖКХ" - - - - - 12,78 12,78 12,31 12,31 11,84 11,84



ООО

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

(ранее - ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») 12,82 12,37 12,37 11,99 11,79 11,38 11,38 10,95 10,95 10,51 10,51



ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" (биологическая очистка сточных вод) 11,26 10,88 они работаю с ООО "Саратов-тепло", сами не отводят они работаю с ООО "Саратов-тепло", сами не отводят 10,5 10,18 10,18 9,81 9,81 9,42 9,42



ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" (механическая очистка сточных вод) 21,36 20,87 они работаю с ООО "Саратов-тепло", сами не отводят они работаю с ООО "Саратов-тепло", сами не отводят 19,74 19,53 19,53 18,82 18,82 18,82 18,82



Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 18,47 17,84 Евгений Храмов: постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2018 года № 56/54 17,84 17,5 17,2 16,8 16,8 16,18 16,18 15,53 15,53



МУПП "Саратовводоканал" - - Евгений Храмов: 69/29 от 20.12.2017 - - Евгений Храмов: 69/29 от 20.12.2017 11,94 10,76 10,76 10,3 10,30 9,89 9,89



ООО "Саратов-тепло" 17,9 17,29 17,29 16,96 16,67 16,08 16,08 15,49 15,49 14,87 14,87



ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» 11,68 11,17 11,17 10,96 10,77 10,08 10,08 9,61 9,61 9,24 9,24



ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» Евгений Храмов: от 19 декабря 2019 года № 44/44 17,77 16,64 16,64 16,06 15,79 15,4 15,4 14,89 14,89 12,79 12,79



ООО «Концессии водоснабжения –

Саратов» Евгений Храмов: от 16 декабря 2019 года № 43/18 12,86 12,29 12,29 12,14 11,94 11,16









Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск МУП "Ульяновскводоканал" 21,84 21,08 Евгений Храмов: Приказ №06-397 от 18.12.2018 21,08 21,08 20,73 19,93 19,93 18,77 18,77 17,71 17,71



ОАО Комета 32,65 32,17 Евгений Храмов: Приказ №06-421 от 18.12.2018 32,17 32,09 31,55 31,07 31,07 30,61 30,61 29,35 29,35



ООО Форвард - - - - 21,72 21,1 21,1 20,5 20,50 19,66 19,66



ОАО "УАЗ" хозяйственно-бытовые сточные воды 10,1 9,96 Евгений Храмов: Приказ № 06-287 от 06.12.2018 9,96 9,77 9,61 9,4 9,4 9,2 9,20 8,83 8,83



ОАО "УАЗ" Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов 14,11 13,81 Евгений Храмов: Приказ № 06-287 от 06.12.2018 13,81 13,54 13,09 12,87 12,87 12,54 12,54 12,04 12,04

По тарифам на природный газ ФАС до сих пор не дала оптовые цены, поэтому почти везде тарифы сохраняются на неопределенный срок. Особняком стоит Ижевск. Там есть тарифы и соответствующий документ, по которым газ будут тарифицировать для населения в ближайшие 6 месяцев.

Таким образом, казанцы пока будут платить 5,72 рубля за кубометр газа (во всех регионах за услугу отвечают «дочки» «Газпрома»). Теоретически ниже только в Ижевске — 5,55 рубля, Саранске — 5,63, и Ульяновске — 5,68 рубля. Заметим, что в Мордовии за 5 лет газ подешевел на 14% — исключительный случай для ПФО.

Всего за 5 лет газ подорожал лишь на 10% для казанцев, причем на 1% — за последний год. Сильнее всего с 2015 года выросли газовые тарифы в Перми (на 19%) и Кирове (на 18%) — до 6,12 рубля и 8,45 рубля соответственно. Дороже кировских только саратовские тарифы на газ — 9,2 рубля за кубометр. Кировская область — один из беднейших регионов ПФО, и высокие тарифы на тепло, газ и прочее не могут не вызывать удивления.

Тарифы на газ в регионах ПФО, II полугодие 2020 года

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Природный газ, руб./куб.м

01.07.2020-31.12.2020 Природный газ, руб./куб.м

01.01.2020-30.06.2020 Природный газ, руб./куб.м

01.07.2019-31.12.2019 Природный газ, руб./куб.м

01.01.2019-30.06.2019 Природный газ, руб./куб.м

01.07.2018-31.12.2018 Природный газ, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 Природный газ, руб./куб.м 01.07.2017-31.12.2017 Природный газ, руб./куб.м 01.01.2017-30.06.2017 Природный газ, руб./куб.м 01.07.2016-31.12.2016 Природный газ, руб./куб.м 01.01.2016-30.06.2016 Природный газ, руб./куб.м 01.07.2015-31.12.2015 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань Цена будет установлена после установления ФАС России оптовой цены на газ, реализуемый населению, тарифов на услуги по транспортировке газа и размеров платы за снабженческо-сбытовые услуги для населения 5,72 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 5,72 5,72 5,66 Евгений Храмов: Постановление от 18.06.2018 № 4-1/г "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Республики Татарстан" 5,57 5,48 5,48 5,27 5,27 5,16 5,16 Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола

Комментарий: Возможно пересмотр будет с 1 августа 6,74 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия Евгений Храмов: по телефону подтвердили старую цену 6,74 6,74 6,646 6,535 6,525 6,525 6,31 6,31 6,27 6,27 Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск

5,63 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 5,63 5,63 5,57 5,48 6,77 6,77 6,61 6,61 6,48 6,48 Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа

Комментарий: внесены изменения от 26.06.2020 №83 в №111 от 2019 года 7,2 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 7,2 Евгений Храмов: Постановление №111 от 21.06.2019 7,2 7,1 6,98 Евгений Храмов: Документ не нашел, но по телефону Наталья Николаевна 218-09-21 сказала, что будет такой же. Документ принят в июне 2017 6,75 6,75 6,5 6,5 6,37 6,37 Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск

Документ: 12/11 от 16.06.2020 5,55 5,53 5,53 Евгений Храмов: Приказ 19/121 от 4 декабря 2018 5,45 Евгений Храмов: Были установлены за 10 дней до ввода 5,36 Евгений Храмов: Сказали по телефону, что буду действовать те же тарифы 5,18 5,18 4,97 4,97 4,86 4,86 Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары

н/д ФАС не утвердил оптовые значения,н/д 5,72 5,72 5,62 Евгений Храмов: Постановление № 208 от 13.06.2018 О розничных ценах на газ, реализуемый населению 5,53 Евгений Храмов: По телефону сказала, что все изменения с 1 июля 5,36627 5,36627 5,17 5,17 5,04 5,04 Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь

6,12 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 6,12 6,12 5,81 5,71 5,23 5,23 5,23 5,23 5,13 5,13

Киров ООО «Газпром межрегионгаз Киров» 8,45 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 8,45 8,45 8,22 Евгений Храмов: Будет приниматься в июне 8,09 Евгений Храмов: По телефону сказали, что будет действовать тот же тариф до 1 июля 7,79 7,79 7,49 7,49 7,15 7,15 Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород

Документ: 24/1 от 30.06.2020 6,10711 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 6,10711 Евгений Храмов: Решение 21/1 от 21.06.2019 6,10711 6,02576 5,92534 Евгений Храмов: По телефону сказали, что изменений не будет до июля 2018 5,7305 5,7305 5,51 5,51 5,37 5,37 Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 5,85 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 5,85 5,85 5,76 5,67 5,46 5,46 5,25 5,25 5,10 9,44 без приборов учета, 4,10 с приборами учета Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза

н/д 5,772 5,772 Евгений Храмов: №100 от 06.12.2018 5,692 5,597 Евгений Храмов: По телефону сказали, что тарифы меняться с января не будут 5,426 5,426 5,217 5,217 5,09 5,09 Самарская область (Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области) Самара

7,48 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 7,48 7,48 Евгений Храмов: Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21.11.18г. № 445 с 1 января 2019г. установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению 7,38 Евгений Храмов: Приказ №120 от 17.05.2018 Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области и признании утратившим силу приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.05.2017 №127 «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области» 7,26 Евгений Храмов: По телефону сказали, что тариф будет меняться с июля 7 7 6,71 6,71 6,45 6,45 Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов

9,2 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия 9,2 9,2 Евгений Храмов: О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 июня 2018 года № 22/2 «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области» 9,11 8,96 Евгений Храмов: По телефону сказали что будет действовать до июля 2018 8,96 8,96 8,66 8,66 8,49 8,49 Ульяновская область (Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области) Ульяновск ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 5,68 ФАС не утвердил оптовые значения, поэтому на 1 июля 2020 года будет действовать тариф 1 полугодия Евгений Храмов: Приказ № 06-101 (пока не опубликован) 5,68 Евгений Храмов: Приказ № 06-101 (пока не опубликован) 5,68 5,6 5,51 5,33 5,33 5,13 5,13 5,00 5,00

Электричество для казанцев дороже, чем для девяти столиц регионов ПФО

На все те же «хрестоматийные» 4% подорожала с 1 июля 2020 года для жителей Казани и электроэнергия — за кВт в час ее они теперь будут платить 3,93 рубля. Еще 5 лет назад казанцы платили на 22,8% меньше — 3,2 рубля. Меньше всего вырос тариф для жителей Перми — на 2,9%, но там одноставочный тариф выше казанского — 4,25 рубля за кВт в час. Сильнее всего увеличился он для жителей Уфы (на 5%), которые платят меньше казанцев, — 3,3 рубля, и для саранцев (на 4%) — до 3,8 рубля.

Пожалуй, именно по электро- и энерготарифам казанцы проигрывают большинству жителей крупнейших городов ПФО, сразу в девяти столицах областей и республик Приволжского округа — он меньше 3,93. Выше только в Ижевске (3,97 рубля), Перми (4,25 рубля), Самаре (4,32 рубля) и все том же небогатом Кирове, с жителей которого и тут дерут три шкуры (4,1 рубля).

Тарифы на электричество в регионах ПФО, II полугодие 2020 года